4 principales transactions boursières du mercredi : AMD, APPS, FSR, MU

Le S&P 500 a atteint un nouveau record historique mardi, bien que le Nasdaq Composite glissé dans la séance. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche du milieu de la semaine.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 1 : Advanced Micro Devices (AMD)

Micro avancé Dispositifs (NASDAQ :DMLA) a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps et à juste titre. Les actions ont dépassé les 100 $ et ont dépassé l’extension de 161,8%, un domaine que nous surveillons.

Maintenant en recul, celui-ci trouve un support là où il le fallait : la moyenne mobile sur 10 jours.

Sur la cassure, regardez ce mouvement explosif du volume alors que les gestionnaires de fonds spéculatifs, les commerçants et les investisseurs entraient et sortaient tous de ce nom. Une baisse vers le support avec autant de volume offre ici une position longue risque/rendement raisonnable.

Une pause du bas de mardi ruine cette configuration et pourrait mettre la zone de 100 $ et la moyenne mobile de 21 jours sur la table.

À partir de là, cependant, je recherche une rotation au-dessus du plus haut de mardi, remettant la zone de 115 $ en jeu, suivie d’une poussée vers les sommets actuels près de 122,50 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Turbine numérique (APPS)

L’un des véhicules de négociation préférés des investisseurs a été Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS). Cependant, les actions ne se sont pas bien négociées après les bénéfices, en baisse d’environ 7 % sur la journée.

Pire encore, les actions passent en dessous des moyennes mobiles de 200 et 21 jours avec la baisse de mardi. Il reste cependant une grâce salvatrice, et c’est la moyenne mobile sur 50 semaines.

L’action APPS est un excellent exemple de la raison pour laquelle les traders devraient envisager d’utiliser une analyse sur plusieurs périodes. Que ce soit les graphiques 1 heure et 4 heures ou le quotidien et hebdomadaire ou l’hebdomadaire et le mensuel. Connaître plusieurs niveaux de pertinence est toujours positif, à mon avis.

Dans ce cas, notez la tendance de l’action à casser les 200 jours mais respectez la moyenne mobile sur 50 semaines. Si cette tendance échoue cette fois-ci, le plus bas de juillet à 57,56 $ pourrait être en jeu. En dessous, cela pourrait mettre 53 $ sur la table.

À la hausse, cependant, nous devons voir l’action retrouver sa moyenne mobile de 200 jours, puis de 50 jours. Au-dessus de 70 $ et une résistance à la baisse (ligne bleue) pourrait être sur la table. Mais n’anticipons pas sur nous-mêmes – voyons comment APPS se comporte avec les 50 semaines.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Fisker (FSR)

Fisker (NYSE :RSF) a connu une belle journée de bourse, en hausse de plus de 21 % mardi — et ce alors même que l’action est loin des sommets !

Je vais vous dire, Fisker stock avait besoin de ce mouvement. Le rallye d’écart a permis aux actions d’éclater sur une pléthore de moyennes mobiles importantes. Cela donnera désormais à ces mesures une chance d’agir comme un soutien plutôt que comme une résistance et pourrait remettre la balle dans le camp des taureaux.

À la hausse, les taureaux doivent garder un œil sur le niveau de 20 $. Cela est à condition que le stock puisse effacer le plus haut de mardi. S’il peut le faire, 23 $ à 25 $ pourraient être en jeu.

D’un autre côté, cependant, regardez le plus bas de mardi. En dessous, la moyenne mobile sur 50 jours est en jeu. En dessous de cela, et ce groupe de moyennes mobiles est sur la table. Restez simple et passez de niveau en niveau.

Top Trades pour Demain N°4 : Micron (MU)

Micron (NASDAQ :UM) est au milieu d’une petite baisse désagréable, perdant plus de 5% mardi, après la baisse de 2,2% de lundi.

Avec la baisse d’aujourd’hui, Micron passe en dessous des moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 200 jours. Je ne vais pas mentir, c’est une action assez décisive et bien que la zone de 76 $ puisse soutenir Micron, je ne parierais pas mes économies sur ce qui se passe.

Non pas que cela ne puisse pas tenir, c’est juste que Micron a coupé ce qui aurait dû être un soutien plus significatif. Pourquoi cette zone devrait-elle tenir maintenant ? Si tel est le cas, recherchez une récupération de 80 $, ce qui met en jeu la moyenne mobile de 21 semaines et la résistance à la tendance baissière.

Si 76 $ échouent comme support, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 50 semaines. Comme l’action APPS, il s’agit de la moyenne mobile la plus importante ces derniers temps. En dessous de cette mesure, la zone de 72,50 $ à 73 $ devient extrêmement importante.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.