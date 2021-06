4 principales transactions boursières du mercredi : AAPL, TGT, RIDE, IBB

De plus en plus de plaintes affluent au sujet de l’action commerciale agitée, mais bon, à quoi pouvez-vous vous attendre ? L’été est là et le public a été enfermé pendant la majeure partie d’un an, tandis que la Fed est à l’écoute pour mercredi et c’est un quadruple jour d’expiration vendredi. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous pataugeons dans le désordre.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Apple (AAPL)

Est Pomme (NASDAQ :AAPL) un géant endormi ? Le titan de la technologie avec une capitalisation boursière au nord de 2 000 milliards de dollars n’est allé nulle part depuis près d’un an maintenant, consolidant ses gains massifs post-coronavirus.

L’action a fait tourner quelques têtes lundi alors que les actions ont dépassé la moyenne mobile de 50 jours. Se tenant au-dessus de ce niveau mardi, l’humble consolidation du titre pourrait ouvrir la voie à de nouveaux gains.

Bien sûr, la Fed et le jour d’expiration pourraient ébouriffer quelques plumes pour un nom très liquide comme Apple. Mais si ce n’est pas le cas, celui-ci pourrait atteindre 138 $.

Sur une clôture en dessous des 50 jours, nous devons garder à l’esprit la moyenne mobile à 200 jours et le support de la tendance haussière.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : cible (TGT)

Cible (NYSE :TGT) est un nom que je surveille depuis un moment, en attendant que les partages se refroidissent.

L’action a augmenté le mois dernier, détruisant l’extension de 161,8% et atteignant de nouveaux sommets historiques. Depuis lors, il y a eu une lente augmentation.

Plongeant maintenant dans la moyenne mobile de 10 jours, les taureaux ont une configuration longue attrayante. Avec un niveau à faible risque à surveiller à la baisse, nous avons le potentiel pour une rotation haussière quotidienne de quatre fois (rotation au cours des quatre derniers jours de sommets) au-dessus de 233,70 $.

À la baisse, une clôture en dessous de 230,75 $ est un avertissement que les acheteurs en baisse ne sont peut-être pas aussi forts que nous l’espérions, et qu’un test potentiel avec la moyenne mobile de 21 jours pourrait être dans les cartes.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Lordstown Motors (RIDE)

Je vais le jeter là-bas tout de suite: Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) n’est pas une action que j’aime échanger. C’est beaucoup trop volatil et les mouvements sont tout simplement trop intenses. Et tandis que certains commerçants aiment sans aucun doute cela, je ne l’aime pas.

Je ne peux pas dormir la nuit avec un guetteur sauvage volant partout, me demandant ce qu’il fera le lendemain ou s’il aura un PDG.

Lundi, les actions ont chuté de près de 20% à la suite de la démission de son PDG et de son directeur financier. Le lendemain, il est monté plus haut. Alors que l’action RIDE a récupéré le support de la tendance haussière, ses principales moyennes mobiles jouent contre elle.

S’il peut récupérer ces mesures, alors 12,50 $ pourraient être dans les cartes. Si ce n’est pas le cas, le plus bas de cette semaine reste en jeu et 8,88 $ reste vulnérable. Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait une tonne d’avantages, du moins jusqu’à ce que l’entreprise découvre ses problèmes de C-suite.

Meilleures transactions pour demain n ° 4: iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)

Je garde le meilleur pour la fin et c’est le ETF iShares Nasdaq Biotechnologie (NASDAQ :IBB).

Cette configuration est aussi simple que possible. Les actions ont été en larmes et se réinitialisent maintenant après un mouvement puissant. Cela vient au fur et à mesure qu’il teste les moyennes mobiles de 8 et 10 jours.

Une ouverture légèrement plus basse mercredi ferait l’affaire pour nous donner un test complet des 10 jours.

À tous égards, la baisse entre également dans une zone de résistance antérieure proche de 159 $. Je veux voir cette zone agir comme un support, aidant à remettre le récent sommet de près de 165 $ en jeu.

Si l’action IBB passe en dessous de toutes ces marques, nous avons un achat en baisse et ce n’est pas grave. Nous en sortons simplement. Mais la configuration est là pour un risque/récompense décent.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.