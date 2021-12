4 principales transactions boursières du vendredi : Bitcoin, GME, LULU, CHWY

Après un puissant rallye de deux jours, puis une journée de digestion des gains, les marchés boursiers étaient agités jeudi. C’est alors que les contrats à terme sur indices « roulent » de l’expiration de décembre à mars (bien que les contrats de décembre se négocient jusqu’à vendredi prochain). Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a été au premier plan ces derniers temps, en particulier avec le déversement qu’il a fallu à la fin de la semaine dernière et au cours du week-end. Bien que Bitcoin se soit stabilisé, il ne nous a pas permis de revenir à la hausse de manière significative.

La crypto-monnaie a été rejetée par les moyennes mobiles de 21 semaines et 10 jours. Maintenant en baisse à nouveau, Bitcoin se négocie dans la moyenne mobile de 50 semaines et se maintient juste au-dessus des 200 jours.

Pour l’instant, il se maintient au plus bas de cette semaine, mais à peine.

Voici l’affaire. Un mouvement en dessous des 200 jours qui n’est pas rapidement récupéré pourrait mettre la mesure hebdomadaire du VWAP en jeu près de 43 750 $. En dessous de cela, le niveau de 41 000 $ et le plus bas de la semaine dernière à 40 150 $ sont vulnérables.

À la hausse, cependant, nous devons voir Bitcoin effacer le plus haut de cette semaine, actuellement près de 52 000 $. Cela le remettra également au-dessus des moyennes mobiles sur 10 jours et 21 semaines.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: GameStop (GME)

GameStop (NYSE :GME) ne donne pas aux investisseurs la réaction qu’ils espéraient, avec des actions en baisse de plus de 10 % après la publication de bénéfices.

Une baisse des revenus n’était pas nécessairement une mauvaise chose. Mais une rotation hebdomadaire en dessous de 159 $ n’est pas une évolution positive, d’autant plus que GameStop ferme en dessous de cette marque. S’il termine la semaine en dessous de 159 $, c’est un risque supplémentaire à prendre en compte.

L’action a perdu la moyenne mobile sur 50 semaines, et maintenant elle va avoir du mal à la regagner. Si c’est possible, une augmentation de ses moyennes mobiles quotidiennes est pratiquement un must pour les taureaux. Plus de 200 $, et nous pouvons commencer à envisager un resserrement potentiel vers 250 $.

À la baisse, cependant, nous devons maintenant nous demander si le plus bas du troisième trimestre est en jeu, près de 145 $. En dessous, GameStop se dirige encore plus loin dans le no man’s land.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : Lululemon Athletica (LULU)

Examinons quelques entreprises déclarant des bénéfices, en commençant par Lululemon Athletica (NASDAQ :LULU).

En reculant fortement au cours des dernières semaines, l’action Lululemon trouve sa place autour de la moyenne mobile de 21 semaines. J’aimerais voir un mouvement post-bénéfice qui renverrait l’action à plus de 435 $.

Au-dessus de ce niveau, l’action LULU a une chance de récupérer les moyennes mobiles de 10 jours et 50 jours. S’il peut le faire, alors le niveau de 450 $ est en vue.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de cette semaine met 400 $ en jeu. En dessous de 400 $, les investisseurs pourraient tester la zone de support de 385 $ et la moyenne mobile de 200 jours.

Top Trades pour demain n°4 : Chewy (CHWY)

moelleux (NYSE :CHWY) rapporte également des bénéfices après la clôture, et comme Lululemon, l’action n’a pas bien fait ces derniers temps. Contrairement à Lululemon, cependant, la situation est bien pire.

Depuis qu’il a atteint un sommet en février, Chewy s’est retrouvé à se débattre dans un large biseau descendant. Il est proche du retracement de 61,8% de l’ensemble de sa fourchette de négociation et vient de s’effondrer sous le plus bas et le support en coin de novembre.

Cependant, il le fait sur une divergence haussière.

Néanmoins, voyons comment celui-ci réagit aux gains. De toute évidence, inférieur est mauvais et met 50 $ en jeu. Mais à la hausse, un recul de plus de 60 $ pourrait vraiment faire démarrer la fête.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.