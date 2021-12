4 principales transactions boursières du mercredi : AAPL, NVDA, UPST, NET

Plus de ventes ont pesé sur les indices mardi. N’oubliez pas que cette semaine peut être agitée, comme nous l’avons dit l’autre jour. La Fed est attendue mercredi après-midi et c’est une expiration quadruple de sorcellerie vendredi. Examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Apple (AAPL)

Nous avons eu la chance de comprendre le retournement baissier de Pomme (NASDAQ :AAPL) avant qu’il ne se concrétise. Les actions ont augmenté lundi, mais se sont rapidement négociées en dessous du plus haut de vendredi à 179,63 $.

Cela nous permet de risquer 2,50 $ (avec un arrêt au plus haut de lundi) pour une récompense de près de 10 $ par action au plus bas de mardi. C’est un peu trié sur le volet, mais cela aide à illustrer le métier. À tout le moins, plutôt que de prendre Apple à découvert, les traders qui étaient longs auraient pu s’arrêter.

Cela leur aurait épargné bien des souffrances !

La partie difficile à partir d’ici est de déterminer quel type de retrait nous allons obtenir. Est-ce qu’une baisse de 5% à 6% des moyennes mobiles sur 8 et 10 jours est tout ce que nous allons obtenir ? Nous y sommes maintenant si c’est le cas.

Ou s’agira-t-il d’une baisse plus importante de la zone de 165 $ et d’une moyenne mobile de 21 jours, bonne pour une baisse d’environ 10 % ?

Je ne sais pas, personne ne le sait. Quiconque dit qu’il le fait ment parce qu’il n’y a aucun moyen de le savoir. En tant que commerçants, nous déterminons à quel point nous voulons être agressifs et quel risque prendre.

Les taureaux agressifs peuvent acheter au creux des moyennes mobiles de 8 et 10 jours. Les taureaux conservateurs peuvent attendre une baisse plus importante et/ou un certain type de rotation plus élevée.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ :NVDA) devient intéressant ici. Les actions sont actuellement à environ 15% de moins que les plus hauts et sont actuellement en train de tester la moyenne mobile de 50 jours.

Comme Apple, les taureaux agressifs peuvent envisager de tirer ici. Nvidia est une grande entreprise avec une tonne de force relative. Une baisse de 20 % par rapport à une moyenne mobile clé est généralement une opportunité d’achat dans de tels cas.

S’il ne rebondit pas, il y a un petit écart à combler près de 268 $ comme prochain niveau à surveiller.

Sur un rebond, je regarde le plus bas de la semaine dernière près de 280 $. Nvidia doit récupérer ce niveau pour remettre le niveau de 287 $ en jeu. Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 10 jours et plus de 300 $ sont en jeu.

Nvidia est difficile car il a triplé de son plus bas de mars au plus haut de novembre. Cela dit, il doit finalement se reposer et se consolider – nous ne savons tout simplement pas quand.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Upstart Holdings (UPST)

Holdings parvenus (NASDAQ :UPST) est une entreprise en forte croissance, mais comme la plupart des actions de croissance, elle a été martelée ces derniers temps. Les actions sont désormais en baisse de 62% par rapport au plus haut d’octobre, après que la société a publié un trimestre battu, accompagné de prévisions meilleures que prévu.

Tel est le marché en ce moment, cependant. Y a-t-il une opportunité qui se prépare ?

Les traders doivent être prudents avec celui-ci et utiliser un dimensionnement de position approprié. C’est alors qu’Upstart comble l’écart d’août à 140,61 $. S’il peut rebondir, nous pourrions envisager un rebond rapide vers la moyenne mobile de 200 jours. Au-dessus de cela, et plus de 200 $ sont possibles.

Si c’est le cas, nous pouvons être longs avec une bonne base de coûts. Mais nous avons besoin d’un rebond. Si le stock d’UPST continue de fondre, les taureaux à court terme devront passer à autre chose.

Top Trades pour demain n°4 : Cloudflare (NET)

Comme la plupart des actions de croissance, Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) ne s’en est pas très bien sorti. Le titre travaille sur sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive et a chuté de plus de 35% au cours de cette période.

L’action NET est maintenant proche de l’extension à la baisse de 161,8% et de la moyenne mobile sur 10 mois.

Il n’y a pas beaucoup de divergence sur le graphique, ce qui aiderait le cas des taureaux. Si Cloudflare peut bientôt trouver sa place, 140 $ à 144 $ pourraient bientôt être en jeu. S’il peut effacer la moyenne mobile de 10 jours, peut-être même 170 $ et/ou la moyenne mobile de 21 jours pourraient être les prochains.

À la baisse, cependant, une cassure de la moyenne mobile de 10 mois pourrait mettre les 200 jours dans le mix.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.