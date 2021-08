4 principales transactions boursières du mercredi : AMZN, BBY, CRM, GME

Le marché continue d’atteindre des sommets historiques alors que les bénéfices s’accumulent avant et avant la réunion de Jackson Hole de la Réserve fédérale. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche du milieu de la semaine.

Principales transactions boursières pour demain n°1 : Amazon (AMZN)

je sais que j’en ai parlé Amazon (NASDAQ :AMZN) à quelques reprises récemment dans cette colonne. Cependant, plus récemment, j’ai dit qu’Amazon devait tester sa moyenne mobile sur 50 semaines, ce qui est exactement ce qu’il a fait la semaine dernière.

Il a clôturé en dessous de cette mesure, mais l’a rapidement récupéré cette semaine. Désormais plus puissant, Amazon nous offre en fait une rotation hebdomadaire en effaçant le sommet de la semaine dernière à 3 300 $.

À partir de là, voyons si les actions peuvent remonter aux moyennes mobiles de 10 et 21 semaines. S’il peut passer, peut-être qu’un rallye plus important vers 3 500 $ peut se produire.

En revanche, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 50 semaines. En dessous de cette mesure, et le plus bas de cette semaine est sur la table. En dessous de cela, de nombreux taureaux à court terme s’arrêteront probablement du commerce, car cela laisse le stock vulnérable à un test du plus bas de ce mois – suivi de 3 000 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Best Buy (BBY)

Meilleur achat (NYSE :BBY) a augmenté sur les revenus, mais ce n’est pas encore sorti d’affaire.

Les actions se rallient directement à la résistance près de 123 $. Et jusqu’à présent, cette zone rejette les actions BBY. Nous devrons voir s’il peut franchir cette marque ou non. Si c’est possible, le plus haut de 128,50 $ est en jeu. Au-dessus de cela, et l’extension de 161,8% près de 142 $ pourrait être sur la table.

Cependant, si Best Buy ne peut pas dépasser 123 $, voyons où le support entre en jeu. Plus il supporte plus de 120 $, mieux c’est. Mais s’il perd cette marque, un nouveau test de ses moyennes mobiles à court terme peut être en jeu.

Principales transactions boursières de demain n°3 : Salesforce (CRM)

Force de vente (NYSE :CRM) se consolide depuis pas mal de temps, car il n’a pas encore atteint ses sommets de la fin de l’été 2020. L’action explosait à la hausse à l’époque, puis n’a pas réussi à reprendre de l’élan après le retrait des actions technologiques en septembre 2020 et son acquisition de Slack.

Maintenant en train de se rallier aux bénéfices, les taureaux sont dans une situation difficile. Le stock de CRM atteint des sommets en 2021, ce qui pour moi, je n’aime pas ce type de rassemblements pré-événement. Cela rend un rallye post-événement plus difficile à réaliser.

Je garderais un œil sur un pop-up jusqu’à la zone de 270 $ qui entraîne un fondu. En d’autres termes, méfiez-vous du stock qui abandonne ses gains sur une réaction positive et échoue à la résistance.

À tout égard, surveillez cette zone de résistance près de 270 $. Au-dessus de cela, techniquement, la porte ouvre la porte au plus haut historique à 284,50 $, puis à 300 $ au-dessus.

À la baisse, cependant, voyez quelle moyenne mobile, le cas échéant, intervient comme support. En dessous de la moyenne mobile de 50 jours, 240 $ sont en jeu, suivis de la moyenne mobile de 200 jours.

Top Trades pour demain n°4 : GameStop (GME)

Le mème est-il de retour avec GameStop (NYSE :GME) maintenant? C’est comme ça avec l’énorme pop du stock.

J’avais déjà tiré au niveau de 212 $, alors je l’ai laissé là pour voir si l’action GME pouvait franchir cette marque. Jusqu’à présent, la réponse est « oui », car l’action a connu un solide rallye ce jour-là, en hausse de près de 28%.

Plus de 197 $, et l’action GME nous offre une rotation mensuelle à la hausse par rapport au sommet de juillet. Cependant, il suffit vraiment de contenir plus de 185 $. Cela le maintient au-dessus des moyennes mobiles de 50 jours et 10 semaines, ainsi que de la mesure hebdomadaire VWAP. Au-dessus de ces marques, les taureaux peuvent garder le contrôle.

Plus de 212 $ et le plus haut de mardi, et qui sait où pourrait aller le stock de GME – mais il pourrait voler si une autre compression se mettait en branle.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.