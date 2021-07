4 principales transactions boursières du vendredi : Dogecoin, INTC, TWTR, CLF

Après des jours de rebond consécutifs avec une forte ampleur, les taureaux tentent de déterminer s’ils ont suffisamment d’énergie pour conduire les indices vers de nouveaux sommets historiques. Alors que la saison des résultats commence vraiment, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Dogecoin (DOGE-USD)

Les crypto-monnaies étaient à la pointe plus tôt cette semaine – encore une fois. Cependant, le groupe a fait une offre mercredi sur l’optimisme qu’Elon Musk, Cathie Wood et Jack Dorsey diraient assez de choses encourageantes à la conférence “The B Word” pour donner Bitcoin (CCC :BTC-USD) un coup de pouce.

Et il l’a fait, au moins pour la journée. La question est maintenant, sera-ce suffisant pour éviter une cassure vers de nouveaux plus bas ?

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a eu du mal à maintenir sa moyenne mobile sur 200 jours, mais a maintenu sa mesure hebdomadaire VWAP. Alors qu’il a éclaté mercredi, Dogecoin a maintenant du mal à récupérer ses principales moyennes mobiles.

Il doit récupérer les moyennes mobiles de 10 jours et 21 jours. Si c’est possible, cela ouvre la porte aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours et à la zone de 23 à 25 cents.

En revanche, gardez un œil sur le niveau de 16 cents. Cette marque s’est tenue comme support cette semaine, mais si elle casse, elle pourrait ouvrir une baisse significative. N’oubliez pas que Dogecoin est encore assez spéculatif dans l’espace, qui est actuellement englouti dans un marché baissier.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Intel (INTC)

Intelligence (NASDAQ :INTC) a annoncé des bénéfices après la clôture aujourd’hui, et les haussiers espèrent que cela pourra renverser les difficultés du titre. Alors qu’Intel est entré en trombe dans l’année, les actions ont été martelées en avril sur les bénéfices.

Pour l’instant, la moyenne mobile sur 50 semaines tient lieu de support, car la moyenne mobile sur 10 semaines fait baisser Intel. De plus, 54 $ agit comme support, tandis que 58 $ agit comme résistance.

Cependant, la configuration est assez simple en raison de ces plages et de marques de support et de résistance bien définies.

En cas de réaction haussière, recherchez un mouvement au-dessus (et plus important encore, une clôture au-dessus) de 58 $ et de la moyenne mobile sur 10 semaines. Cela ouvre la porte à la moyenne mobile sur 21 semaines, puis potentiellement à plus de 60 $, jusqu’à 64 $.

À la baisse, cependant, une clôture inférieure à 54 $ met en jeu les moyennes mobiles de 200 semaines et 50 mois.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Twitter (TWTR)

Comme Intel, Twitter (NYSE :TWTR) a également publié des bénéfices après la clôture jeudi. Contrairement à Intel, cependant, les actions se sont beaucoup mieux négociées ces derniers temps.

Après une chute rapide vers la moyenne mobile de 10 semaines, les actions augmentent et ont récemment récupéré les moyennes mobiles de 10 jours et 21 jours. Sur une réaction haussière après les bénéfices, je veux voir une clôture supérieure à 72 $.

Cela sera également nécessaire pour arrêter la tendance actuelle de Twitter à la baisse des sommets. Si cela peut vraiment éclater, 75 $ à 80 $ pourraient être sur la table.

À la baisse, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 semaines et la zone de 64 $ à 65 $. En dessous de ces zones, la moyenne mobile à 50 jours est sur la table.

Se casser (NYSE :SE CASSER) a également déclaré des bénéfices après la clôture, pour ce que ça vaut.

Top Trades pour demain n°4 : Cleveland-Cliffs (CLF)

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF) a récemment attiré beaucoup d’attention de la part des commerçants. Naturellement, car cette action à bas prix a fait un certain nombre de grands mouvements dans les deux sens.

Remarquez comment la moyenne mobile sur 21 semaines continue de guider le titre à la hausse, ainsi que le support de la tendance haussière. Dans le même temps, l’action CLF a une tendance baissière en jeu car elle a un sommet inférieur à près de 23,50 $.

D’accord, alors où cela nous laisse-t-il maintenant ?

Les actions menaçaient de passer en dessous de la moyenne mobile sur 21 semaines, mais cela s’est maintenu comme un support solide. Voyons maintenant si l’action CLF peut récupérer les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours, ainsi que le support de la tendance haussière. Si c’est le cas, 23 $ pourraient être en jeu, suivis de 23,50 $, puis de 25 $.

Si l’action est rejetée, la moyenne mobile sur 21 semaines est de retour. En dessous des plus bas de juillet, 17,50 $ sont sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.