4 principales transactions boursières du vendredi : Ethereum, NIO, BIIB, BABA

Examinons quelques-unes des principales transactions boursières avant le dernier jour de bourse de 2021 et à l’approche de 2022.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix ont vacillé au cours des derniers jours, mais n’ont pas encore cassé ou réparé les dégâts. C’est en quelque sorte flotter le long et Ethereum (CCC :ETH-USD) est dans une situation similaire.

La crypto a plongé dans la zone de 3 650 $ à 3 675 $, après quatre baisses quotidiennes consécutives.

À partir de là, nous avons un plus bas de deux jours à mesurer contre environ 3 580 $. Une cassure de ce plus bas pourrait très bien mettre le plus bas de novembre en jeu près de 3 327 $, ainsi que la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, voyons si Ethereum peut atteindre les moyennes mobiles en baisse sur 10 et 21 jours. Plus de 4 000 $ et les 50 jours sont en jeu.

Gardez à l’esprit qu’Ethereum est dans une tendance baissière. Nous aurons besoin d’un plus haut pour se former afin de briser cette tendance baissière.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) passe une excellente journée, en hausse de 15 % jusqu’à présent dans la journée. Celui-ci nous a donné un échange de renversement haussier incroyable, dont j’ai tweeté plus tôt.

D’un seul coup, l’action s’est ralliée à tous mes objectifs de hausse à court terme, le dernier étant la moyenne mobile de 21 jours.

Le renversement s’est réalisé après que Nio a dépassé le récent plus bas à 27,79 $, a atteint un nouveau plus bas, puis a récupéré ce niveau. Au-dessus de 30 $ maintenant, voyons si l’action peut rester au-dessus de cette marque à l’avenir, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours.

À la hausse, voyons si l’action Nio peut remonter à 35 $ et à l’arrière du support de la tendance haussière précédente (ligne bleue). Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 50 jours est en jeu.

Principales transactions boursières de demain n°3 : Biogen (BIIB)

Mercredi, Biogène (NASDAQ :BIIB) a progressé de 12,5% aux plus hauts et a clôturé en hausse de 9,5%. La récente baisse avant ce rallye a ramené l’action Biogen à son plus bas niveau depuis le pic de l’année dernière à 223 $.

Avec le rejet des moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines, l’action Biogen n’a pas prouvé qu’elle avait retrouvé son élan haussier.

Les acheteurs de valeur peuvent trouver cela attrayant dans la zone de 215 $ à 225 $. Pour les autres acheteurs, cependant, ils voudront une réduction de cette zone et une récupération ou une reprise à la hausse. Si c’est ce dernier, voyons si l’action BIIB peut atteindre 250 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines.

Si c’est possible, le plus haut de cette semaine est en jeu près de 265,50 $. Au-dessus de cela et la baisse de la moyenne mobile sur 21 semaines est en jeu.

Une autre alternative serait un potentiel intérieur la semaine prochaine (compte tenu de la large fourchette de cette semaine). Cela pourrait nous préparer à une rotation hebdomadaire interne et externe au cours de la première semaine de janvier.

Top Trades pour demain n°4 : Alibaba (BABA)

Alibaba (NYSE :BABA) a été battu et battu toute l’année. Les actions ont baissé de près de 50% jusqu’à présent en 2021 malgré le rallye de 9% d’aujourd’hui.

Cependant, il existe une configuration potentiellement attrayante sur les graphiques à long terme. J’utilise le graphique mensuel pour illustrer la configuration. Cela montre qu’Alibaba rebondit sur le niveau de rupture de 110 $ à 112 $ d’il y a plusieurs années.

C’est après avoir chuté dans 10 des 14 derniers mois et dans cinq des six derniers mois. Pour ce dernier tronçon, Alibaba a baissé d’un pourcentage à deux chiffres au cours de quatre de ces cinq mois de baisse (et cela a été vrai pour les cinq mois jusqu’à ce que le grand rallye d’aujourd’hui fasse sortir décembre du mélange).

Alors qu’est-ce que je recherche ?

Nous avons le beau marteau du récent creux – à 108,70 $ – et si nous pouvons obtenir une rotation mensuelle à plus de 129,50 $ en janvier, les taureaux ont leur entrée.

Gardez à l’esprit l’ampleur de ce commerce. Nous utilisons un graphique mensuel et donc, nous ne le jouons pas pendant quelques jours. Nous recherchons un rebond à plus long terme pour Alibaba si cette configuration devait se produire.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.