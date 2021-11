4 principales transactions boursières du mercredi : PLTR, SPCE, AMZN, RIOT

Le marché fatigué commence enfin à montrer un peu de vulnérabilité. Ce n’est pas baissier, c’est juste un fait. Les S&P 500 s’était rallié dans 16 des 18 séances à venir mardi. Donc, il a besoin d’une pause. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières en attendant.

Top des transactions boursières de demain n°1 : Palantir (PLTR)

Bulls voulait vraiment que cette action soit plus performante après les bénéfices. Mais la vérité est que cela reste difficile pour les valeurs de croissance. C’est ce que nous avons pensé Palantir (NYSE :PLTR) avant les bénéfices, car sa valorisation est élevée même si la croissance est impressionnante.

Avec l’effondrement post-bénéfice de mardi, les actions de Palantir tombent en dessous de toutes ses moyennes mobiles clés. Cela va le rendre interdit sur le long terme. Soit nous en avons besoin pour revenir au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, soit nous avons besoin d’une baisse plus profonde.

Si le stock baisse à partir d’ici, les taureaux devront voir comment il gère le niveau de 23 $ – à condition qu’il baisse aussi loin. Une clôture en dessous de 23 $ met un support critique sur la table à 21 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Virgin Galactic (SPCE)

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) se redresse sur les bénéfices, ce qui est la première étape d’une hausse. Cependant, il est toujours aux prises avec certains domaines clés.

Concrètement, l’action SPCE est toujours bloquée dans son canal en baisse. De plus, il est aux prises avec ce niveau de remplissage d’écart antérieur proche de 21,75 $. Le premier est plus important que le second, à mon avis.

Si l’action SPCE peut dépasser la résistance du canal, cela met la moyenne mobile à 50 jours sur la table. Au-dessus, cela pourrait ouvrir un accès rapide à la zone de 26 $ à 27 $. Si Virgin Galactic décolle vraiment, 30 à 31 $ pourraient être sur la table.

D’un autre côté, cependant, disons que le stock de SPCE est rejeté de la zone actuelle. Cela met en jeu les moyennes mobiles à 10 et 21 jours. Au-dessus de ces deux mesures, et le stock est toujours correct. En dessous de ces mesures, cependant, et que le récit change.

Cela mettrait le plus bas du mois dernier en jeu près de 18 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Amazon (AMZN)

Le lundi, Amazon (NASDAQ :AMZN) l’action a été rejetée par le niveau de rupture de 3 550 $. La fausse évasion était décourageante. Mais juste un jour plus tard, et le stock d’AMZN a fait un autre essai.

Dans le processus, les actions augmentent quotidiennement et hebdomadairement et atteignent leur plus haut niveau depuis juillet.

La configuration est simple. Plus de 3 550 $ est haussier, et plus l’action AMZN passe du temps au-dessus de ce niveau, plus il y a de chances qu’elle reteste la zone de 3 750 $. Au-dessus de 3 750 $, et la zone de 3 900 $ à 4 000 $ pourrait être la prochaine.

Cependant, si Amazon est finalement rejeté du niveau de cassure, gardez un œil sur le sommet du mois dernier à 3 479 $. Tant qu’il peut rester au-dessus de cette marque, les taureaux boursiers AMZN vont bien.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Riot Blockchain (RIOT)

Émeute Chaîne de blocs (NASDAQ :ÉMEUTE) se négocie avec une corrélation avec Bitcoin (CCC :BTC-USD), ce dernier dont nous cherchions à atteindre de nouveaux sommets. Eh bien, Riot n’a pas rejoint ce club, mais il se négocie mieux.

En hausse de cinq au cours des sept dernières séances, Riot a poussé plus haut. Cependant, il est maintenant aux prises avec le domaine clé près de 40 $. S’il peut battre le plus haut de mardi à 42,84 $, il pourrait mettre 50 $ en jeu. Au-dessus de 50 $, et le retracement de 61,8% est sur la table près de 57 $.

À la baisse, cependant, voyons si la moyenne mobile à 200 jours est un support. N’oubliez pas que cette action se négociera avec une forte corrélation avec Bitcoin. Si ce dernier tombe, Riot le fera aussi. S’il se redresse, alors nous pouvons voir une certaine hausse.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.