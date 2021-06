4 principales transactions boursières du vendredi : CHWY, RH, PLAY, NFLX

in

Après la lecture de l’IPC avant l’ouverture, les actions ont brièvement augmenté avec le S&P 500 atteindre de nouveaux sommets historiques. Cependant, le marché s’est replié et s’est installé dans une fourchette plus calme pour l’après-midi. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche de vendredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Chewy (CHWY)

moelleux (NYSE :CHWY) a bombardé son chemin jusqu’en février, mais comme les actions de croissance, il a été pris dans une vilaine vente. Au cours des dernières semaines cependant, cette pression a diminué.

Les actions ont éclaté au-dessus de la résistance à la tendance baissière, tout en maintenant les moyennes mobiles à 10 et 21 jours. Le titre a ensuite récupéré la moyenne mobile de 50 jours. Cependant, il est maintenant aux prises avec les 200 jours.

De plus, la société a annoncé des bénéfices après la clôture jeudi.

Sur une réaction haussière, je veux voir un mouvement supérieur à 80 $ et donc, la moyenne mobile de 200 jours. Au-dessus, cela ouvre le dessous du support de tendance haussière antérieur et de la résistance de 88 $.

Sur une réaction baissière, cependant, il semble trop demander à Chewy de maintenir ses moyennes mobiles à 10 et 50 jours, étant donné leur proximité avec le prix actuel. Par conséquent, un maintien de la zone de 73 $ à 75 $ et de la moyenne mobile de 21 jours laisserait l’action en bonne position sur le côté long.

En dessous de 70 $, et un nouveau test des plus bas est en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : RH Inc. (RH)

RH Inc (NYSE :HR) — anciennement Restoration Hardware — continue de livrer. Les actions ont terminé jeudi en hausse de 15,7% après des bénéfices meilleurs que prévu.

Avec le mouvement, les actions se sont creusées au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et du retracement de 61,8%. Maintenant, j’aimerais voir le stock tenir ce dernier comme support. En dessous du retracement de 61,8%, l’action RH pourrait commencer à combler une partie de cet écart post-bénéfice.

À la hausse, cependant, voyons si les actions RH peuvent contenir plus de 700 $. Si c’est possible, ce sommet de 733 $ reste en jeu. Rester simple.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : Dave & Buster’s (PLAY)

Quel rebond épique nous avons vu dans Dave & Buster’s (NASDAQ :JOUER). Il n’y a pas si longtemps, les actions se négociaient en dessous de 5 $. Maintenant, c’est au nord de 40 $.

Plus tôt cette semaine, l’action PLAY a été lancée sur un certain nombre de moyennes mobiles clés. Même avec la récente baisse, ces mesures résistent maintenant (comme les moyennes mobiles sur 10 jours, 50 jours et 21 semaines).

Le rejet est venu de la résistance à la tendance baissière (ligne bleue) et avec des bénéfices attendus après la clôture, le titre se trouve à un moment intéressant.

En revanche, je veux voir les actions détenir 40 $. Cette mesure a été un soutien au cours des derniers mois et je veux qu’elle soit à nouveau maintenue si elle est testée. À la hausse, voyons si les actions peuvent éliminer la résistance à la tendance baissière. Ci-dessus met en jeu une résistance de 49 $.

Meilleures transactions pour demain n ° 4: Netflix (NFLX)

Netflix (NASDAQ :NFLX) n’a tout simplement pas réussi à trouver son rythme. Depuis environ un an maintenant, l’action se négocie dans une large fourchette entre 470 $ et 560 $.

Après avoir surfé sur la moyenne mobile de 200 jours comme support, Netflix est passé en dessous de ce niveau mais a été soutenu par la tendance haussière (ligne bleue). Ensuite, cette marque a échoué en tant que support en mai, mais pire, elle s’est transformée en résistance.

Désormais, les actions sont inférieures à toutes ses moyennes mobiles à court terme et ont du mal à maintenir un support de 482 $.

Si cela se maintient, recherchez un rebond vers la moyenne mobile de 21 jours. Au-dessus, il met 500 $ en jeu, suivi d’un support de tendance haussière antérieur.

Une cassure de 482 $ met le plus bas du mois dernier en jeu près de 478,50 $. En dessous de cela, nous aurons peut-être besoin d’un flush jusqu’à la zone de 460 $ à 470 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.