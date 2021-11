4 principales transactions boursières du mercredi : AMZN, XPEV, SBUX, DKS

Les marchés ont tenté de pousser plus haut mardi, mais après la mauvaise séance de négociation de lundi, les haussiers ont eu du mal à gagner et à maintenir leur élan. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi, la dernière séance de bourse complète de la semaine.

Principales transactions boursières pour demain n°1 : Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ :AMZN) semblait qu’il allait tourner dans la zone des 3 750 $, déclenchant une cassure majeure qui pourrait mettre de nouveaux sommets et peut-être 4 000 $ en jeu.

Au lieu de cela, nous avons eu un horrible retournement qui a déclenché une pression baissière excessive. J’ai averti les investisseurs de faire attention à cela et j’ai souligné le point de risque à surveiller lundi.

Maintenant, de manière significative à partir de là, il y a une lueur d’espoir surprenante ici.

L’action trouve un support à la résistance précédente proche de 3 550 $ et à la moyenne mobile sur 10 jours. Si le stock d’Amazon peut nous donner une sorte de rotation plus élevée – soit une rotation quotidienne vers le haut, soit une rotation interne et ascendante – alors cette configuration pourrait toujours rapporter un retour à 3 750 $.

Avec les vacances qui approchent, il n’est pas exclu qu’Amazon puisse atteindre le sommet d’aujourd’hui à 3 621 $.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas d’aujourd’hui pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 21 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Xpeng (XPEV)

Xpeng (NYSE :XPEV) les actions ont tenté de percer mardi. Et même s’il était encore plus élevé ce jour-là, le titre est bien en deçà des sommets.

S’il tient au-dessus de 50 $, il semble techniquement correct. Cependant, ce n’est pas le meilleur aspect global car il s’est considérablement estompé de la zone de 54 $ à 55 $, où il trouve le retracement de 61,8%.

À la hausse, c’est la prochaine cible, suivie de plus de 60 $.

Sinon, l’action XPEV pourrait revenir dans sa récente fourchette de négociation. En dessous du plus bas de mardi, ainsi que des moyennes mobiles sur 10 et 21 jours, Xpeng pourrait être vulnérable à la zone de 43 $ à 45 $ et à la moyenne mobile à 50 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Starbucks (SBUX)

Cela ressemblait Starbucks (NASDAQ :SBUX) allait nous donner une rotation hebdomadaire mardi, même s’il est encore temps de le faire avant la fin de cette semaine.

L’action est tombée en dessous de ses principales moyennes mobiles depuis environ deux semaines maintenant, mais aujourd’hui, les taureaux ont donné une belle poussée à la hausse. Ce faisant, l’action a effacé les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours, 50 jours et 200 jours.

Il a également temporairement augmenté chaque semaine au-dessus de 113,65 $. S’il peut le faire à nouveau – et mieux encore, éliminer le sommet d’aujourd’hui à 114,11 $ – alors nous pourrions voir le sommet de ce mois-ci en jeu.

À la baisse, cependant, une rotation quotidienne à la baisse en dessous de 111,78 $ met en jeu la zone de 109 $ à 110 $ et potentiellement plus de pertes car l’action SBUX sera de retour dans son canal baissier.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Dick’s Sporting Goods (DKS)

Articles de sport de Dick (NYSE :DKS) a baissé de plus de 12% à un moment donné de la journée, mais le titre a réduit ces pertes à seulement 4%.

Toute cette volatilité survient après que la société a publié des bénéfices.

Les actions rebondissent maintenant fortement à partir d’une multitude de moyennes mobiles. S’il peut récupérer le retracement de 61,8% et la moyenne mobile sur 10 jours, alors le comblement de l’écart à 137,25 $ est en jeu. Au-dessus de cela, et le plus haut de ce mois pourrait être sur la table, suivi d’une poussée vers le plus haut de 2021 à 147,39 $.

À la baisse, cependant, je ne veux pas vraiment voir l’action DKS perdre sa moyenne mobile sur 50 jours. Si c’est le cas, cela met en jeu les post-bénéfices et la moyenne mobile sur 21 semaines. Ce dernier a été un support solide cette année, mais s’il échoue, les plus bas d’octobre près de 113 $ sont techniquement en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.