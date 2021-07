4 principales transactions boursières du vendredi : SQ, REGN, WBA, CRWD

in

Nous avons vu le S&P 500 Jeudi, il a encore atteint un nouveau sommet historique, alors que l’indice continue de grimper. Cela fait maintenant six jours consécutifs de gains et six clôtures record consécutives. L’indice est également en hausse au cours de huit des neuf dernières séances de bourse. Alors que nous lançons la seconde moitié de l’année, allons-y avec nos principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Carré (SQ)

Carré (NYSE :SQ) est un favori parmi les investisseurs en actions de croissance, mais les actions ne sont pas encore revenues à des sommets. En fait, nous avons une configuration agile avec celui-ci.

En mesurant la plage de 2021, nous avons Square aux prises avec le retracement de 61,8% près de 248 $. Jeudi, l’action nous a donné une légère baisse pour travailler jusqu’à la moyenne mobile de 10 jours.

Square a temporairement cassé en dessous de cette mesure, mais fait du bon travail en le maintenant jusqu’à la clôture. Je regarderai celui-ci vendredi pour voir s’il donne aux taureaux une rotation quotidienne supérieure à 245 $. Au-dessus de cela, la zone de 248 $ à 250 $ est en jeu, suivie d’une poussée plus élevée.

En revanche, une cassure du plus bas de jeudi met en jeu la moyenne mobile de 21 jours. C’est également à côté des moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours et ce serait probablement une opportunité d’achat décente.

En d’autres termes, soit plus de faiblesse pour un support plus fort, soit une rotation plus élevée est nécessaire.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Regeneron (REGN)

Régénérer (NASDAQ :REGN) a été beaucoup mieux ces derniers temps, alors que les actions atteignent de nouveaux sommets en 2021.

Maintenant que nous arrivons au retracement de 61,8%, y aura-t-il des hésitations ? C’est possible, bien que le stock de REGN ait été terriblement fort ces derniers temps. Sinon, plus de 600 $ sont certainement en jeu si le stock peut effacer cette mesure de retracement.

Pour ce que ça vaut, le retracement de 78,6% entre en jeu à 617 $.

À la baisse, je veux voir la zone de 550 $ à 555 $ tenir comme support, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessous, certaines des moyennes mobiles les plus importantes pourraient être utilisées comme support, comme les 50 semaines.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Walgreens (WBA)

Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ :WBA) les actions sont en baisse après la publication de bénéfices, en baisse de plus de 7% au cours de la session.

La zone de 55 $ à 56 $ a fini par se maintenir comme une résistance solide, tandis que le niveau de 51 $ a fini par céder comme support. C’est bon. Au moins, nous avons la clarté. À partir de là, j’aimerais voir davantage de pression de vente.

Plus précisément, voyons si l’action WBA peut nous faire plonger dans la zone de 45 $ à 46 $, où elle trouve non seulement un support antérieur, mais également les moyennes mobiles sur 50 semaines et 200 jours.

Top Trades pour demain n°4 : CrowdStrike (CRWD)

Le dernier mais non le moindre est FouleGrève (NASDAQ :CRWD). Cette action nous a donné un échange rapide à l’ouverture, mais elle a finalement fait long feu car les taureaux n’avaient pas la force de la porter significativement plus haut.

C’était quand même un beau métier.

L’action a dépassé le sommet précédent à 251,28 $, puis a maintenu ce niveau comme support, s’échangeant ensuite dans une fourchette étroite. Comme Square, cela nous donne une belle bougie doji sur la moyenne mobile de 10 jours.

J’aimerais voir une rotation quotidienne supérieure maintenant au sommet de 254 $ de jeudi. Cela déclenche immédiatement un certain élan et met en jeu le potentiel d’un rallye jusqu’à 260 $. Au-dessus de 260 $, et peut-être que les taureaux peuvent porter leur attention sur certaines des cibles d’extension les plus importantes.

En revanche, une rupture du plus bas de jeudi met en jeu la moyenne mobile de 21 jours, puis le niveau de 227 $ et la moyenne mobile de 10 semaines.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.