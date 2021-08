4 principales transactions boursières du vendredi : DKNG, FSLY, AMC, MRNA

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 les deux ont atteint de nouveaux sommets historiques ce jour-là, alors que nous continuons de voir des rotations sur l’ensemble du marché au milieu des bénéfices. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi (le même jour que le rapport mensuel sur l’emploi).

Meilleures transactions sur actions pour demain n ° 1 : DraftKings (DKNG)

DraftRois (NASDAQ :DKNG) a eu du mal à se diriger ces derniers temps, mais cela pourrait changer vendredi lorsqu’il publiera ses bénéfices. L’entreprise peut vraiment trouver son rythme au second semestre, mais ce n’est peut-être pas l’objectif, du moins demain.

À la hausse, 53,39 $ est mon objectif. C’est le plus haut de juillet. Cependant, si l’action DKNG peut franchir cette marque, c’est plus que le plus haut du mois dernier. La récupération de cette marque place également DraftKings au-dessus des moyennes mobiles de 200 jours, 50 semaines et 21 semaines.

Au-dessus de cela, le niveau de 56 $ est un objectif potentiel à la hausse, suivi de plus de 60 $.

À la baisse, cependant, je surveille la zone de 47 $, qui a été un support au cours des dernières semaines. Une rupture de cette zone pourrait mettre en jeu la zone de 42 $ à 43 $, qui a été un soutien essentiel jusqu’à présent cette année.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Rapidement (FSLY)

Rapidement (NYSE :FSLY) a été effacé plus tôt dans la journée sur ce que Wall Street a jugé décevant. La douleur a commencé bien avant jeudi cependant. Vous pouvez voir les « rétrogradations » sur le graphique boursier au cours des derniers trimestres.

Par exemple, 62 $ était un support, puis s’est transformé en résistance le mois dernier.

L’action FSLY a menacé de passer sous la barre des 39,50 $ plus tôt dans la journée. Il est même tombé en dessous de 35 $. Mais après un rebond robuste (et quelque peu surprenant), il est revenu au-dessus de 39,50 $. S’il peut terminer la semaine au-dessus de cette marque, les taureaux peuvent aller bien.

Cela permettrait à l’action de rebondir jusqu’à la moyenne mobile de 10 semaines, potentiellement suivie de la moyenne mobile de 21 semaines.

À la baisse, cependant, suivez les niveaux. Une clôture inférieure à 39,50 $ remet 35 $ en jeu.

Meilleures transactions boursières pour demain n°3 : AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE :AMC) reste un commerce « divertissant », bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle les investisseurs devraient être impliqués dans une action. Pourtant, c’est la vérité de la question.

Il en va de même du fait que l’action AMC reste piégée entre 30 $ et 40 $, ainsi que la moyenne mobile de 21 semaines et la moyenne mobile de 10 semaines.

Les 21 semaines sont le support pour le moment et les 10 semaines sont la résistance.

Une cassure de l’un ou l’autre (avec 30 $ à la baisse et 40 $ à la hausse) ouvre le titre à plus d’élan dans la direction donnée. Par exemple, une clôture inférieure à 30 $ pourrait mettre en jeu la zone de 20 $ à 25 $. Une clôture au-dessus de 40 $ pourrait mettre la moyenne mobile sur 50 jours sur la table, suivie de 50 $.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Moderna (MRNA)

Si rien d’autre, apprenez ce petit commerce d’inversion de flux de trésorerie. Moderna (NASDAQ :ARNm) a fortement augmenté dans les bénéfices alors que le nouveau coronavirus continue de persister.

Les actions ont dépassé les 350 $ et ont atteint un sommet de 433 $ avant les bénéfices. Il y avait une certaine divergence sur la lecture Williams%R (flèche orange) malgré ce nouveau sommet.

Cependant, le véritable commerce était une fois que l’action MRNA s’échangeait au-dessus de 433 $ et n’a pas réussi à la conserver. Une fois de retour en dessous de 433 $, les investisseurs pourraient vendre l’action à découvert avec un arrêt au plus haut de jeudi et la faire baisser pour une transaction rapide. C’est le commerce d’inversion de flux de cas dont je parle.

À partir de là, gardez un œil sur le niveau de 433 $ à la hausse. À la baisse, cependant, voyons si la moyenne mobile à 10 jours sert de support. Ci-dessous, le niveau de rupture de 350 $ est remis sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FSLY et DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.