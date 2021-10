4 principales transactions boursières du vendredi : Ethereum, PLUG, WBA, NFLX

Les marchés étaient indécis mercredi après quelques publications de résultats et l’annonce du FOMC de la Fed. Cependant, les haussiers se sont exprimés haut et fort jeudi, faisant grimper les cours des actions. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Nous avons eu une très belle correction « ABC » dans Ethereum (CCC :ETH-USD), où les taureaux ont vu 2 800 $ comme support.

Le rebond qui a suivi a fait grimper les actions au cours de huit sessions sur neuf, alors qu’Ethereum a coupé et s’est maintenu au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Avec le rallye de jeudi, Ethereum s’est lancé au-dessus du sommet de la jambe «B» près de 3 675 $.

Cela a ouvert la porte au retracement de 78,6%, qui agit actuellement comme une résistance. Si Ethereum franchissait ce niveau, cela ouvrirait la porte à 4 000 $. Au-dessus de cela, et le plus haut historique est sur la table près de 4 400 $.

À la baisse, cependant, une baisse en dessous de 3 675 $ ouvre la porte à la moyenne mobile de 50 jours, à condition que les 10 jours ne soutiennent pas Ethereum.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Plug Power (PLUG)

Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) a pris un bon coup de pouce mercredi et a maintenu ses gains jeudi. À partir de là, nous sommes dans un endroit intéressant avec le stock, cependant.

En revanche, je ne détesterais pas une baisse vers 30 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 jours et 10 mois. Cela comblera également le vide. Cependant, une cassure en dessous de ces niveaux ne semblera pas trop chaude et pourrait mettre en jeu la moyenne mobile à 50 jours.

À la hausse, cependant, un mouvement au-dessus du sommet de cette semaine (actuellement à 34 $) ouvre la porte à la moyenne mobile de 200 jours et au niveau de 36 $. Gardez également à l’esprit le fort volume que nous avons constaté ces deux derniers jours.

Au-dessus de 36 $, la marque de remplissage des trous de 42 $ est sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Walgreens (WBA)

Walgreens (NASDAQ :WBA) a connu une action post-bénéfice volatile jeudi.

Les actions sont tombées en dessous des plus bas de septembre et d’octobre, et même en dessous de 42 $, avant de grimper et de rebondir avec vengeance. Cette décision a suffi à faire remonter l’action WBA à tous ces niveaux, ainsi que les moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

Cela dit, il est aux prises avec la zone des 51 $ et reste en dessous du sommet du mois dernier, juste en dessous de 52 $.

Quelques jours de consolidation feraient du bien à Walgreens, ouvrant la porte à une rotation hebdomadaire et mensuelle la semaine prochaine.

Plus de 52 $ met 55,50 $ en jeu. À la baisse, cependant, un mouvement inférieur à 50 $ remet la moyenne mobile sur 50 jours sur la table.

Meilleures transactions pour demain n ° 4: Netflix (NFLX)

Enfin et surtout, nous avons Netflix (NASDAQ :NFLX). Quelle bête ce nom a été sur le long côté. Nous avons signalé ce nom le 30 septembre à la recherche d’une cassure de plus de 615 $ et d’un rallye vers l’extension de 161,8% à 647,53 $.

Regardez le tableau ici et dites-moi comment cela aurait pu être mieux que cela?

À la baisse, nous avons un recul classique vers la moyenne mobile de 10 jours, suivi d’une rotation quotidienne à la hausse avec l’action de jeudi. Cela maintient un nouveau test de l’extension de 161,8% et du niveau de 650 $ sur la table.

À la baisse, un mouvement en dessous du plus bas de cette semaine, près de 622 $, met vraiment un frein à la tendance haussière à court terme.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.