4 principales transactions boursières du mercredi : FUBO, WFC, FUTU, DIS

Alors que le dernier jour de négociation se termine pour août, gardez à l’esprit à quel point le volume a tendance à être bas dans les jours précédant le long week-end férié de la fête du Travail. Avec cette note à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: FuboTV (FUBO)

FuboTV (NYSE :FUBO) continue d’atteindre de nouveaux sommets ce jour-là, alors que la société continue de livrer des nouvelles prometteuses. Le stock a bien rebondi depuis les plus bas, mais n’est pas encore sorti du bois.

Les actions restent inférieures à la moyenne mobile à 200 jours, mais au-dessus des autres principales mesures quotidiennes. Il est également en dessous de la résistance récente (ligne violette).

Ce que je veux voir à partir d’ici est simple : une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et de 30 $. Cela ouvre la porte à une résistance à la tendance baissière et au plus haut d’août à 33,68 $. Au-dessus de cela, le plus haut du deuxième trimestre est à 35,09 $, suivi d’un niveau de remplissage de près de 39 $.

En revanche, soyez prudent si Fubo perd les moyennes mobiles de 21 jours et 50 jours. Ci-dessous, le niveau de 24,50 $ est en jeu, ce qui est un support indispensable.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo (NYSE :WFC) est atteint ce jour-là, en baisse de 5,6% et atteignant de nouveaux plus bas sur la session avec moins d’une heure avant la fin.

Dans le processus de baisse de mardi, l’action WFC passe en dessous des moyennes mobiles de 21 et 50 jours. Ce n’est pas un super look.

À partir de là, voyons si le stock peut trouver sa place dans la zone de 44 $ à 45 $. Non seulement cette zone marque l’extension à la baisse de 161,8 % de cette baisse potentielle « ABC », mais c’est aussi là que la partie supérieure de la résistance à la tendance baissière précédente entre en jeu.

Si cette zone échoue en tant que support – ce qui est possible – recherchez un support autour de 42 $. Il s’agit de l’extension à la baisse de 261,8%, ainsi que d’un solide support de juin et juillet.

À la hausse, cependant, recherchez les actions WFC pour récupérer la moyenne mobile sur 50 jours, puis 46,85 $. Si l’action peut le faire, elle pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Futu Holdings (FUTU)

Un jeu de gains récent, Futu Avoirs (NASDAQ :FUTU) a attiré mon attention car le stock est essentiellement plat pour la journée.

Cette configuration est assez simple, ce qui est une autre raison pour laquelle je voulais le souligner. Futu doit récupérer et clôturer au-dessus de 100 $.

Non seulement c’est un niveau clé sur le graphique, mais c’est aussi là qu’un certain nombre de moyennes mobiles (à la fois quotidiennes et hebdomadaires) entrent en jeu. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu la zone de 118 $ à 120 $, ainsi que la moyenne mobile de 200 jours.

En dessous de 100 $, cependant, et le plus bas de cette semaine à 89,81 $ reste vulnérable. En dessous de cela, et 85 $ est possible.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 4: Disney (DIS)

Voici un stock qui revient sans cesse dans les discussions : Disney (NYSE :DIS).

Les actions se sont mieux négociées mardi, mais continuent de manquer de cette grande poussée de suivi que les commerçants recherchent.

Depuis la baisse du titre en mai, il se situe dans une fourchette étroite de 10 $, rebondissant entre 170 $ et 180 $. Surtout ses moyennes mobiles quotidiennes maintenant, et Disney semble avoir du potentiel.

La façon simple de jouer à Disney est d’être long sur ce nom s’il est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. En dessous des 200 jours, d’autres niveaux de support pourraient être mis en jeu, comme le support de la tendance haussière et 170 $, mais c’est l’approche la plus simple.

À la hausse, cependant, gardez un œil sur 187,50 $, ce qui correspond à peu près au plus haut d’août. Une poussée au-dessus de cela et le retracement de 61,8% sont sur la table. Plus de 190$ et la zone 200$ à 203$ est possible.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.