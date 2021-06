4 principales transactions boursières du mercredi : MU, MRNA, BBBY, SBUX

Une autre journée calme a vu les actions atteindre de nouveaux sommets historiques malgré une largeur modérée et de faibles volumes. Hé, c’est l’été, et nous ne sommes qu’à quelques jours d’un week-end de vacances – à quoi pouvons-nous nous attendre d’autre ? Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Micron (MU)

Micron (NASDAQ :UM) publiera bientôt des bénéfices, et les investisseurs se demandent si cela suffira à donner un coup de fouet à l’action.

Voici un graphique hebdomadaire où l’on peut voir que l’action MU est réduite de sa moyenne mobile sur 10 jours. Alors que Micron a essayé de dépasser cette mesure cette semaine, il a du mal à la récupérer.

Cela n’a guère d’importance. Les gains seront probablement le facteur déterminant pour savoir s’il échoue ou efface la semaine de 10.

Au-dessus des 10 semaines, la moyenne mobile de 21 semaines est en jeu, suivie de la zone de 88 $ à 90 $. Au-dessus de 90 $ et le plus haut sur 52 semaines est sur la table près de 97 $.

À la baisse, cependant, je veux voir 76 $ continuer à tenir comme support, ainsi que la moyenne mobile sur 10 mois. S’ils échouent, la moyenne mobile sur 50 semaines sera en jeu.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Moderna (MRNA)

Moderna (NASDAQ :ARNm) continue d’être un véhicule commercial fiable mais quelque peu bâclé. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, il respecte les techniques et continue de suivre les modèles, mais il dépasse souvent la marque. Cela signifie que si le support est en jeu à 100 $, il peut descendre à 97 $ avant de récupérer.

Ou au lieu de retester ce niveau de rupture majeur près de 189 $, il atteint un plancher à 193 $ et revient à plus de 200 $ avant que nous ayons la chance d’être long.

Mardi, l’action a dépassé le plus haut précédent à près de 227 $. À partir de là, voyons s’il peut remonter jusqu’à l’extension de 161,8% de la fourchette actuelle, près de 250 $.

En cas de repli, je veux vraiment voir la zone de 220 $ à 225 $ agir comme support, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessous, la moyenne mobile de 21 jours est remise en jeu, qui était un support plus tôt ce mois-ci.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Bed Bath & Beyond (BBBY)

Comme Micron, Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) publiera ses gains mercredi. Et grâce au traitement des mèmes, celui-ci a été partout.

Les actions ont grimpé à la hausse début juin, culminant à 44,51 $. Il a depuis reculé, puisqu’il rebondit autour de 30 $.

À la hausse, je veux voir un rallye post-bénéfice prendre l’action BBBY au nord du plus haut de la semaine dernière à 32,15 $. À la baisse, je veux voir la moyenne mobile de 50 jours comme support.

Au-dessus de 32,15 $, vous ouvrez plus de 35 $, mettant potentiellement 40 $ sur la table. En dessous de la moyenne mobile de 50 jours et des moyennes mobiles de 10 mois et 200 jours sont en jeu.

Top Trades pour demain n°4 : Starbucks (SBUX)

J’ai parcouru des graphiques hebdomadaires pendant le week-end et Starbucks (NASDAQ :SBUX) est apparu sur mon radar. Décomposons celui-ci.

Starbucks a deux semaines consécutives avec un maximum de 113,22 $. Les deux semaines ont vu le titre casser temporairement la moyenne mobile de 21 semaines, mais le maintenir comme support. La semaine dernière, l’action SBUX a atteint un plus bas par rapport à la semaine dernière et a récupéré la moyenne mobile sur 10 semaines.

Maintenant, les 10 semaines servent de support alors que la baisse de lundi est achetée.

J’aimerais voir une rotation supérieure à 113,22 $, ce qui nous donne une rotation hebdomadaire deux fois supérieure.

Si nous obtenons cela, le plus haut du mois dernier est en jeu à 116,74 $, suivi du plus haut historique près de 119 $. Au-dessus de cela et l’extension de 161,8% est possible près de 121,50 $.

Il convient de noter que Starbucks travaille sur un mois intérieur avec seulement un jour restant en juin. Une rotation mensuelle à l’intérieur et à l’extérieur pourrait donner à la configuration un peu de jus supplémentaire si les taureaux adhèrent.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.