4 principales transactions boursières du vendredi : MSFT, MQ, AFRM, RIDE

Après un rallye matinal, les marchés n’ont pas réussi à gagner du terrain jeudi. C’était peut-être le jour férié des banques et des marchés obligataires, qui étaient fermés pour la Journée des anciens combattants. Quoi qu’il en soit, ce fut une session lente et agitée. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Microsoft (MSFT)

Au début de la semaine, nous avertissions les lecteurs d’une baisse ou d’une pause potentielle dans l’ensemble du marché. Cela s’est concrétisé et a frappé des leaders du marché comme Microsoft (NASDAQ :MSFT).

Microsoft était l’une des rares actions que je surveillais ce matin, car elle est revenue directement dans sa moyenne mobile de 10 jours. Maintenant, après une journée intérieure, les taureaux ont quelque chose à prouver avant le week-end.

Les acheteurs agressifs peuvent maintenant être longs par rapport au plus bas de cette semaine. Les haussiers conservateurs peuvent attendre un jour potentiel à l’intérieur et à l’extérieur, où l’action Microsoft tourne au-dessus du plus haut d’aujourd’hui et déclenche une position longue.

À la hausse, 338,75 $ à 339 $ serait notre premier objectif, suivi de la zone de 345 $ à 346 $.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Marqeta (MQ)

Mec, quelle horrible journée nous avons ici Marqueta (NASDAQ :QM). L’action nous donne une bougie engloutissante baissière, car l’action a ouvert considérablement plus haut sur les bénéfices, mais s’est fortement estompée et est même passée sous le plus bas de mercredi.

Nous avons également eu un joli petit coin descendant dans celui-ci (lignes bleues), suivi d’une cassure à la hausse. Cela aurait été un beau modèle si les actions avaient été maintenues au-dessus de 30 $.

À partir de là, les taureaux doivent voir le stock se maintenir au-dessus de 23,75 $. Un mouvement en dessous pourrait déclencher une baisse vers la zone des 20 $.

À la hausse, cependant, un recul par rapport à la moyenne mobile de 50 jours est la première étape. Cela est suivi d’un mouvement de plus de 30 $ et du plus haut de jeudi, mettant plus de 32,50 $ en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n°3 : Affirmer (AFRM)

Affirmer les avoirs (NASDAQ :AFRM) a été incroyablement volatile ces derniers temps, mais a terminé en hausse d’environ 13,7% jeudi. Cela fait suite à un dérapage de quatre jours où les actions ont chuté de 20% par rapport au récent sommet.

Cependant, cette baisse a fait atterrir l’action au niveau clé de 133 $ et à la moyenne mobile sur 50 jours, où elle a trouvé un soutien avant le rallye d’aujourd’hui.

Malheureusement, l’action AFRM s’est fortement évanouie par rapport au niveau de 165 $. En outre, le titre n’a pas réussi à fermer au-dessus du support de la tendance haussière (ligne bleue) et de la moyenne mobile à 10 jours.

Cela dit, Affirm a pu clôturer au-dessus de son sommet précédent à 146,90 $. Au-dessus de ce niveau, les taureaux restent sous une certaine forme de contrôle, bien que leur emprise devienne beaucoup plus forte au-dessus de 157,50 $.

Cependant, en dessous de 147 $, les 50 jours restent en jeu.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Lordstown Motors (RIDE)

Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) a connu une excellente journée, clôturant en hausse de près de 24%.

Le mouvement a lancé le stock RIDE sur les moyennes mobiles de 10 jours et 50 jours. Les taureaux doivent voir le stock se maintenir au-dessus de ces moyennes mobiles si les actions reculent.

Plus impressionnant serait que l’action reste au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines. Si l’action peut le faire et effacer 7,50 $, le niveau de 9 $ serait en jeu. Au-dessus, cela ouvre la porte à 10 $ et à la moyenne mobile sur 200 jours.

Cependant, en dessous des 50 jours, les taureaux doivent être conscients du risque que l’action RIDE reteste 4,77 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.