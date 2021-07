4 principales transactions boursières du mercredi : SNAP, IBM, SBUX, BABA

La largeur n’était pas très bonne le premier jour de bourse de la semaine écourtée par les vacances. Cela dit, les acheteurs ont fait une offre plus élevée sur les actions après une vente massive tôt le matin. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Snap (SNAP)

Se casser (NYSE :SE CASSER) a été aux prises avec le niveau de 65 $ à la hausse, alors même que le niveau de 48 $ à la baisse servait de support. Les actions étaient pour la plupart limitées entre ces deux niveaux, le rallye au-dessus de 65 $ en février n’ayant duré que quelques semaines.

Maintenant clairement au-dessus de 65 $, les taureaux recherchent des conseils. Plus tôt dans la session, les actions ont augmenté quotidiennement de plus de 69,04 $, hebdomadaires de plus de 69,29 $ et mensuelles de plus de 69,35 $.

Si le stock peut tenir au-delà de ces points de rotation, plus de 70 $ sont sur la table et pourraient arriver rapidement. Plus précisément cependant, ce type de rotation multi-temporelle ouvre un potentiel notable. Dans ce cas, j’aurais un œil sur le plus haut de 2021 près de 73,60 $.

Au-dessus de cela, et le bas des années 80 semble possible.

En revanche, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessous, les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines sont en jeu, ainsi que 65 $.

Les principales transactions boursières de demain n° 2 : International Business Machines (IBM)

International Business Machines (NYSE :IBM) est un nom sur lequel j’avais l’œil la semaine dernière. La baisse de fin de semaine semblait agressive, mais je voulais un meilleur rapport risque/rendement via une baisse plus importante. Nous avons eu ce retrait mardi et nous étions prêts.

Mardi, IBM a plongé au niveau de rupture de 137 $ et à la moyenne mobile de 200 unités sur le graphique de quatre heures. C’était une meilleure configuration que d’être long vendredi à près de 140 $.

Maintenant, je cherche d’abord un rebond jusqu’à la zone de 139,50 $ à 140 $. Au-dessus, cela pourrait ouvrir la porte à la zone de 143 $ et à la moyenne mobile sur 10 jours. Au-dessus, cela met plus de 145 $ en jeu.

À la baisse, cependant, je ne veux pas voir une clôture de quatre heures en dessous de 137 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Starbucks (SBUX)

Starbucks (NASDAQ :SBUX) est un autre nom que nous avons observé. Après avoir signalé celui-ci la semaine dernière, nous obtenons enfin la rotation que les taureaux voulaient.

Les actions sont en hausse hebdomadaire et mensuelle et font un fort mouvement à la hausse. À partir de là, les sommets précédents proches de 119 $ semblent être une possibilité, tout comme l’extension de 161,8% à près de 121 $.

À la baisse, il est possible que nous voyions une action sur les prix « de retour et de remplissage », mais tant que l’action SBUX maintient le niveau de 113,22 $ et la moyenne mobile sur 10 jours, ces baisses semblent être des opportunités d’achat.

Starbucks est un excellent exemple de bonne préparation et d’être prêt à frapper lorsque des cotes favorables sont présentées.

Top Trades pour demain n°4 : Alibaba (BABA)

Alibaba (NYSE :BABA) est sous pression avec d’autres actions chinoises mardi. Pourtant, il ne tombe pas en dessous du support clé. Le niveau de 230 $ a rejeté Alibaba, avec des ventes sévères à la fin de la semaine dernière.

La vente s’est poursuivie mardi, les actions passant clairement en dessous de toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes. Cependant, la zone de 211 $ continue de soutenir l’action, car Alibaba a également trouvé une certaine assise à l’arrière de sa mesure de tendance baissière précédente (ligne bleue).

Je n’y mettrais pas forcément mon chapeau, mais c’est bien de voir qu’il y a du soutien à proximité.

Gardons un œil sur ce niveau de 204,39 $. Une cassure de cette marque met probablement en jeu la moyenne mobile sur 200 semaines. En dessous, BABA sera officiellement dans le no man’s land.

Du côté positif, nous devons le voir effacer ses moyennes mobiles quotidiennes, comme les 10 jours et 50 jours. Au-dessus de l’écart près de 221,50 $, et une résistance de 230 $ est sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.