4 principales transactions boursières du vendredi : AVGO, CHPT, T, V

Pour la deuxième journée consécutive, nous avons assisté à une baisse des actions l’après-midi alors que les investisseurs tentent de se positionner avant le rapport sur la masse salariale non agricole demain matin et dans un contexte de faibles volumes de transactions. Cela étant dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Broadcom (AVGO)

Broadcom (NASDAQ :AVGO) a déclaré des bénéfices après la clôture, et celui-ci a une configuration intéressante.

Après huit mois, Broadcom a finalement dépassé les 490 $. Cependant, nous obtenons maintenant un recul à ce niveau et à la moyenne mobile de 10 jours au milieu de trois jours consécutifs de baisse du stock.

En revanche, les haussiers veulent vraiment que ce niveau se maintienne. En d’autres termes, ils espèrent vraiment que le pire des cas sera une réaction modérée des bénéfices. Si c’est pire que cela et que les actions baissent, voyons si le support entre en jeu à la moyenne mobile de 50 jours.

Sinon, une visite au retracement de 61,8% peut être de mise, ainsi que le 200 jours.

À la hausse, cependant, voyons si l’action AVGO peut remonter au-dessus du sommet historique actuel de près de 508 $. Au-dessus, cela pourrait donner le ton à une course plus importante, potentiellement jusqu’à l’extension de 161,8%.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : ChargePoint (CHPT)

Point de charge (NYSE :CHPT) connaît une belle journée, en hausse de plus de 8% jeudi. Cependant, il y a une bataille difficile à partir d’ici.

Si l’action peut se maintenir au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours et rester au-dessus de cette marque, nous pouvons obtenir un mouvement potentiel vers la moyenne mobile de 50 jours et le niveau de 26 $.

Cependant, au-dessus de 26,50 $, et ce nom pourrait vraiment voler. Plus précisément, cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 200 jours et le niveau de 30 $.

Cependant, si l’action CHPT sort du plus bas de jeudi, gardez le niveau de 20,50 $ déprécié. En dessous, 19,50 $ sont sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : AT&T (T)

Apparemment, l’action préférée de tous les investisseurs en dividendes à détester, AT&T (NYSE :T) continue de décevoir. Bien qu’il soit bien en hausse sur la journée, les actions restent piégées dans une tendance baissière et sont rejetées par la moyenne mobile de 21 jours.

Tant qu’il maintient le niveau de 26,75 $, les taureaux qui veulent être longs peuvent justifier une position. Une clôture en dessous qui ouvre la porte aux plus bas de 2020, cependant.

Pour ce que ça vaut, ceux-ci n’entrent pas en jeu trop bas, le plus bas étant à 26,08 $ à partir de mars.

Cependant, en cas de clôture au-dessus de la résistance du canal, gardez un œil sur l’action T. Cela pourrait mettre en jeu le niveau de remplissage des lacunes de 28,86 $, suivi d’un passage à la moyenne mobile de 200 jours.

Top Trades pour demain n°4 : Visa (V)

Visa (NYSE :V) est une entreprise d’une qualité incroyable et maintenant en déclin, il vaut peut-être la peine d’y prêter attention.

Les actions plongent jusqu’à la moyenne mobile de 200 jours. Pour les taureaux, il s’agit probablement d’une opportunité d’achat. Si l’action casse 220 $ et clôture en dessous, cela pourrait être le stop-loss des investisseurs.

Cela pourrait également mettre en jeu la moyenne mobile de 21 semaines, ce qui a toujours été une excellente opportunité du côté long.

Si nous rebondissons, voyons comment le stock V gère la zone de 228 $ à 230 $. Au-dessus, et la moyenne mobile à 50 jours peut être à portée de main.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.