4 principales transactions boursières du mercredi : Bitcoin, Ethereum, MTCH, BA

Ce fut une journée de négociation bâclée lors de la première séance de négociation de la semaine de vacances raccourcie ici aux États-Unis. Cela survient alors que les actions étaient mélangées et que les crypto-monnaies étaient martelées. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Je n’ai pas modifié les graphiques que nous utilisons depuis Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) ou d’autres cryptos. Pour Bitcoin, on remarquera que l’action s’est négociée jusqu’à la zone de 42 000 $ que j’ai mise en évidence, avant de rebondir.

Bien sûr, il s’agit également d’un test des moyennes mobiles sur 50 jours et 21 semaines. Mais mon propos est très simple : Bitcoin continue de se négocier de manière très technique.

Rebondissant maintenant durement depuis les plus bas, les taureaux doivent voir Bitcoin rester au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Il serait encore plus avantageux de rester au-dessus de la barre des 47 000 $. Si c’est possible, voyons comment Bitcoin gère 50 000 $.

Revenir en dessous des 200 jours met les 50 jours en jeu et si ce niveau est perdu, le plus bas reste vulnérable. Soyez prudent, car Bitcoin se négocie à toute heure de la journée et a été particulièrement volatil ces derniers temps.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Ethereum (ETH-USD)

Comme je l’ai dit, je n’ai pas ajusté mes cartes malgré l’action d’aujourd’hui. Pourtant, regardez à quel point Ethereum était réactif par rapport au niveau de 2 900 $.

Ce niveau a coïncidé avec un test de la moyenne mobile à 50 jours. Plus important encore, cet ancien niveau de résistance a agi comme un support solide. Avec un solide rebond en cours, Ethereum a récupéré le niveau clé de 3 300 $ et le retracement de 61,8%.

Bien que volatils, les taureaux agressifs peuvent justifier une position longue au-dessus de ces marques. Du côté positif, voyons si Ether peut récupérer la moyenne mobile sur 10 jours, mettant 3 800 $ puis 4 000 $ en jeu.

Cependant, à la baisse, un mouvement inférieur à 3 300 $ pourrait remettre en jeu la zone de 2 900 $ à 3 000 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Match Group (MTCH)

Groupe de correspondance (NASDAQ :MTCH) est en bonne hausse sur la journée, grimpant de plus de 7,5% sur les nouvelles qu’il sera ajouté au S&P 500.

Avec le rallye, Match Group essaie de dépasser la résistance de la fourchette, à 159,50 $. Au-dessus de cette marque, les taureaux agressifs peuvent être longs, à la recherche d’un retour vers la zone de 167,50 $. Au-dessus de cela, et le plus haut historique est en jeu près de 175 $.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur 155.82 $ – le plus bas de mardi.

En dessous de cette marque, nous pourrions voir un test sur ces moyennes mobiles clés, comme les 50 jours et les 200 jours.

Principales transactions boursières pour demain n°4 : Boeing (BA)

Boeing (NYSE :BA) l’action a été touchée mardi, chutant de près de 2% suite à des nouvelles négatives. Cependant, il s’agit moins de l’actualité que de l’évolution des prix.

Avec la baisse, les actions de Boeing s’accrochent à peine au support de la tendance haussière. Les vendeurs à découvert agressifs vendent peut-être déjà ce nom, avec un stop-loss potentiellement proche de 220 $.

Si Boeing peut récupérer 220 $ et certaines de ses moyennes mobiles clés – comme les 50 semaines et 10 jours – alors peut-être que nous pouvons voir un avantage ici. Sinon, les vendeurs à découvert attendent probablement une rotation en dessous du plus bas d’août près de 211 $.

En dessous de cela, et le plus bas de juillet est sur la table à 204,80 $, suivi de 200 $ puis du plus bas de 190 $. Dans l’ensemble, soyez prudent avec celui-ci s’il ne peut pas contenir 211 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.