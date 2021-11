4 principales transactions boursières du mercredi : LCID, JMIA, HD, PLBY

Les S&P 500 a vacillé dans la matinée, mais s’est finalement rallié à un solide résultat de ventes au détail. Alors qu’il essaie d’atteindre de nouveaux sommets historiques, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de la journée.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 1 : Lucid Motors (LCID)

Comme c’est amusant Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) l’action a-t-elle été négociée récemment ? Les actions ont augmenté de près de 24% le lendemain de la publication de leurs bénéfices et alors que sa capitalisation boursière de 89 milliards de dollars ferait exploser la tête de Benjamin Graham, celle-ci continue de grimper.

Après avoir atteint un creux début septembre, les actions ont finalement explosé avec une résistance de 30 $, consolidé leurs gains et franchi 40 $.

Ensuite, 40 $ ont été pris en charge alors que l’action LCID s’est consolidée entre les retracements de 50 % et 61,8 %. Lors de la prochaine hausse, nous avons des actions poussant le retracement de 78,6 % à près de 54,50 $.

Nous devons faire attention à un renversement – ​​et il y a un peu de divergence mineure sur la lecture Williams %R – mais nous devons également réaliser que la zone de 60 $ à 65 $ pourrait être en jeu ensuite.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Jumia (JMIA)

Nous voyons un proche opposé dans Jumia (NYSE :JMIA), qui était en baisse de plus de 19 % après la publication de bénéfices.

Ce titre est devenu « meme’d » car il a explosé à la hausse au début de l’année. Malheureusement, il a été soumis à une pression de vente constante depuis. Maintenant que le niveau de 18 $ a cédé, les actions sont encore plus sous pression.

C’est difficile à échanger, car cela s’apparente à « attraper un couteau qui tombe ». Si vous y investissez, ce sera peut-être une autre histoire. Mais on ne sait pas si ce nom atteindra le bas ici près de 15 $ ou tout en bas à 12 $.

Ou qui sait, peut-être que ça va même plus bas que ça.

Si nous obtenons bientôt une hausse, voyons si Jumia peut récupérer le plus bas précédent à 16,94 $. Cela mettra au moins en jeu un retournement haussier potentiel.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Home Depot (HD)

Dépôt à domicile (NYSE :HD) a légèrement augmenté dans les échanges avant bourse, mais a rapidement augmenté de plus de 6 % pour atteindre des sommets historiques une fois le marché boursier ouvert à la négociation.

Le mouvement l’a poussé en mode breakout, car il a franchi le niveau clé de 375 $. Cela a ouvert la porte à la zone de 390 $ à 393 $, cette dernière étant la double extension de la plage.

À partir de là, cherchons à acheter la trempette. Sinon, 400 $ et plus peuvent être dans un jeu. Les traders swing à plus long terme peuvent envisager d’utiliser la zone de 420 $ à 422 $ comme cible de hausse.

Top Trades for Tomorrow n°4 : PLBY Group (PLBY)

Groupe PLBY (NASDAQ :PLBY) s’est fait un jour, en hausse de plus de 31% sur un volume robuste.

Le titre explose au-dessus de son plus haut du troisième trimestre, mais recule de son retracement de 50 % sur une fourchette assez large. Je laisserais celui-ci rattraper ses moyennes mobiles à court terme (même celles mesurées sur une base intrajournalière).

Sinon, un mouvement supérieur à 41,60 $ ouvre la porte au retracement de 61,8 % à 46,63 $.

Il convient de noter que le niveau de retracement de 50 % était un support solide en mai et une forte résistance en juin. Cela nous dit que ce niveau est significatif. L’échec nous met dans un état d’esprit d’achat à la baisse. Une cassure dessus nous fait envisager une rotation plus forte.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.