4 principales transactions boursières du vendredi : ULTA, DG, DLTR, XPEV

in

Après quelques jours calmes sur le marché, nous avons finalement eu une certaine volatilité jeudi, avec des drames se déroulant au Moyen-Orient et des orateurs de la Fed faisant la une des journaux. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières avant vendredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Ulta Beauty (ULTA)

Beauté Ulta (NASDAQ :ULTA) a initialement augmenté sur les bénéfices, mais il est à peu près stable sur la session après s’être évanoui des sommets.

Tout le monde, sauf les techniciens, pensait probablement que celui-ci se dirigeait plus haut. Cependant, les actions ont grimpé vers l’extension de 161,8% par rapport au premier trimestre de 2020 – une fourchette importante – et se sont estompées à partir de là.

C’était une réaction parfaite.

À partir de là, nous devons voir comment le stock se gère à partir d’ici. Concrètement, où entre en jeu le support ? Est-ce la moyenne mobile sur 10 jours ? Ci-dessous, la zone de 355 $ pourrait être mise sur la table, ainsi que la moyenne mobile à 50 jours en hausse.

Cependant, si Ulta peut retirer les bénéfices postérieurs plus élevés, plus de 420 $ sont possibles.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Dollar General (DG)

Les magasins à un dollar ont déclaré des bénéfices et à la fin de jeudi, Dollar général (NYSE :DG) a gagné la bataille. Les actions ont ouvert considérablement plus bas ce jour-là, mais ont terminé la journée en baisse d’un peu moins de 4%. Comparez cela à la baisse de 12 % de Arbre à dollar (NASDAQ :DLTR), et le stock DG est bien meilleur.

Après être initialement passées en dessous de 220 $, les actions sont revenues au-dessus de cette marque et ont récupéré 225 $. Maintenant que nous testons la moyenne mobile sur 50 jours, cette zone devient critique.

Si l’action DG peut rester au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, elle pourrait continuer à combler l’écart jusqu’à près de 233 $.

S’il ne peut pas rester au-dessus, le niveau de 220 $ reste vulnérable. Revenir en dessous de cette marque met les post-bénéfices bas en jeu, suivis de la moyenne mobile sur 200 jours.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Dollar Tree (DLTR)

Quant à Dollar Tree, l’action est bien pire alors que l’action atteint de nouveaux plus bas en 2021. Il est clair qu’un support majeur se formait près de 97 $. Ce niveau a servi de support au cours des derniers mois – jusqu’à aujourd’hui.

Malheureusement, cela met le stock dans le no man’s land ici même. Pour l’instant, même les moyennes mobiles mensuelles sont cassées, même si peut-être que le stock DLTR les récupérera d’ici la fin du mois.

À la baisse, l’extension de 161,8% entre en jeu près de 91,25 $. S’il ne trouve pas sa place là-bas, alors moins de 90 $ pourraient être en jeu.

Cependant, si les actions peuvent récupérer la barre des 97 $, le niveau de 100 $ et les principales moyennes mobiles quotidiennes pourraient être en jeu. Pour l’instant, cependant, l’action DG est plus facile à lire que l’action DLTR, du moins en ce qui concerne les graphiques.

Top Trades pour demain n°4 : Xpeng (XPEV)

Enfin, nous avons Xpeng (NYSE :XPEV), qui a tenté de se rallier ce jour-là, mais connaît un douloureux retournement de développement. À un moment donné, les actions étaient en hausse de 4% sur la journée, mais elle a depuis renoncé à ses gains.

Pire encore, ce rejet intervient après que l’action a momentanément effacé les moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 200 jours.

Maintenant, nous devons garder un œil attentif sur la zone des 39,75 $. En dessous de cela, l’action XPEV se situe en dessous du plus bas post-bénéfice, ainsi que de toutes ses principales moyennes mobiles. Cela pourrait mettre en jeu un mouvement vers le support de la tendance haussière (ligne violette), sinon pire.

Certains peuvent même considérer un mouvement en dessous de ce niveau comme un court, avec un arrêt juste au-dessus du plus haut post-bénéfice. Pour d’autres, vendre à découvert un nom comme celui-ci n’est même pas une considération.

À la hausse, cependant, nous devons voir l’action XPEV effacer les 50 jours. Au-dessus de cela, une résistance à la tendance baissière est sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.