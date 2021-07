4 principales transactions boursières du vendredi : BABA, NIO, WYNN, QQQ

in

Après une session post-Fed calme mercredi, nous avons eu une explosion de volatilité jeudi. Les contrats à terme sur actions américaines ont commencé à se vendre du jour au lendemain, créant une ouverture délicate pour ceux qui étaient trop longs à venir dans la journée. Cela dit, les taureaux ont relevé le défi. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Meilleures transactions boursières de demain n°1 : Alibaba (BABA)

Alibaba (NYSE :BABA) était une configuration amusante de la journée. Ce n’est un secret pour personne que ce titre a beaucoup souffert depuis ses sommets du quatrième trimestre. Après quatre baisses consécutives, Alibaba a baissé jeudi.

Ce n’est pas un super look. Cependant, les actions trouvent une offre proche de 200 $ et à la moyenne mobile de 200 semaines. Il y a aussi un peu de divergence dans la mesure Williams %R (entourée en bas du graphique).

À partir de là, j’aimerais qu’Alibaba comble le vide à partir de jeudi jusqu’à près de 208 $. De retour au-dessus de 212 $, la moyenne mobile sur 50 jours peut être en jeu. Un léger rebond puis un retournement ne seraient pas une bonne idée et pourraient laisser les actions d’Alibaba vulnérables à davantage de baisse.

À partir de là, voyons quel type de rebond se matérialise, en supposant qu’il y en ait un. La moyenne mobile sur 200 semaines devrait aider un peu.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) était très certainement une opportunité d’achat par immersion ce matin. Celui-ci a eu beaucoup d’élan depuis le creux de mai. Cependant, il a été sous pression au cours des dernières sessions.

L’ouverture de l’écart de jeudi a envoyé Nio dans un groupe de moyennes mobiles, y compris les moyennes mobiles de 200 jours, 50 jours et 21 semaines. C’est une opportunité d’achat.

L’action a essentiellement comblé l’écart, mais voyons si les actions peuvent tester les moyennes mobiles de 10 et 21 jours. Au-dessus, cela pourrait mettre 50 $ en jeu, puis le retracement de 61,8%, qui était une résistance la semaine dernière. Rappelez-vous, ce niveau a été signalé.

À la baisse, une cassure de la moyenne mobile de 50 jours met en jeu la moyenne mobile de 50 semaines, ainsi que la barre des 40 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : Wynn Resorts (WYNN)

Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN) a une configuration assez attrayante en ce qui concerne l’achat au comptant. Il y a trois raisons principales à cela.

Premièrement, les actions testent la moyenne mobile à 200 jours pour la première fois de l’année. Deuxièmement, Wynn a finalement comblé l’écart à 110,19 $. Enfin, la lecture Williams %R ne fait pas un nouveau plus bas alors que le stock est (ce qui est la divergence).

Le support, plus un comblement des lacunes, plus une certaine divergence intéresseront certainement les taureaux.

Maintenant, rappelez-vous, dans le trading, nous travaillons avec des probabilités – pas des certitudes. Le fait qu’il y ait plusieurs catalyseurs alignés ne signifie pas que Wynn va rebondir. Cela signifie simplement que les chances sont meilleures que si l’un de ces catalyseurs fonctionnait seul.

J’aimerais rebondir vers la zone de 117 $ à 120 $, puis réévaluer le stock à partir de là. Sur une nouvelle chasse d’eau, le comblement de l’écart proche de 102,60 $ pourrait être en jeu.

Principales transactions pour demain n° 4 : FNB Invesco QQQ (QQQ)

En parlant de comblement des lacunes, découvrez la belle action dans le FNB Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ). Celui-ci a fini par être un excellent jeu de rebond que j’ai signalé ce matin.

Cela nous a donné une belle réinitialisation à la moyenne mobile de 10 jours, c’est le premier test de cette mesure en plus de 10 sessions de trading.

Le rebond étant déjà en cours, voyons si les actions peuvent franchir la barre des 360 $. Si tel est le cas, de nouveaux sommets pourraient être en vue.

En revanche, une cassure du plus bas de jeudi pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 21 jours. En dessous de cela et la zone de 343 $ devrait susciter un certain intérêt parmi les taureaux.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur BABA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.