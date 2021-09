4 principales transactions boursières du mercredi : AAPL, BA, WYNN, S&P 500

Les S&P 500 a grimpé de 23 points de base lundi, l’aidant à éviter son sixième déclin quotidien consécutif. Les taureaux n’ont cependant pas pu rassembler beaucoup plus de force, car l’indice a de nouveau chuté mardi – atteignant son plus bas niveau en près d’un mois. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Apple (AAPL)

Pomme (NASDAQ :AAPL) figurait en tête de liste aujourd’hui, alors que la société présentait le nouvel iPhone.

Après avoir dépassé les 150 $, Apple essayait de trouver ce niveau comme support. Cependant, cela n’a pas suffi, car la mesure VWAP a finalement échoué car le support et les actions n’ont pas été en mesure de récupérer la moyenne mobile à 10 jours.

S’appuyant désormais sur les moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines – le premier test des deux mesures en quelques mois – les taureaux chercheront un rebond.

S’ils l’obtiennent, l’action AAPL devra récupérer 150 $, puis la moyenne mobile sur 10 jours. Si le support n’entre pas en jeu, le plus haut précédent à 145 $ sera sur la table.

Si les actions baissent vraiment, nous pourrions avoir une opportunité d’achat de près de 138 $ à 140 $. Non seulement il s’agissait également d’un sommet historique, mais c’est également un niveau de rupture et où la moyenne mobile sur 21 semaines entre en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Boeing (BA)

Boeing (NYSE :BA) l’action ne semble pas très saine, en particulier après la mise à jour de ses perspectives mardi. Alors que les haussiers espéraient que cela ferait monter le titre, tout ce qu’il fait, c’est laisser les actions de Boeing plus vulnérables que jamais.

Le titre est passé sous le support de la tendance haussière à court terme (ligne violette), qui agit maintenant comme une résistance. La moyenne mobile à 10 jours agit également comme une résistance. Les deux mesures continuent de serrer les actions contre la zone de 210 $ à 211 $.

S’il cède, regardez le plus bas de juillet comme premier objectif à la baisse à 204,80 $, suivi de 200 $. En dessous de 200 $ et 192 $ est en jeu. En dessous de cela, et il y a diverses lacunes que Boeing pourrait continuer à combler.

À la hausse, cependant, nous devons voir les actions revenir au cours des 10 jours. Un mouvement plus impressionnant serait celui de plus de 224 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : Wynn Resorts (WYNN)

Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN) ne séduit pas non plus les investisseurs, plongeant de près de 11% sur la journée. Du côté positif, les actions sont au-dessus du plus bas de la session. De plus, le titre a essentiellement comblé deux lacunes sur le graphique du mois dernier.

Pourtant, ce n’est pas un super look.

À partir de là, les taureaux agressifs peuvent être longs contre 87,50 $ – juste en dessous du plus bas d’août. Si Wynn franchit le plus haut d’aujourd’hui, il pourrait remonter à 100 $.

Les traders plus conservateurs peuvent se sentir plus à l’aise d’attendre une pause et de récupérer 87,50 $, ce qui leur donne une position longue avec un risque moindre. Bien sûr, le risque de cette stratégie est que Wynn ne se négocie pas aussi loin.

Dans l’ensemble, cependant, une perte de 87,50 $ et le fait de ne pas le récupérer mettent Wynn dans une position difficile.

Top trades pour demain n°4 : S&P 500

Le S&P 500 travaille sur sa sixième journée de baisse au cours des sept dernières sessions. Malgré cela, l’action n’a perdu que 1,8 % par rapport à ses sommets.

Écoutez, la situation est assez simple. Jusqu’à présent, chaque baisse de la moyenne mobile à 50 jours a été achetée. C’est le cas depuis des mois maintenant. En mars, cette tendance a échoué et nous avons presque eu un plongeon vers la moyenne mobile de 21 semaines.

Mais à part ça, c’est la tendance. Vous n’avez pas à vous lancer dans les options hebdomadaires de SPX ou à charger sur le SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA :ESPIONNER). Mais sachez au moins que le marché est proche d’un point de support de tendance.

S’il échoue, nous pourrions enfin obtenir cette correction de 5 % que tout le monde semble vouloir. Mais pour l’instant, sachez les niveaux.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.