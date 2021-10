4 principales transactions boursières du mercredi : Bitcoin, BB, VZ, FSLY

Les taureaux ne ralentissent pas. Alors qu’octobre est connu pour ses mouvements à la baisse effrayants, c’est aussi un mois qui a tendance à voir le plus bas du quatrième trimestre avant un rallye de fin d’année. Entrons-nous dans cette période maintenant ? Peut-être. Avec tout cela à l’esprit, examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) atteint son prix le plus élevé depuis avril, alors qu’il avait déjà atteint 64 900 $.

Maintenant à plus de 63 000 $, la plus grande crypto-monnaie travaille à atteindre de nouveaux sommets. Peut-il y arriver ?

Je pense que c’est possible.

Avec une poussée légèrement plus forte, Bitcoin pourrait voir 65 000 $. Il sera intéressant de voir comment il réagit à ce domaine. Bitcoin éclatera-t-il et augmentera-t-il potentiellement vers 70 000 $ ou fera-t-il de nouveaux sommets et reculera-t-il ?

Si c’est le premier, cela pourrait donner le ton à une éventuelle augmentation de l’extension de 161,8% à près de 87 000 $, suivie d’un passage à 100 000 $.

Cependant, si c’est ce dernier et que les actions reculent, voyez si 57 000 $ et la moyenne mobile sur 10 jours servent de support.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : BlackBerry (BB)

La mûre (NYSE :BB) l’action profite d’un beau gain sur la journée, gagnant plus de 14% sur la journée.

Le mouvement propulse l’action au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et directement dans le retracement de 61,8% de la fourchette actuelle. Si l’action peut franchir le sommet de septembre à 11,05 $, les taureaux auront une rotation mensuelle à la hausse, ouvrant la porte à 12 $.

Au-dessus de 12 $, et l’extension de 161,8% de la fourchette actuelle est en jeu à 13,73 $, suivie potentiellement par la zone de 15 $ à 16 $.

À la baisse, cependant, je veux voir certaines de ces moyennes mobiles clés servir de support. S’ils ne le font pas, le support de la tendance haussière (ligne bleue) peut être de retour.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Verizon (VZ)

Verizon (NYSE :VZ) publiera ses bénéfices avant l’ouverture de mercredi et jusqu’à présent, l’action ne s’est pas bien négociée au cours des semaines précédant le rapport.

Les actions se négociaient dans un canal baissier parfait. Cependant, le support a finalement cédé car Verizon a battu le plus bas de 2021 à 53,83 $. Après plusieurs semaines de pertes, les actions commencent à trouver leur place près de la moyenne mobile sur 100 mois et de la mesure mensuelle VWAP.

La configuration typique serait d’attendre que cette bougie hebdomadaire se ferme et se négocie contre le plus haut ou le plus bas, tandis que les taureaux agressifs peuvent être longs contre le plus bas de la semaine dernière. Cependant, les gains changent cette approche typique.

Une cassure du plus bas de la semaine dernière à 50,86 $ pourrait mettre les plus bas de Covid-19 en jeu à 48,84 $. À la hausse, voyons si l’action VZ peut atteindre les plus bas de 2021 à 53,83 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines.

Top Trades pour demain n°4 : Fastly (FSLY)

Comme BlackBerry, Rapidement (NYSE :FSLY) l’action a également connu une forte reprise ce jour-là, en hausse de près de 11%.

Les actions avaient précédemment récupéré les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours et s’étaient consolidées avant la séance de mardi. Le rallye de mardi place l’action Fastly dans une rotation mensuelle à la hausse, effaçant le plus haut du mois dernier à 48,23 $.

Si nous obtenons une réelle compression des actions FSLY, cela pourrait mettre la moyenne mobile sur 200 jours et le niveau clé de 62 $ sur le pont. Bien que cela semble être une compression puissante – et c’est le cas – gardez à l’esprit que ce titre a chuté de plus de 75 % par rapport à ses sommets à un moment donné cette année.

En revanche, il est difficile de mesurer un niveau de risque raisonnable. Cependant, une rupture de ses moyennes mobiles à court terme (les 10 jours, 21 jours et 50 jours) pourrait mettre en jeu moins de 40 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FSLY. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.