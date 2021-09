4 principales transactions boursières du vendredi : TWTR, CRM, DELL, QS

in

Après une solide journée sur le marché mercredi, les haussiers ont eu un solide suivi jeudi, avec une forte ampleur et de beaux gains. Par conséquent, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Meilleures transactions boursières de demain n° 1 : Twitter (TWTR)

Les actions des médias sociaux ont été mitigées ces derniers temps, mais Twitter (NYSE :TWTR) se porte plutôt bien. Le titre travaille sur son septième gain au cours des huit dernières sessions, alors qu’il s’approche d’une rotation mensuelle à la hausse.

Cela vient sur un mouvement par rapport au plus haut d’août à 67,09 $. Maintenant, au-dessus de toutes ses moyennes mobiles quotidiennes et de sa résistance à la tendance baissière, les taureaux ont le contrôle. Ils voudront voir le stock maintenir ces mesures à la baisse pour maintenir également ce contrôle.

À la hausse, une clôture supérieure à 67,10 $ met 70 $ en jeu. Au-dessus de 70 $ et cette zone de résistance embêtante de 72 $ à 73 $ pourrait être sur le pont.

Si Twitter dépasse toutes ses mesures de soutien à la baisse, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 50 semaines. Cela a été la ligne dans le sable.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Salesforce (CRM)

Force de vente (NYSE :CRM) profite d’une belle remontée ce jour-là, en hausse de 7,2% après que la société a fourni des perspectives de revenus meilleures que prévu pour l’année prochaine.

En pré-marché, la nouvelle a envoyé l’action au-dessus de la zone clé de 262,50 $, ainsi que des moyennes mobiles à 10 et 21 jours. Cependant, je me suis concentré sur le niveau de résistance clé de l’action en tant que domaine critique. Pourrait-il traverser cette zone ?

Eh bien, l’action CRM a fini par exploser dans cette zone entre 267 $ et 270 $ et a même atteint le sommet post-bénéfice à 275,22 $. J’aimerais que Salesforce reste au-dessus de 275 $ maintenant, mais tant qu’il dépasse 270 $, cela me semble correct.

À la hausse, cependant, voyons s’il peut atteindre de nouveaux sommets historiques au-dessus de 284,50 $, puis grimper à 300 $. Au-dessus de 300 $, les taureaux à long terme peuvent parler d’un passage potentiel à 335 $, où ils trouvent l’extension de 161,8%.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Dell (DELL)

Salesforce était une action dont j’ai parlé ce matin, Dell (NYSE :DELL) était l’autre. Je n’ai pas pu m’en empêcher. Les configurations techniques avaient des niveaux qu’il fallait simplement signaler.

Dans ce cas, les nouvelles d’avant-marché ont fait grimper Dell vers (mais pas à travers) la résistance à la tendance baissière et le plus haut de la semaine dernière à 102,14 $.

Cependant, l’action a réussi à franchir ces niveaux après l’ouverture, offrant aux taureaux une cassure par rapport à la résistance et une rotation hebdomadaire à la hausse. Plus de 102 $, et cette action a toujours l’air bien, même si elle est aux prises avec des sommets proches de 105 $.

Plus de 105 $, et la zone de 110 $ à 113 $ est en jeu, cette dernière étant celle où l’on trouve l’extension de 16,18 % de la fourchette actuelle.

À la baisse, cependant, une fermeture en dessous de ces niveaux de cassure pourrait nous donner un « faux départ » sur le commerce long, remettant 100 $ et la moyenne mobile sur 50 jours en jeu.

Top Trades pour demain n°4 : Quantumscape (QS)

Enfin et surtout, nous avons Paysage quantique (NYSE :QS), qui a explosé plus haut de plus de 14% sur la journée.

Ce titre a été complètement enterré des sommets, chutant de plus de 85 % de son sommet de décembre au plus bas du mois dernier. Maintenant en rallye, les taureaux ont-ils une chance ?

Plus tôt cette semaine, l’action a dépassé la résistance à la tendance baissière, tout en récupérant les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours. Avec le rallye d’aujourd’hui, l’action QS a récupéré la moyenne mobile sur 21 semaines, ainsi que la zone clé de 24 $ à 25 $. S’il peut tenir cette zone, les taureaux peuvent justifier une position longue.

À la baisse, voyons si les actions peuvent trouver cette zone comme support, ainsi que la moyenne mobile à 10 jours.

À la hausse, cependant, 30 $ à 32 $ me sautent aux yeux comme un point d’intérêt. Au-dessus de cela et qui sait, peut-être que les moyennes mobiles sur 50 semaines et 200 jours pourraient être en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.