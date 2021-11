4 principales transactions boursières du vendredi : Ethereum, UBER, PENN, QCOM

Un autre jour, une autre série de sommets historiques. Je ne sais pas quand cette course se calmera, mais ce serait une action de prix saine pour une pause. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières avant vendredi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Le plus de temps Ethereum (CCC :ETH-USD) dépense au-dessus de son précédent record (le niveau de 4 400 $), plus il devient haussier. Plus précisément, plus il y a de chances qu’Ethereum pousse finalement jusqu’à la zone de 4 900 $ à 5 000 $.

Près de cette zone, Ether trouve l’extension de 161,8% de la plage actuelle. Cependant, la configuration actuelle n’est pas si mauvaise non plus.

Le titre a finalement pu atteindre de nouveaux sommets. Cependant, Ethereum lutte pour un élan à court terme. C’est en fait très bien.

Plus qu’une montée incessante à la hausse, j’aimerais voir une baisse de la moyenne mobile sur 10 jours et des sommets antérieurs de près de 4 400 $. Si cette zone est un support, cela renforcera notre confiance dans le fait qu’Ethereum peut se rallier à notre prochaine fourchette cible haussière.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 2 : Uber (UBER)

Uber (NYSE :UBER) a été quelque peu mitigé sur le plan commercial et les investisseurs vont se pencher sur les bénéfices pour créer une situation plus bien définie.

Plus tôt ce mois-ci, les actions ont fortement rebondi sur la zone de 42,25 $ et la moyenne mobile sur 21 mois.

Si nous obtenons une réaction baissière après les bénéfices, je veux voir si cette zone – en combinaison avec le plus bas du deuxième trimestre à 43,17 $ – servira de support. Si c’est le cas, les taureaux ont une opportunité d’achat en baisse.

En dessous de 42,25 $, et l’action peut continuer à combler l’écart à 40,22 $. Cela est suivi par le plus bas du T3 près de 39 $.

À la hausse, cependant, voyons si Uber peut éliminer la résistance entre 48 $ et 48,50 $, suivie de la moyenne mobile sur 200 jours et du niveau 50 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Penn National Gaming (PENN)

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN) s’est fait écraser aujourd’hui, en baisse d’un peu plus de 21% sur la séance.

Le mouvement a poussé les actions en dessous de la moyenne mobile de 21 mois, qui était un support plus tôt cet été. Maintenant en dessous du plus bas du T3 près de 61 $, davantage de baisses pourraient être en jeu.

Plus précisément, les 50 $ bas sont sur la table. En dessous de cela, et le niveau de 45 $ est en jeu. Près de cette marque, l’action trouvera la moyenne mobile de 200 jours et l’extension à la baisse de 161,8%.

À la hausse, cependant, les taureaux peuvent justifier une position longue sur le nom au-dessus de 61 $.

Top Trades pour demain n°4 : Qualcomm (QCOM)

D’un autre côté de la situation des revenus, Qualcomm (NASDAQ :QCOM) l’action a bondi de près de 13% sur la journée. La réaction donnera à coup sûr à l’action QCOM son quatrième gain hebdomadaire consécutif.

Cela a contribué à propulser les actions sur les moyennes mobiles de 10 semaines, 21 semaines et 50 semaines, ainsi que le sommet du troisième trimestre à près de 152 $.

A partir de là, les niveaux sont assez bien définis.

En dessous du plus haut du troisième trimestre, les taureaux doivent être prudents et s’assurer que l’action QCOM ne perd pas 150 $. En dessous de 150 $, et nous pourrions voir un fondu plus important.

À la hausse, cependant, gardez un œil sur le niveau de 161,80 $, où il existe un niveau de remplissage important. Au-dessus de cela, une résistance de 167 $ est en jeu. Si Qualcomm peut effacer cette zone de résistance, alors nous pouvons commencer à parler de certains niveaux d’extension vers de nouveaux sommets. Mais allons-y une étape à la fois.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.