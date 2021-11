4 principales transactions boursières du mardi : ROKU, TWLO, ZM, NIU

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a été renommé ce matin. Les marchés ont atteint de nouveaux sommets historiques aux nouvelles, mais ont rapidement connu une période de turbulences tandis que les actions de croissance étaient malmenées. Avec tout cela à l’esprit, examinons d’abord la dernière extrémité de ce groupe pour nos principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Roku (ROKU)

Cela semblait induit par l’algo – au moins dans une certaine mesure – mais la décimation des actions de croissance a ouvert les yeux aujourd’hui. L’espoir est qu’il y ait eu une certaine capitulation au sein du groupe, mais il n’est pas clair que nous ayons le signe « all-systems go ».

Roku (NASDAQ :ROKU) a atteint de nouveaux plus bas sur l’année, atteignant 223 $ et change. Cependant, le stock rebondit sur la journée et était en territoire positif pendant une partie de l’après-midi.

Plus de 234,10 $, et les taureaux peuvent être longs Roku par rapport au plus bas de cette semaine. Du côté positif, voyons si nous pouvons revenir à la moyenne mobile à 10 jours. Une poussée à travers cette mesure met le niveau de remplissage de 269,29 $ en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure de 223,85 $ pourrait déclencher davantage d’ordres stop-loss.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Twilio (TWLO)

Twilio (NYSE :TWLO) a fait un mouvement similaire, passant sous le plus bas du marché baissier à 275,60 $ avant de saisir une offre. Le titre rebondit maintenant fortement après s’être inversé par rapport aux plus bas d’aujourd’hui.

Contrairement à Roku, il n’est pas encore devenu vert ce jour-là. Comme Roku, cependant, les taureaux peuvent envisager une position longue sur ce nom contre le plus bas de cette semaine à 273,14 $.

Si ce groupe veut rebondir, c’est qu’il choisit un bon moment de l’année pour le faire. Sinon, une plus grande pression de vente pourrait être en magasin. Un rebond met en jeu la moyenne mobile sur 10 jours, suivie de plus de 300 $.

Finalement, une poussée vers le comblement de l’écart près de 342 $ serait bien.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : vidéo Zoom (ZM)

Zoomer la vidéo (NASDAQ :ZM) ne s’est pas très bien négocié ces derniers temps, mais les haussiers espèrent que les bénéfices changeront cela. Ci-dessus, un graphique hebdomadaire, illustrant à quel point le commerce a été difficile.

L’action entre dans la moyenne mobile sur 30 mois (environ la moyenne mobile sur 10 trimestres si vous préférez), ainsi que dans la zone de support de 240 $ à partir de l’été 2020.

Ce dont les taureaux Zoom ont vraiment besoin, c’est d’une clôture sur la moyenne mobile de 10 semaines et le niveau de 275 $. S’il peut le faire, plus de 300 $ pourraient être en jeu, ainsi que la moyenne mobile en baisse sur 21 semaines.

À la baisse, cependant, une clôture hebdomadaire en dessous de 240 $ pourrait mettre des actions dans le no man’s land, ce qui signifie que plus de languissant pourrait être à venir.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Niu Technologies (NIU)

Alors que certaines actions de véhicules électriques (VE) se négociaient assez bien lundi, Niu Technologies (NASDAQ :NIU) n’en faisait pas partie. Les actions ont baissé à la baisse ce jour-là et ont continué à perdre de leur élan tout au long de la séance.

La baisse a non seulement envoyé Niu en dessous du support de la tendance haussière, mais également en dessous du plus bas d’avant 2021 à 21,08 $.

De retour au-dessus de cette mesure, les taureaux peuvent être longs par rapport au plus bas de cette semaine, à condition que le rebond se produise dans un ou deux jours.

Si cette zone est une résistance ou si Niu peut la récupérer, la zone de support de 18 $ peut être dans les cartes. Si vous recherchez une force relative dans cet espace, ce n’est certainement pas le nom qu’il vous faut.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU et TWLO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.