4 principales transactions boursières du vendredi : AMD, F, BODY, GOOGL

Les actions ont de nouveau chuté dans les échanges matinaux – la tendance au cours des dernières semaines – mais cette fois, nous avons assisté à un rallye plus robuste dans l’après-midi. Nous verrons si cela suffit pour attirer les taureaux ou si les ours finissent par pousser celui-ci un peu plus loin. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Advanced Micro Devices (AMD)

Sur un graphique journalier, Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) semble un peu bâclé. Cependant, sur le graphique hebdomadaire, cela semble beaucoup plus contrôlé.

Les actions ont finalement franchi la zone de résistance de 95 $ et dépassé les 100 $. Depuis lors, il a hésité et il trouve maintenant le soutien de la moyenne mobile sur 10 semaines.

Les taureaux des actions AMD peuvent désormais être longs par rapport au plus bas de cette semaine. Un mouvement supérieur à 108 $ le place au-dessus de certaines de ses moyennes mobiles quotidiennes à court terme (non illustrées) et ouvre la porte à 112 $. Cela maintient également la zone de 115 $ à 116 $ sur la table.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de cette semaine met en jeu la zone de 99 $ à 100 $, puis la zone de résistance précédente près de 95 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Ford (F)

Est Gué (NYSE :F) sortir enfin de sa correction ? Le titre a culminé début juin et la correction a été terne, ennuyeuse et douloureuse sur plusieurs mois depuis.

Nous avons obtenu notre correction “12345” – ou si vous préférez, une correction “ABCDE” – vers la moyenne mobile de 200 jours, bien que le titre n’ait jamais touché cette mesure clé.

À tous égards, il pousse à la hausse cette semaine, avec deux séances solides consécutives. Ford a adopté la mesure VWAP jeudi et est maintenant aux prises avec la moyenne mobile de 50 jours.

Au-dessus de ce dernier, et nous pourrions assister à une reprise de la tendance précédente avec l’espoir de voir plus de 16,50 $ au prochain trimestre.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous de 13 $ ne présage rien de bon pour les taureaux – mettant 12,50 $ et la moyenne mobile de 200 jours en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Beachbody Company (BODY)

Société Beachbody (NYSE :CORPS) a bondi aujourd’hui, avec une forte hausse du cours de l’action – en hausse de 14,5% – ainsi que du volume. Cependant, l’action se rallie directement à la résistance de la tendance.

Ces points de résistance proviennent des moyennes mobiles à 10 et 21 jours. Comme souligné sur le graphique avec des cercles bleus, vous pouvez voir comment chaque rallye vers ces marques a entraîné une pression de vente.

De plus, l’action BODY se rallie dans la zone clé de 7 $ à 7,20 $. Cet ancien niveau de soutien a échoué plus tôt ce mois-ci, les actions ayant finalement atteint un creux plus proche de 6 $.

Si BODY stock peut effacer la moyenne mobile de 21 jours, nous pourrions voir une augmentation jusqu’à 8 $ et la moyenne mobile de 50 jours. S’il perd la moyenne mobile sur 10 jours, cependant, celui-ci pourrait retester le niveau de 6,10 $ – ou moins.

Top Trades pour demain n°4 : Alphabet (GOOG, GOOGL)

D’un autre côté, nous avons les moyennes mobiles de 10 jours et 21 jours pour guider Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG) stock plus élevé, comme indiqué sur le graphique.

Actuellement bloqués dans la fourchette de la semaine dernière – ou devrais-je dire, la fourchette de vendredi – les graphiques de Google continuent de se resserrer de plus en plus. Cela dit, cela permet une configuration simple.

Un mouvement en dessous du plus bas de la semaine dernière à 2 814 $ – mettant ainsi l’action GOOGL en dessous de ses moyennes mobiles de 10 jours et de 21 jours – met en jeu le niveau de rupture de 2 765 $ et la moyenne mobile de 50 jours.

Une cassure au-dessus de 2 895 $ place le plus haut historique sur la table 2 925 $, suivi d’une poussée potentielle à 3 000 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.