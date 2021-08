4 principales transactions boursières du mardi : PFE, MRNA, NVDA, BABA

in

Les S&P 500 et Nasdaq Compostie a atteint de nouveaux sommets historiques lundi. Cela fait une semaine que j’ai écrit la colonne Top Stock Trades. Et quand je suis parti, nous atteignions également de nouveaux sommets. Est-ce que quelque chose a changé ? Regardons de plus près.

Les meilleures transactions boursières de demain n°1 : Pfizer (PFE)

Quelle journée pour Pfizer (NYSE :PFE). La société a annoncé l’acquisition de 2,26 milliards de dollars de Thérapeutique Trillium (NASDAQ :TRIL), tandis que son vaccin contre le Covid-19 a reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Le mouvement a presque envoyé l’action à de nouveaux sommets de 52 semaines, bien qu’elle ait été juste courte et qu’elle recule maintenant par rapport à ces niveaux. Cependant, les actions tiennent près de 50 $.

Je veux voir ce niveau tenir comme support. En dessous, la moyenne mobile sur 10 jours sera remise en jeu. En dessous de la moyenne mobile de 10 jours, les 21 jours pourraient être mis en jeu, suivis de la zone de 45 $ à 46 $.

Cependant, plus de 50 $ maintient l’extension de portée double en jeu à près de 52,70 $. Au-dessus de cela, et peut-être à plus long terme, les taureaux peuvent utiliser l’extension de 261,8% comme prochain objectif à la hausse, près de 58,70 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Moderna (MRNA)

Moderna (NASDAQ :ARNm) se déplace également bien le jour. Les actions récupèrent les moyennes mobiles à 10 et 21 jours avec le rallye d’aujourd’hui, car le titre est en hausse de 7,6%.

Gardez un œil attentif sur la zone de 413,50 $. Au-dessus de cette marque, le stock d’ARNM est dans une situation d’augmentation hebdomadaire.

Cela pourrait déclencher un mouvement plus important à la hausse. Plus précisément, j’aurais l’œil sur l’extension de 161,8% près de 440 $. Au-dessus de 450 $, et certains commerçants chercheront sûrement une poussée à plus de 500 $.

À la baisse, cependant, une cassure de la moyenne mobile de 21 jours pourrait remettre la zone de 350 $ en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Nvidia (NVDA)

Pour ceux qui ont suivi, il n’est pas surprenant que Nvidia (NASDAQ :NVDA) est à de nouveaux sommets historiques. Labourant son chemin plus haut maintenant, nous avons vu une poussée massive de deux jours dans le stock après des bénéfices solides.

Alors, où à partir d’ici ? Après une belle phase de consolidation où la moyenne mobile à 50 jours s’est maintenue comme support, Nvidia s’étend sur le plus haut historique précédent avec une cassure plutôt nette.

Voyons si cela peut atteindre l’extension de 161,8%, près de 227 $. Au-dessus de cela, et la zone de 250 $ à 255 $ pourrait être la prochaine.

À la baisse, cependant, surveillez le niveau de 208 $. Les taureaux ont besoin de cette marque pour tenir comme support. En dessous de cela, et la moyenne mobile de 50 jours est sur la table.

Top Trades pour demain n°4 : Alibaba (BABA)

Homme, Alibaba (NYSE :BABA) le stock a été un gâchis total. Après avoir franchi la moyenne mobile sur 200 semaines, cette mesure s’est transformée en résistance. Cependant, sommes-nous près d’un creux?

Les actions ont atteint de nouveaux creux aujourd’hui, mais ont ensuite regagné le plus bas de la semaine dernière à 155,50 $. Nous avons également quelques divergences sur la mesure Williams %R (qui a commencé la semaine dernière).

À partir de là, restez simple. Du côté positif, mes objectifs sont les plus bas de 2020 près de 170 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Au-dessus de cela, l’action BABA pourrait combler certaines des lacunes et atteindre la moyenne mobile de 21 jours.

À la baisse, cependant, il doit maintenir le plus bas actuel, à 152,80 $. Ci-dessous, et c’est une coupe.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.