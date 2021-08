4 principales transactions boursières du vendredi : TSLA, EBAY, CLOV, NIO

Ce fut une hausse lente mais régulière du marché boursier, avec la S&P 500 et Dow Jones Industriel Moyenne atteindre de nouveaux sommets historiques. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous entrons dans la dernière séance de bourse de la semaine.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Tesla (TSLA)

Quand était la dernière fois Tesla (NASDAQ :TSLA) négocié dans cette fourchette étroite ? Les actions continuent de résister au-dessus de la zone de 700 $ que nous avons soulignée, tandis que la moyenne mobile sur 10 jours entre également en jeu comme support.

À partir de là, cependant, nous avons besoin d’une action plus décisive. Finalement, ça viendra. Nous avons besoin soit d’une rotation supérieure à 727 $, soit d’une baisse en dessous de 697 $.

Si c’est ce dernier, voyez si la moyenne mobile de 21 jours soutient le stock. Sinon, les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours sont en jeu. Si nous obtenons une rotation supérieure à 727 $, le niveau de 781 $ est sur la table, ce qui correspond à la zone de comblement des lacunes antérieure et au plus haut d’avril.

Les taureaux agressifs peuvent être longs contre 695 $ environ et chercher une poussée dans les 720 $. Les traders plus conservateurs attendront que l’une de ces deux rotations se déroule avant de prendre position.

Meilleures transactions boursières de demain n° 2 : eBay (EBAY)

eBay (NASDAQ :EBAY) a commencé à baisser sur les bénéfices, mais a généré quelques gains sur la journée – en hausse d’environ 1,3%.

Au milieu de la poussée d’aujourd’hui, les actions récupèrent les moyennes mobiles à 10 et 50 jours. Si eBay efface la moyenne mobile de 21 jours, recherchez une poussée au-dessus de 70 $. Au-dessus de 70 $, le niveau de remplissage des lacunes de 73 $ est sur la table.

À la baisse, cependant, un retour en dessous de la moyenne mobile de 50 jours rend le plus bas de jeudi vulnérable. En dessous de ce niveau (à 66,36 $), le niveau clé de 65 $ est sur la table. Si les actions clôturent en dessous de 65 $, la moyenne mobile sur 200 jours pourrait être en jeu.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3 : Clover (CLOV)

Trèfle (NASDAQ :CLOV) évolue également sur les bénéfices, mais il a bondi de 10,8% beaucoup plus robuste sur la journée. C’est loin de là où il se négociait, car les actions ont augmenté jusqu’à 18,7% ce jour-là.

Cette décoloration n’est que décevante car l’action a eu du mal à franchir la zone de 9,25 $ à 9,50 $ à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Alors que voulons-nous voir ?

À tout le moins, j’aimerais voir Clover clôturer au-dessus du plus haut de ce mois, à 9,23 $. Cependant, une rotation mensuelle serait encore plus attrayante, avec une clôture supérieure à 9,45 $. Si nous obtenons cela, les moyennes mobiles de 200 et 50 jours pourraient être en jeu, suivies du niveau de 11,25 $.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours met en jeu un support critique, à 7,90 $.

Top Trades pour demain n°4 : Nio (NIO)

Si nous parlons d’un des principaux titres de véhicules électriques, nous devons parler de l’autre, en particulier lorsqu’il publie des bénéfices. Nio (NYSE :NIO) ne plonge pas sur ses résultats, mais il ne s’est pas vraiment bien négocié. Les actions ont chuté d’environ 3,4% sur la journée.

Bien que ce ne soit pas une grosse perte pour un titre comme Nio, c’était une décision plutôt décisive. Ce que je veux dire par là, c’est que Nio coupait autour de ses moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 200 jours.

Si l’action avait augmenté de quelques pour cent, cela effacerait toutes ces mesures, leur permettant de s’ériger en soutien potentiel sur la route. À leur tour, ils vont agir comme une résistance potentielle maintenant que Nio s’effondre à partir de cet endroit.

En revanche, gardez un œil sur le plus bas de jeudi et la moyenne mobile sur 50 semaines. Une cassure de cette zone pourrait mettre en jeu le plus bas de juillet à 38,66 $. En dessous de cela, et les 30 $ moyens à faibles sont sur la table.

À la hausse, cependant, Nio doit récupérer ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours. C’est si simple.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.