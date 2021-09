4 principales transactions boursières du mercredi : LCID, UBER, AZO, SNAP

in

En fin de journée de lundi, le marché boursier a rebondi après les creux de la séance. Puis, mardi, il a essayé d’ajouter au rebond. Mais avec la Fed juste au coin de la rue, les taureaux n’agissent pas trop agressivement. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Les meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Lucid Motors (LCID)

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) fait tourner quelques têtes mardi, rassemblant plus de 15% à un moment donné de la séance. Ces types d’actions peuvent être difficiles à négocier, en raison de la nature très diversifiée qu’ils ont tendance à avoir.

Nous étions agressivement longs Lucid dans les principales transactions boursières une fois qu’il a récupéré 17,50 $, puis a tracé son chemin jusqu’à la zone de 27,50 $ à 29,50 $ la semaine dernière. En ce sens, l’action LCID a été de l’argent pour les taureaux qui s’y sont accrochés.

Maintenant, les choses se compliquent un peu, car nous sommes dans cette zone de 27,50 $ à 29,50 $.

Si les actions baissent, voyez que Lucid détient les moyennes mobiles de 21 jours et 200 jours. À la hausse, cependant, voyons si Lucid peut clôturer au-dessus de 29,81 $. Au-dessus de 30 $, et ce nom pourrait avoir des avantages – potentiellement jusqu’à 38 $, puis éventuellement vers 45 $. Mais commençons avec 30 $ et ne soyons pas trop optimistes.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 2 : Uber (UBER)

Uber (NYSE :UBER) donne aux taureaux un bon rebond ce jour-là, après avoir fourni des prévisions meilleures que prévu.

Le rallye a contribué à éliminer beaucoup de négativité sur les graphiques, bien qu’Uber soit loin d’être dans une tendance haussière. C’est quand même un bon début.

À partir de là, j’aimerais voir Uber tenir la moyenne mobile sur 50 jours et le plus bas du deuxième trimestre à 43,17 $. Au-dessus de ces marques, Uber peut contester d’autres niveaux à la hausse, tels que la moyenne mobile de 21 semaines, suivie du niveau de 200 jours et du niveau de 50 $.

Cependant, si Uber perdait la barre des 43 $, le VWAP quotidien et la moyenne mobile sur 21 jours seraient sur la table, ainsi qu’un potentiel de remplissage de près de 40 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : AutoZone (AZO)

Zone automatique (NYSE :AZO) a connu une belle hausse après les bénéfices, bien qu’il ait eu du mal à maintenir ces gains alors qu’il s’estompait par rapport au sommet de la session.

Les actions ont de nouveau été rejetées de la zone des 1 660 $, ainsi que de la résistance à la tendance baissière et de l’extension à long terme de 161,8%. Cela dit, c’est avant tout ses grandes moyennes mobiles quotidiennes.

Si l’action AZO peut détenir 1 600 $, ce n’est probablement pas grave. En dessous de cette marque, son plus bas hebdomadaire est en jeu autour de 1 560 $. En dessous de cette marque, la moyenne mobile sur 21 semaines est en jeu, suivie de 1 500 $.

À la hausse, cependant, une clôture au-dessus de 1 600 $ met en jeu le sommet de 2021, près de 1 667 $. Au-dessus de cela, 1 700 $ sont sur la table, suivis de la zone de 1 770 $.

Top Trades pour demain n°4 : Snap (SNAP)

Nous voyons une belle force sortir de Se casser (NYSE :SE CASSER) dernièrement. Les actions ont augmenté d’un peu plus de 6% mardi alors que le titre continue de digérer ses gains post-bénéfices de juillet. Cela représente environ deux mois de consolidation.

Pour l’instant, 70 $ ont servi de support, tandis que la résistance à la tendance baissière a légèrement pesé sur le titre.

Gardez un œil sur 75,63 $. C’est le plus haut de la semaine dernière.

Si Snap peut atteindre ce niveau, cela met en jeu une rotation hebdomadaire et pourrait nous faire reculer vers la zone de 78 $ à 80 $, qui a jusqu’à présent été une résistance. Au-dessus de cela, et ce nom peut recommencer à se rallier, mettant l’extension de 161,8% en jeu près de 89 $.

À la baisse, cependant, une clôture en dessous de 70 $ n’est pas de bon augure pour les taureaux, mettant techniquement le niveau de remplissage des écarts en jeu à 63,74 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.