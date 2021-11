4 principales transactions boursières du mercredi : NVDA, CHGG, Z, BX

Les S&P 500 a atteint un nouveau record historique alors que les bénéfices continuent d’augmenter. Honnêtement, le marché au sens large s’étend un peu, en particulier à l’approche de la réunion de deux jours de la Fed et du rapport mensuel sur l’emploi, alors gardez cela à l’esprit . Nous ne recherchons rien de trop extrême, mais prenons simplement tout cela en examinant quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Nvidia (NVDA)

Tesla (NASDAQ :TSLA) est le cadeau qui continue de donner ? Que diriez-vous Nvidia (NASDAQ :NVDA) trop?

Ce titre continue de monter en puissance et atteint maintenant notre deuxième objectif de cours aujourd’hui. Si nous pouvons tirer un peu plus d’avantages de ce nom, nous pourrions voir la zone de 280 $ à 287 $, bien que cela puisse sembler gourmand pour certains.

Cependant, nous laissons le prix nous guider — rien d’autre.

En revanche, perdre l’extension de 161,8% peut mettre en jeu la moyenne mobile sur 10 jours. Si cette configuration devait aboutir, cherchons à acheter le plongeon dans celui-ci.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Chegg (CHGG)

Chegg (NYSE :CHGG) l’action a été anéantie ce jour-là, en baisse de près de 50 %. Quoi dans le monde ?

Pour beaucoup, cette grosse chute est trop risquée pour être longue, et c’est très bien. Regardons ce que les techniques disaient avant le fondu d’aujourd’hui comme une leçon d’apprentissage.

Avant mardi, l’action Chegg avait chuté en huit semaines consécutives. Bien que cela semble être une situation de survente, notez la tendance à partir de laquelle il s’est rompu au début de la correction.

Les actions formaient une configuration en coin (lignes bleues), rebondissant sur le support et clôturant presque à plat à la mi-septembre. Cependant, ce niveau de support a été perdu la semaine suivante, ce qui aurait dû arrêter la plupart des taureaux.

Dans le cas où ils ne s’arrêteraient pas, l’écart sous le plus bas de deux semaines et le rejet du plus bas de deux semaines auraient dû les faire sortir de la position.

Maintenant dans le bas des 30 $, certains peuvent envisager l’action CHGG si elle plonge un peu plus loin dans la zone de valeur (boîte violette), s’écarte en dessous du plus bas de mardi mais récupère son (un renversement) ou récupère la résistance à la tendance baissière précédente (ligne bleue).

Rappel : Il n’y a pas de honte à faire une passe sur ce titre.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Zillow (Z)

Zillow (NASDAQ :Z) avait récemment éclaté au-dessus de la résistance à la tendance baissière (ligne bleue), mais il n’a pas pu récupérer la moyenne mobile de 21 semaines. Maintenant, il redescend.

Malgré la forte chute de mardi, l’action Z trouve un support proche de 85 $. Un rebond supérieur à 90 $ pourrait remettre plus de 100 $ sur la table.

Cependant, sur une cassure de 85 $, nous pourrions voir ensuite la zone de 65 $ à 68 $, où l’action Z trouve la moyenne mobile sur 200 semaines et le niveau de rupture précédent.

Top Trades pour demain n°4 : Blackstone (BX)

de pierre noire (NYSE :BX) l’action des prix est incroyablement impressionnante. J’ai traqué celui-ci pendant presque une semaine, à la recherche de la réinitialisation du stock après une course monstrueuse.

Il l’a fait, rebondissant par rapport à la moyenne mobile de 10 jours lundi. Mardi, l’action a augmenté quotidiennement et atteint maintenant le plus haut du mois dernier.

Une poussée de plus de 143,03 $ nous donne une rotation hebdomadaire et mensuelle, mettant potentiellement en jeu la zone de 150 $ à 154 $.

En revanche, une cassure du plus bas de cette semaine n’augure rien de bon pour les haussiers.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.