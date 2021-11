4 principales transactions boursières du mardi : TSLA, AMD, LCID, GME

Lundi, le Moyenne industrielle Dow Jones, Nasdaq Composite et S&P 500 a atteint de nouveaux sommets de tous les temps et il y avait beaucoup de grands joueurs dans le mix. Dans cet esprit, examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières.

Les meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Micro-dispositifs avancés (AMD)

j’ai regardé et j’ai attendu Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) depuis des jours. L’action s’est fortement redressée dans les bénéfices et les taureaux surmontaient celui-ci après une rotation hebdomadaire à la hausse il y a quelques semaines.

Cependant, après une course aussi solide, nous devions suivre celui-ci avec un peu de patience – et cette patience a finalement porté ses fruits.

J’avais AMD sous surveillance alors que les actions étaient en baisse lors de la séance de négociation pré-boursière de lundi. Le titre nous a donné le creux exact que nous recherchions, ouvrant près de la moyenne mobile de 10 jours. Désormais en hausse, l’action AMD nous a également donné une rotation quotidienne à la hausse, tout en essayant d’effacer le sommet précédent, près de 122,50 $.

S’il peut le faire, il peut contester la zone de 127 $ à 128 $. Au-dessus de cette zone ouvre probablement la porte à l’extension de 161,8% près de 137 $.

À la baisse, cependant, une cassure de 120 $ – ou pire, le plus bas de cette semaine – pourrait mettre en jeu la zone de 115 $ et la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Tesla (TSLA)

Tesla (NASDAQ :TSLA) se déchire à nouveau lundi, en hausse de plus de 8% pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Avec une capitalisation boursière bien supérieure à 1 000 milliards de dollars, c’est l’une des sociétés les plus valorisées au monde.

Désolé les ours, surévalués ou non, ce stock a été un monstre absolu. C’est pourquoi nous ne combattez pas les tendances.

À tous égards, les actions ont augmenté d’environ 8,5% sur la journée, mais lors du recul, l’action Tesla a respecté le précédent record (de vendredi) et l’extension de 161,8%. Ces mesures se sont combinées comme un soutien alors que les actions poussent désormais à la hausse vers 1 200 $. Cette marque est l’un de mes objectifs à la hausse, bien que 1 193,50 $ soit sacrément proche.

À un moment donné, l’action TSLA aura besoin d’un repos, auquel cas, nous chercherons à voir comment elle se maintient près des moyennes mobiles de huit jours et de dix jours. À la hausse, plus de 1 200 $ pourraient mettre en jeu 1 250 $ à 1 260 $, car avec Tesla, vous ne savez jamais vraiment jusqu’où il peut aller. Je sais que beaucoup cherchaient que ce train s’arrête à 1 000 $ s’il pouvait y arriver.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Lucid Motors (LCID)

Alors que nous venons de parler de Lucide Moteurs (NASDAQ :LCID) la semaine dernière, l’action appelle une discussion plus approfondie.

Le titre était en hausse de 8,6% plus tôt dans la journée. Cependant, les actions de LCID ont en fait terminé en baisse de 1,2% lundi. En termes simples, 40 $ et le retracement de 50 % continuent de rejeter l’action.

Du côté positif, nous avons une journée intérieure en formation, avec un joli plus bas sur deux jours à 35,43 $. Une cassure de ce niveau ouvre davantage de perspectives baissières et devrait faire passer les taureaux à un état plus prudent jusqu’à ce que l’action LCID trouve sa place.

À la hausse, cependant, si les actions peuvent atteindre 40,50 $ et le récent sommet à 41,60 $, cela pourrait mettre le retracement de 61,8% sur la table.

Top Trades pour demain n°4 : GameStop (GME)

GameStop (NYSE :GME) fait enfin du bruit après être resté silencieux pendant un certain temps.

Le titre a formé un coin solide ces derniers temps, marqué par une série de plus bas et de plus hauts plus bas. Cependant, il s’est maintenu au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours et efface maintenant ses autres moyennes mobiles clés et mesures VWAP.

Actuellement au-dessus de 200 $, les taureaux en recherchent plus. C’est comme cela se passe quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement lors de la séance de lundi, tout en éliminant la résistance du coin. L’action est assez impressionnante.

À partir de là, voyons comment le stock de GME gère la zone de 216 $ à 220 $. Au-dessus de cette zone ouvre la porte au plus haut du troisième trimestre à 231,44 $. Au-dessus de cela, 250 $ sont sur la table, ainsi que le retracement de 61,8% de la fourchette actuelle près de 268,50 $.

Bien que je m’excuse généralement d’avoir lancé autant de niveaux, on ne sait jamais vraiment avec un stock comme GameStop, qui pourrait tous les atteindre en quelques jours – ou moins.

À la baisse, cependant, ce n’est pas grave si l’action GME ne détient pas la mesure VWAP ou 200 $. Mais nous ne voulons pas qu’il perde les moyennes mobiles de 20 jours et 50 jours à partir d’ici.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.