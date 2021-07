4 principales transactions boursières du vendredi : NVDA, DIS, NCLH, AMZN

in

Ce fut une session désordonnée et agitée pour un groupe de commerçants jeudi. La forte rotation du secteur et les turbulences avant l’expiration mensuelle de vendredi en ont fait un environnement commercial difficile pour de nombreux investisseurs. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche de vendredi.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a un peu pris les investisseurs au dépourvu. Les actions oscillaient autour de la moyenne mobile de 10 jours, mais ont ensuite plongé jusqu’à la moyenne mobile de 21 jours.

Compte tenu de la force de la course de ce titre, un recul était inévitable. Dans le même temps, il semblait qu’un recul serait accueilli avec le soutien de certaines de ces moyennes mobiles clés. Cela dit, ce n’est pas la route la plus facile à parcourir en ce moment, et Nvidia a son stock à venir.

À partir de là, je veux voir les plus bas d’aujourd’hui se situer autour de 754 $. En dessous, cela ouvre la porte à une baisse encore plus importante et pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 10 semaines.

Si les actions rebondissaient de cette zone de 750 $ à 755 $, voyons comment Nvidia se comporte avec ses moyennes mobiles sur 21 et 10 jours. Retour au-dessus d’eux met en jeu plus de 800 $. S’il s’agit de résistance, les taureaux devront peut-être attendre leur temps jusqu’à ce que l’élan revienne.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Disney (DIS)

Disney (NYSE :DIS) continue de se négocier très bien ces derniers temps. Dès le départ, lundi, l’action nous a donné une forte poussée à travers plusieurs moyennes mobiles clés. Il a consolidé ces gains bien près des niveaux actuels.

Maintenant, gardez un œil sur le plus haut de cette semaine à 186,29 $. Une poussée au-dessus qui met l’extension de 161,8% sur la table à 189 $. Si nous pouvons dégager 190 $, il est possible que Disney remonte vers ses sommets autour de 200 $.

Le titre a fait preuve d’une grande stabilité et d’une force relative au cours des derniers jours, et en particulier lors de la séance de jeudi.

À la baisse, il n’y a aucune raison de paniquer sur un mouvement en dessous de 182 $. Bien que cela puisse créer d’autres inconvénients, il devrait y avoir un support proche de 178 $ à 180 $ par rapport aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 10 jours.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : Norwegian Cruise Line (NCLH)

Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH) a été enterré, tout comme les autres actions de croisières et de compagnies aériennes. L’action norvégienne est au milieu d’une séquence de quatre jours de défaites consécutives, les actions passant sous la moyenne mobile de 200 jours mercredi.

Jeudi, le titre était de nouveau sous pression. Cependant, il attrape une offre de la moyenne mobile de 50 semaines, ce qui souligne l’importance pour les investisseurs de tenir compte de plusieurs délais pour leurs configurations.

Nous avons également un peu de divergence sur la lecture Williams %R (cercle bleu en bas du graphique).

Du côté positif, voyons si nous pouvons obtenir un rebond jusqu’à la moyenne mobile de 200 jours et la zone de 26 $ à 27 $. À la baisse, une cassure du plus bas de jeudi – et pire, une clôture en dessous – pourrait permettre à l’action NCLH de se négocier à la baisse. Cela pourrait même mettre cette mesure de comblement des lacunes en jeu à 21,03 $.

Top métiers de demain n°4 : Amazon (AMZN)

Le dernier mais non le moindre est Amazon (NASDAQ :AMZN). J’aime cette configuration pour plusieurs raisons.

Soit le support se maintiendra près des niveaux actuels lorsque la moyenne mobile sur 10 jours entrera en jeu, soit nous obtiendrons un recul plus profond.

Si la moyenne mobile sur 10 jours se maintient et qu’un rebond s’ensuit, 3 675 $ est le premier domaine d’intérêt à court terme, suivi d’un mouvement de plus de 3 700 $. Si ce dernier se concrétise, 3 750 $ sont sur la table, suivis d’une poussée vers de nouveaux sommets.

À la baisse, une cassure à la baisse pourrait mettre en jeu la zone de 3 550 $ – le précédent record de tous les temps – et la moyenne mobile de 21 jours. À mon avis, cela semble être une excellente opportunité d’achat, si cela se concrétise.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.