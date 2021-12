4 principales transactions boursières du vendredi : NIO, F, NVAX, CRWD

Après une fin brutale mercredi, les actions ont subi une légère pression en début de séance jeudi. Les marchés ont réussi à se frayer un chemin à la hausse, tirés par le Russel 2000. Examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières alors que les taureaux recherchent plus de hausse. N’oubliez pas que nous aurons le rapport sur les salaires non agricoles demain matin.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Nio (NIO)

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles avec Nio (NYSE :NIO). La mauvaise nouvelle est plutôt évidente : les actions ont chuté de plus de 5% aujourd’hui (et ont baissé de plus de 11% à un moment donné) alors que nous avons eu un rallye notable sur le marché boursier.

Du côté positif, il a fortement rebondi par rapport aux plus bas d’aujourd’hui, alors qu’il testait le support en coin et la moyenne mobile sur 21 mois.

À partir de là, voyons si nous pouvons remonter jusqu’à la moyenne mobile à 50 jours. Au-dessus, la résistance du coin et les 200 jours sont sur la table. Les taureaux ne peuvent pas profiter d’un rallye prolongé tant que Nio n’aura pas atteint 44 $.

À la baisse, cependant, une cassure en dessous de la moyenne mobile sur 21 mois met probablement en jeu la zone de 30,70 $ à 31 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Ford (F)

Nous avons eu une belle action dans Gué (NYSE :F) ces derniers temps aussi, alors que le titre continue de digérer ses gains récents.

Les actions se consolident entre 19 $ et 20,50 $. En effet, cela laisse les traders à la recherche d’une cassure de cette fourchette.

Si Ford peut rester au-dessus de ses moyennes mobiles à 10 et 21 jours, il est difficile de ne pas pencher haussier. C’est particulièrement vrai si c’est au-dessus de 20 $.

Une poussée au-dessus du sommet de 20,79 $ (qui est également une rotation mensuelle) pourrait ouvrir la porte à 23 $, l’extension de 261,8%. En dessous de 19 $, Ford devra peut-être visiter la moyenne mobile sur 10 semaines, actuellement en baisse de près de 18 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Tesla (TSLA)

Rester sur le thème de l’automobile, Tesla (NASDAQ :TSLA) est le prochain sur notre radar car il a flirté avec une rotation hebdomadaire vers le bas.

Celui-ci mérite d’être surveillé.

Plus tôt cette semaine, il a tenté d’augmenter chaque semaine, mais a finalement été stoppé car les actions sont maintenant en train de baisser. Tesla est en dessous de la moyenne mobile de 10 jours et 21 jours, ce qui en fait un achat difficile à court terme à moins qu’il ne puisse récupérer ces mesures.

Le plus bas de la semaine dernière se situe à 1 062 $. Si Tesla repasse en dessous de ce niveau et ne peut pas le récupérer, nous pourrions envisager un test de la moyenne mobile sur 10 semaines et de 1 000 $.

En dessous, le plus bas de novembre est en jeu, aux côtés de la moyenne mobile sur 50 jours.

Top Trades pour demain n°4 : CrowdStrike (CRWD)

FouleGrève (NASDAQ :CRWD) est un favori parmi les investisseurs de croissance. Les actions ont été martelées ces derniers temps et les bénéfices ne lui ont donné qu’un léger coup de pouce aujourd’hui, malgré la vigueur du marché dans son ensemble.

Remarquez comment CrowdStrike est passé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours avant les bénéfices, puis a trouvé que cette mesure était une résistance.

À partir de là, nous avons une journée postérieure aux bénéfices, avec la fourchette d’aujourd’hui entièrement contenue dans la session précédente.

Une cassure de 200 $ qui n’est pas récupérée rapidement pourrait éventuellement mettre en jeu la moyenne mobile de 21 mois. Au-dessus du sommet de jeudi à 212,60 $, et peut-être que nous pouvons voir 225 $ et la moyenne mobile sur 10 mois.

Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 200 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.