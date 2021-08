4 principales transactions boursières du mercredi : NIO, WMT, RBLX, NNDM

Les investisseurs ont acheté avec force la baisse de lundi matin. Le S&P 500 récupéré d’une forte baisse à l’ouverture et a battu à nouveau des records. Dans l’ensemble, les taureaux sont aux commandes et les vendeurs sont encore en vacances. Cela a été contesté un mardi rouge, mais les bénéfices racontent toujours de bonnes histoires. Nous attendons également le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale. Même s’il s’agit de récits d’événements passés, les investisseurs les inquiètent toujours. Cela augmente le nombre de transactions boursières supérieures à mesure que l’anticipation augmente.

De plus, les marchés attendent le début de la fin de ce long QE stent. Le président de la Fed, Jerome Powell, a rallumé ce feu en décembre 2018, nous sevrer de cette drogue demandera de l’habileté et de la chance. Entrez pour annoncer le cône, et sa taille est la variable intéressante.

Donc, avec tout cela à l’esprit, voici quelques-unes des principales transactions boursières pendant cette volatilité.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) l’action a perdu 15 % en août, et c’est encore pire si on regarde un peu plus loin. Chasser des rallyes en fuite est toujours risqué. Ceux qui l’ont fait en janvier ou juin ont subi beaucoup de pertes. La pratique inverse est également déloyale. Paniquer hors d’un stock alors qu’il s’approche des zones de support précédentes est faux.

C’est le cas du stock NIO. L’action des prix de mai a créé une zone de support à partir de 36 $ par action. Ce n’est pas une ligne dure, mais je parie qu’il y aura des acheteurs qui rôdent là-bas. Pour le reste de la semaine, il s’agira pour eux de prendre confiance en eux pour monter en puissance.

Ce sera délicat si les marchés boursiers, en particulier en Chine, continuent d’être nerveux. Même aux États-Unis, où les actions n’ont jamais été aussi élevées, les investisseurs sont sur le qui-vive. L’indice de volatilité CBOE a bondi ces deux derniers jours. Quoi qu’il en soit, l’action NIO à 38,50 $ a peut-être déclenché une tendance baissière. Il a des supports durs à 36 $, 33,50 $ et 32 ​​$. Perdre 30,60 $ pourrait ouvrir une nouvelle boîte de vers.

Dans l’ensemble, attraper ce couteau qui tombe est un commerce qui peut doubler comme un investissement commercial de swing l’année prochaine. Étant donné que les actions sont proches des sommets, il serait logique que les commerçants et les investisseurs définissent des stop loss appropriés.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Walmart (WMT)

Walmart (NYSE :WMT) a publié ses bénéfices mardi et les investisseurs ont aimé la nouvelle. Ils ont fait sauter le stock à 152,50 $ en tant que réaction instinctive. Cependant, je m’attends à un fondu à partir d’ici. Donc, le bon métier est d’abord de ne pas chasser le rallye. Les traders qui ont mis du temps à trader les bénéfices verrouilleront probablement leurs bénéfices.

Les investisseurs à plus long terme devraient se méfier de prendre de nouvelles positions à ces altitudes. Les résultats étaient bons, ma seule préoccupation concerne l’action des prix. Les graphiques contiennent la vérité des comportements antérieurs. Pendant un an, cette zone a servi de région de premier plan. Commencer des positions longues comporte maintenant beaucoup de risques. Il incombe aux taureaux de franchir d’abord la brèche au-dessus.

Ce serait la mise en garde à mon avertissement. Si effectivement les acheteurs accéléraient leurs activités alors j’arrêterais tout short. Le commerce rapide serait alors de le chasser jusqu’à 5%. Plus tôt, j’ai noté que le bulletin était bon, et je le pensais vraiment. Il n’y avait rien de génial là-dedans, donc fondamentalement, la pop était étrange. La croissance et les indicateurs comparables ont été médiocres, en particulier après ajustement des effets de change. Bien que ce ne soit pas une raison pour court-circuiter une entreprise prospère, ce n’est certainement pas une raison pour faire éclater le pétillant.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Roblox (RBLX)

Roblox (NYSE :RBLX) la réaction des bénéfices est négative et erronée. Ils ont écrasé les chiffres absolus de l’année dernière et amélioré les marges. Pour une entreprise en croissance, c’est le scénario idéal. Cela dit, les attentes des traders étaient fausses dans les gros titres.

Il s’agit d’une réponse émotionnelle humaine à des données positives dures. Chaque mesure des revenus, des réservations et des utilisateurs actifs a montré de fortes augmentations par rapport à l’année dernière. La direction fait son travail pour faire croître l’entreprise, donc fondamentalement, il n’y a pas d’alarmes dans les bulletins. Les revenus ont plus que doublé depuis 2019.

Ce n’est pas un stock bon marché, mais c’est OK pour l’instant. Son rapport prix-vente (P/S) est toujours d’environ 40, il y a donc du gras à couper. Le taux de croissance des ventes finira par aligner cette mesure. De plus, il est déjà 20% moins cher qu’en juin. Les progrès sont un bon signe, et les acheteurs vont intensifier.

Techniquement, ils l’ont fait depuis mai à moins de 75 $ par action. C’est une zone avec de nombreuses mèches de bougies qui rebondissent et ferment les plus bas. La clôture la plus basse qu’il ait eue était de 76,19 le 27 juillet. Ce jour-là a été difficile pour toutes les actions dynamiques comme celles-ci. Les investisseurs ne devraient pas paniquer sur une baisse de 3%. Les swing traders ont l’opportunité de rebondir cette année. Vendre des options de vente les mauvais jours est logique pour ceux qui souhaitent détenir des actions à un prix inférieur.

Top Trades pour Demain N°4 : Nano Dimension (NNDM)

Préparez-vous à passer à l’action dans Dimension Nanon (NASDAQ :NNDM) Stock. Nous savons déjà que cette chose évolue rapidement car elle s’est fortement redressée à partir d’octobre en trois mois. Mais cela peut aussi être impressionnant à la descente. L’action NNDM a chuté de 4,4% mardi, et c’est après avoir déjà baissé de plus de 60% par rapport aux sommets de fin janvier.

L’action à partir d’ici pourrait devenir assez impressionnante, et il y aura un combat. Le titre menace de perdre le support de sa dernière ligne de rebond. Le 13 mai, les taureaux sont passés de 5,50 $ à la force. Ils sont en train de le perdre ici, donc l’action sera sauvage cette semaine.

Les acheteurs essaieront de le défendre avec acharnement. S’ils réussissent, l’opportunité pourrait être de 25%. Ils affronteront ensuite les vendeurs à l’approche de 7 $. Inversement, si les ours l’emportent, le prochain stop plus bas est de 20 % plus bas sinon plus. Ajoutez à cela la nature explosive d’un rapport de revenus, et vous en avez un en direct.

Cette opportunité n’est pas pour les faibles de cœur sur le titre. Les investisseurs plus lents devraient l’échanger après le rapport sur les bénéfices lorsqu’ils ont une mise à jour sur l’entreprise. Près de 4,30 $ constituent un point d’entrée convaincant sur une réaction décevante. Le faire disparaître à 7 $ serait le pari baissier s’il monte en flèche.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.