4 principales transactions boursières du mercredi : F, COIN, CRWD, MU

La séance boursière a été calme mardi, probablement alors que les investisseurs tentaient de se positionner pour une semaine chargée. Nous avons une annonce du FOMC mercredi, ainsi que le début de la saison des résultats. De plus, c’est la semaine d’expiration des options. Donc, avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Ford (F)

Les actions automobiles restent solides et Gué (NYSE :F) est le dernier exemple. Après deux rejets du niveau de 14,75 $ et une réinitialisation à la moyenne mobile de 10 jours, Ford a explosé au-dessus de cette mesure et du retracement de 61,8 %.

Cela a été suivi d’un mouvement au-dessus de 15 $, ainsi que d’une rotation hebdomadaire vers le haut mardi. À partir de là, je veux voir Ford continuer à pousser plus haut, tout en utilisant la moyenne mobile sur 10 jours comme support.

Avec la moyenne mobile sur 10 jours, ce serait bien de voir Ford rester au-dessus de la zone de 14,75 $ à 15 $.

A la hausse, je recherche 16 $, suivi du plus haut à 16,45 $.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Coinbase (COIN)

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a tenté à plusieurs reprises de sortir à la hausse. Au lieu de casser, cependant, l’action a donné aux taureaux un plus haut plus bas.

Avec le rejet de lundi de la résistance à la tendance baissière (ligne bleue), Coinbase pourrait travailler sur un deuxième plus haut inférieur.

Pour l’instant, il maintient la moyenne mobile sur 50 jours et j’aimerais que cela continue. S’il peut franchir le niveau de 256 $, il est suivi d’une résistance à la baisse. Au-dessus, cela ouvre la porte à la zone de 280 $.

À la baisse, cependant, une cassure en dessous de la moyenne mobile de 21 jours met le niveau de 255 $ en jeu. Ce niveau était un support solide en septembre. Près de cette zone met également en jeu un support de tendance haussière. En dessous, cela pourrait mettre la zone de 210 $ à 212 $ sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : CrowdStrike (CRWD)

Fin août, FouleGrève (NASDAQ :CRWD) a organisé un rallye très impressionnant. L’action s’est redressée en neuf séances consécutives, atteignant des sommets historiques dans le processus. Les actions ont également dépassé la résistance de 270 $.

Cependant, lors du recul qui a suivi, les actions n’ont pas réussi à maintenir la zone de 250 $ comme support, ainsi que plusieurs moyennes mobiles clés à court terme.

Après avoir hésité sur le support de la tendance haussière, l’action CRWD se raffermit et est maintenant sortie de sa configuration en coin descendant.

À la hausse, recherchez un mouvement au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Cela met en jeu une résistance de 270 $, suivie d’un sommet proche de 289 $.

À la baisse, cependant, les taureaux conservateurs peuvent utiliser le plus bas de cette semaine comme arrêt. Les traders plus agressifs utiliseront probablement le plus bas de ce mois.

Top Trades pour Demain N°4 : Micron (MU)

Micron (NASDAQ :UM) a été pris au piège dans une méchante tendance à la baisse depuis qu’il a atteint près de 95 $ plus tôt cette année.

La zone de 75 $ était un support à un moment donné, mais cela s’est transformé en résistance au milieu de la chute. L’action est maintenant passée en dessous du plus bas du mois dernier – ce qui nous donne une rotation mensuelle à la baisse – et n’a pas réussi à maintenir la zone de 68,80 $.

La seule mesure réelle qui se situe entre ici et la marque de comblement à 58,19 $ est la moyenne mobile sur 21 mois.

Pour les taureaux agressifs – et je dois réitérer « agressif » – ils peuvent prendre une position longue avec un stop-loss proche de 65 $. Une clôture en dessous de cette marque place l’action MU en dessous de 21 mois et la rend vulnérable à davantage de baisse. Une cassure de la moyenne mobile de 21 mois et une récupération de ce niveau pourraient créer une autre position longue avec un stop-loss juste en dessous du nouveau plus bas qui se forme.

À la hausse, cependant, je suis à la recherche d’un mouvement vers la moyenne mobile à 10 jours. Au-dessus de cela, et les plus bas de septembre sont en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.