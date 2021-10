4 principales transactions boursières du mercredi : DKNG, GE, LMT, OCGN

Les actions ont de nouveau poussé à la hausse, tirées par Tesla (NASDAQ :TSLA). Cependant, comme ce dernier vacillait, le premier aussi. Alors maintenant, examinons quelques-unes des principales transactions boursières qui débutent en milieu de semaine.

Meilleures transactions sur actions pour demain n ° 1 : DraftKings (DKNG)

DraftRois (NASDAQ :DKNG) a grimpé de 10 % à un moment donné mardi à l’annonce qu’il ne poursuivrait pas un accord pour Entain, qui coûterait plus de 20 milliards de dollars.

Le marché a apprécié la nouvelle, alors que les actions se sont redressées suite à l’annonce. Cependant, nous avons depuis vu une disparition de la zone des 50 $. La doublure argentée est que l’action DKNG résiste aux moyennes mobiles de 10 et 21 jours.

S’il peut continuer à le faire, les taureaux agressifs peuvent rester longtemps et rechercher un nouveau test de 50 $ et le plus haut de cette semaine. Au-dessus de 50,75 $ ouvre la porte aux moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours jusqu’à près de 55 $.

Cependant, un mouvement en dessous des moyennes mobiles à court terme ouvre la porte à un support de tendance haussière (ligne bleue).

Principales transactions boursières de demain n° 2 : General Electric (GE)

General Electric (NYSE :GE) a livré un rapport quelque peu mitigé ce matin, mais a publié des perspectives de bénéfices meilleures que prévu et a donné un coup de pouce à ses prévisions de flux de trésorerie disponibles.

Cela m’a fait envisager celui-ci pour une cassure de plus de 107,75 $. Nous avons eu la cassure, mais l’action GE n’a pas été en mesure de maintenir son élan.

Mais tu sais quoi? C’est bon. L’opportunité nous a donné une entrée à faible risque, a permis aux taureaux de profiter d’une partie de cet élan à court terme et maintenant les taureaux conservateurs peuvent quitter le commerce et attendre une meilleure configuration.

Plus de 108 $ maintiennent les bénéfices post-bénéfices élevés d’environ 111 $ en jeu, suivis d’une résistance à 115 $.

À la baisse, cependant, une rupture des moyennes mobiles de 200 jours et de 50 jours met en jeu la moyenne mobile de 50 semaines, suivie d’un support entre 95,50 $ et 98 $.

Meilleures transactions boursières de demain n°3 : Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin (NYSE :LMT) a un graphique incroyablement intéressant lorsque nous superposons la mesure VWAP hebdomadaire sur le graphique quotidien.

Lorsque le titre est initialement passé en dessous du plus bas de septembre à 335,10 $ – une rotation mensuelle à la baisse – je cherchais une récupération de ce niveau comme renversement potentiel. Cela aurait été accompagné d’une divergence haussière sur la lecture Williams %R au bas du graphique.

Plutôt que de s’inverser, cependant, le stock de LMT a continué de baisser, ce qui a placé le plus bas de 2021 sur notre radar juste en dessous de 320 $.

Ensuite, nous avons mis le VWAP hebdomadaire sur le graphique et le tour est joué, c’est exactement là où il a trouvé un support en février et exactement où il trouve un support aujourd’hui.

Les taureaux agressifs seront longs sur la base de ce test et chercheront un rebond jusqu’à (et éventuellement jusqu’à) 335 $. Les traders plus conservateurs attendront probablement un retour à 335 $ avant de devenir longs, puis utiliseront le plus bas d’aujourd’hui comme stop-loss.

Top Trades pour demain n°4 : Ocugen (OCGN)

Après tant d’action aujourd’hui, Ocugen (NASDAQ :OCGN) n’a fait qu’ajouter à la folie. Le titre a explosé de plus de 40 %. Cependant, le stock a en fait terminé en baisse ce jour-là.

Oui, vous avez bien lu : vers le bas pendant la séance.

En d’autres termes, l’action OCGN a terminé en baisse de plus de 30% par rapport au plus haut de mardi et au plus bas de la session, était de plus de 37% en dessous du plus haut de mardi.

L’action est devenue un peu trop volatile pour de nombreux traders. Mardi, l’action a terminé l’une des rotations que nous recherchions auparavant – plus de 11,05 $. Une arnaque au-delà de 12,50 $ et le fait de ne pas détenir 11 $ auraient dû être le point d’arrêt pour la plupart des commerçants.

À la baisse, cependant, cela doit contenir 7,50 $, purement et simplement. Plus de 9,35 $ ouvre la porte à 10 $. Au-dessus de 10 $ ouvre la porte à 11,50 $, puis le plus haut d’aujourd’hui à 13,23 $. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit trop facile à la hausse.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.