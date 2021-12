4 principales transactions boursières du mercredi : AAPL, M, COUP, PD

Quelle journée pour les taureaux. Après une solide séance lundi, les indices ont laissé des questions quant à savoir si les taureaux pourraient exploiter le contrôle pour le reste de la semaine. Cette question a reçu une réponse avec une solide journée à la hausse mardi. Donc, avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Apple (AAPL)

Pomme (NASDAQ :AAPL) a été un leader dans la remontée des plus bas d’octobre et un point d’ancrage une fois que la volatilité a repris fin novembre.

L’action n’était pas invincible, mais la façon dont elle a résisté a certainement facilité la vie des taureaux – à la fois en termes de sentiment et de prix avec sa capitalisation boursière de 2 800 milliards de dollars.

La semaine dernière, les actions ont disparu de notre premier objectif de cours, la zone de 169 $ à 170 $. Cependant, l’action a maintenu son plus haut précédent à 157,26 $ lors du repli et nous avons maintenant un suivi à la hausse vers de nouveaux sommets.

Si Apple peut dégager 173 $, cela ouvre la porte à des objectifs de prix à plus long terme, comme la zone de 188 $ à 195 $. Je ne pense pas qu’il y arrivera dans les prochains jours, mais tant que la tendance est intacte, ces niveaux sont possibles.

À la baisse, cependant, je veux voir Apple maintenir la moyenne mobile sur 10 semaines et la zone de 157 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Macy’s (M)

Macy’s (NYSE :M) est l’une des rares actions qui n’a pas commencé la journée de mardi avec un écart massif et, dans une certaine mesure, c’est peut-être un signe d’avertissement.

Mais je ne peux pas m’empêcher de regarder ce nom car il essaie de tourner au-dessus de 28,15 $. C’est comme cela qu’il a été corrigé du niveau de 38 $ à ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours.

Si cette action peut tourner au-dessus de 28,15 $ et de la moyenne mobile sur 10 jours, nous pourrions assister à une puissante poussée à la hausse.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de lundi à 26,84 $ déclencherait un drapeau rouge.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Logiciel Coupa (COUP)

Logiciel Coupa (NASDAQ :COUP) semblait voué à l’échec aujourd’hui, chutant de 12,5 % lors de la séance après les heures normales de lundi et de 12,1 % lors de la séance de pré-marché de mardi après avoir publié des bénéfices hier soir.

Au lieu de pertes catastrophiques, Coupa a ouvert en baisse de 2,25% seulement et a terminé la journée en baisse d’un peu moins de 3%

Si nous regardons le graphique hebdomadaire, nous verrons que Coupa repose sur la moyenne mobile de 200 semaines et la zone de cassure précédente près de 175 $.

Les taureaux qui aiment ce nom peuvent être longs contre le plus bas de cette semaine. À la hausse, je veux voir les actions sortir du plus haut actuel de cette semaine, près de 186 $. Au-dessus de cela, 200 $ à 205 $ en jeu ensuite.

Les meilleures transactions pour demain n ° 4: PagerDuty (PD)

PagerDevoir (NYSE :PD) s’est bien redressé la veille de la publication de ses résultats après la clôture.

Il s’agit d’une situation où l’entreprise se porte bien, mais l’action se porte mal. Début septembre, les actions se sont redressées grâce à de solides résultats, mais le rallye a été vendu car les valeurs de croissance n’étaient plus en vogue.

Le mouvement de mardi a renvoyé l’action à plus de 34 $. Le risque ici est que les bénéfices le renvoient en dessous de cette mesure, cimentant ce niveau de support autrefois solide comme résistance. Cependant, si l’action PD peut effacer 35 $ et la moyenne mobile sur 10 jours, elle pourrait ensuite mettre en jeu la zone de 39 $ à 41 $.

Le risque à la baisse a deux niveaux à surveiller : le comblement de l’écart de mardi à 31,74 $ et le plus bas de la semaine dernière à 30,32 $. En dessous de ce dernier, le plus bas de lundi est sur la table à 29,15 $. En dessous de cela, et le stock de PD est dans le no man’s land.

