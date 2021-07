4 principales transactions boursières du mercredi : AMC, BA, GS, PEP

in

le S&P 500 a atteint un nouveau record historique mardi, bien que l’action soit de plus en plus lente à la hausse. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Meilleures transactions boursières de demain n ° 1 : AMC Entertainment (AMC)

Apparemment, c’est #AMCDay, même si cela ne semble pas aider AMC Divertissement (NYSE :AMC), qui a terminé la journée en baisse de plus de 7 %.

La semaine dernière, l’action AMC a chuté à la moyenne mobile sur 10 semaines et est redescendue vers 50 $. Cependant, 50 $ s’est avéré être une résistance et le titre a subi trois baisses quotidiennes consécutives alors qu’il s’approche du plus bas de la semaine dernière.

L’action est désormais inférieure à la moyenne mobile sur 10 semaines. Si l’action AMC clôture en dessous de cette mesure et du plus bas de 38,76 $ de la semaine dernière, cela met en jeu la moyenne mobile sur 50 jours. Personnellement, j’aimerais voir les actions AMC combler l’écart à près de 33,50 $.

Si nous obtenons un rebond au-dessus de la moyenne mobile de 10 semaines, voyons si l’action AMC peut entraver la moyenne mobile de 10 jours. Revenir au-dessus de cette mesure remet 50 $ sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Boeing (BA)

Boeing (NYSE :BA) continue d’essayer de gagner du terrain, mais il ne peut tout simplement pas dépasser ses principales moyennes mobiles.

Plus précisément, les moyennes mobiles sur 10 jours, 10 semaines, 21 jours et 50 jours continuent d’agir comme une résistance. Jusqu’à ce qu’il puisse effacer la zone des 240 $ – et donc, ces moyennes mobiles – les taureaux se livrent une bataille difficile. Le revers de la médaille est d’acheter une correction plus profonde.

L’action Boeing atteint le plus bas de la semaine dernière, près de 226 $. Une clôture en dessous de celle-ci met probablement en place un test de la zone de 220 $ et de la moyenne mobile de 200 jours. Je m’attendrais à ce que cette mesure fournisse un rebond, mais si elle dépasse ce niveau, la moyenne mobile sur 50 semaines pourrait être en jeu.

Pour ce que ça vaut, un coup au-dessus de 242 $ pourrait mettre 255 $ en jeu.

Meilleures transactions boursières de demain n° 3 : Goldman Sachs (GS)

Les banques ont lancé la saison des résultats mardi, avec JP Morgan (NYSE :JPM) et Goldman Sachs (NYSE :SG) tous deux se rapportant avant l’ouverture.

Goldman a enregistré un trimestre solide, mais le titre n’a pas encore décidé de la direction à prendre. Le rallye initial a été vendu, mais la moyenne mobile sur 10 jours était un support. Rebondissant maintenant, les actions font du surplace près de la résistance à la tendance baissière.

Je regarde le high de cette semaine. Un mouvement de plus de 385 $ pourrait déclencher un retour au sommet de 52 semaines près de 393 $. Au-dessus de cela, et plus de 400 $ sont sur la table.

À la baisse, gardez un œil sur le creux post-bénéfice proche de 372 $. En dessous de cela, et la moyenne mobile de 50 jours pourrait mettre le comblement de l’écart en jeu près de 363 $, ainsi que le support de la tendance haussière (ligne bleue) et la moyenne mobile de 21 semaines.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : PepsiCo (PEP)

Comme Goldman Sachs et JPMorgan, PepsiCo (NASDAQ :DYNAMISME) ont déclaré des bénéfices avant l’ouverture. Cependant, contrairement aux autres, PepsiCo atteint de nouveaux sommets historiques.

À partir de là, la navigation est un peu délicate.

Il est clair que le plus haut précédent près de 149 $ agissait comme une résistance, bien que cette mesure se soit transformée en support avant les bénéfices. Je veux que cela continue d’aller de l’avant.

Si PepsiCo peut continuer à suivre une tendance à la hausse – en restant au-dessus de la zone de 147 $ à 149 $ et des moyennes mobiles de 21 et 50 jours, alors il est possible que nous voyions une poussée vers l’extension de 161,8% de la fourchette 2021, près de 161,50 $.

Au-dessus de cela, et peut-être que nous voyons l’extension de 161,8% de la gamme 2020 près de 175 $. J’espère que les extensions ne sont pas déroutantes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte, ces mesures peuvent être utiles lors de la recherche d’objectifs à la hausse, en particulier sur des actions comme PepsiCo qui atteignent de nouveaux sommets.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.