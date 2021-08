4 principales transactions boursières du vendredi : ZNGA, TLT, UUP, SKLZ

Les marchés ont durement trébuché jeudi, surtout au cours des 30 dernières minutes. La déclaration des minutes de la Réserve fédérale a eu un effet positif sur les actions, mais ils ont tout remis en place, puis certains. Le pop de soulagement qui en a résulté a duré quelques minutes, puis il s’est transformé en une crise de sifflement. Cela a bien sûr très peu changé puisque les minutes de la Fed dataient de plusieurs semaines. La conicité arrive et les marchés devront faire face. Pendant ce temps, nous avons ces principales transactions boursières pour vendredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Zynga (ZNGA)

La réaction à Zynga (NASDAQ :ZNGA) le rapport sur les bénéfices était dévastateur. La bonne nouvelle est que les vendeurs ont fait une erreur. Ils l’ont vendu pour de mauvaises raisons. Il s’agit d’une histoire de croissance, c’était donc l’occasion d’acheter la baisse.

Il y a une autre opportunité maintenant et c’est à plus court terme. L’action ZNGA est proche du début de l’énorme écart de bénéfices. Si les taureaux peuvent retirer de manière convaincante 8,4 $ par action, ils dépasseront l’écart. La récompense pourrait être d’attraper un rallye de 10 % ou plus.

À plus long terme, le titre a également bénéficié du soutien de l’action de mars. À l’époque, les acheteurs sont intervenus et ont couru 18% avec. Un rassemblement similaire s’est produit à la mi-mai. Il est clair qu’il y a toujours des fans qui se cachent pour l’acheter sur des trempettes. C’est un excellent ticker pour la liste des principales transactions boursières cette semaine.

En outre, fondamentalement, cela pourrait également se transformer en une prise à long terme. Il a un prix de vente de 3,5, ce qui est bon marché même en termes absolus. De plus, il s’améliore rapidement car c’est la moitié de ce qu’il était en février. Les mesures financières s’aligneront au fur et à mesure que l’entreprise arrivera à maturité. L’accent devrait maintenant rester sur la croissance et ils l’ont. Les revenus ont presque triplé depuis 2018.

Principaux échanges d’actions pour demain n° 2 : iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

Bien que la Réserve fédérale ne contrôle pas directement les rendements obligataires, elle a une influence sur eux. Cela fait du commerce le ETF d’obligations du Trésor iShares à 20 ans et plus (NASDAQ :TLT) une aventure maintenant. Comme vous le savez, nous nous attendons à ce qu’ils commencent à changer de politique. Cela entraînera sûrement de nouveaux mouvements dans les prix des obligations.

Après un long relais faible, le TLT a enfin trouvé le terrain. Il a passé les cinq derniers mois à faire des plus bas plus hauts et à attaquer des niveaux de résistance. Le commerce a bien fonctionné et il fait maintenant face à de gros échecs potentiels. C’est là que les acheteurs gagneront leur subsistance.

Les trois lignes principales à considérer demain et jusqu’à lundi sont à 151,2 $, 151,8 $ et 152,7 $. Je pense que les experts se sont trompés. Ils ont oublié TINA – l’acronyme de il n’y a pas d’alternative. La dette américaine est la seule grande qui rapporte un dividende. Le reste à l’étranger a des rendements négatifs. Cela place une offre solide sous le prix des obligations. Les rendements ont également des limites pour de nombreuses autres raisons.

Rester longtemps le TLT à travers ces lignes apportera une belle récompense dans les prochaines semaines. Ce commerce a été en cours, cette configuration serait un autre stimulateur pour cela.

Principaux échanges d’actions pour demain n° 3 : Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

Les Fonds haussier indice dollar américain Invesco DB (NYSEARCA :UUP) est un proche parent de la configuration TLT. Il porte presque les mêmes fondamentaux d’un point de vue macroéconomique. Les actions de la Fed feront certainement bouger le dollar américain et l’UUP. Un resserrement de la politique monétaire devrait amener les acheteurs sur le billet vert.

Ici aussi, les experts se sont trompés en vendant UUP en premier lieu. Au moins ici je comprends pourquoi. C’est le programme de relance massif que nous avons lancé qui l’a fait. Mais en revanche nous sommes plus stricts dans d’autres domaines comme les rendements. Néanmoins, le dollar a trouvé du terrain et il existe maintenant des lignes pour le catapulter plus haut.

Il a fallu 455 jours à l’UUP et une baisse de 16% du plus haut au plus bas de 2020. Maintenant, il est loin des bas et attaque les lignes de résistance. Le prochain grand catalyseur devrait venir du 29 mars, lorsqu’il a culminé à 25,15 $. Si les acheteurs peuvent retirer cela, il y aura de l’air libre pour un grand rassemblement. N’oubliez pas qu’un mouvement de 5% de la devise est énorme et que celui-ci peut être encore plus important. Nous n’avons plus de plans de relance à venir et les autres commenceront probablement les leurs. Il y aura des niveaux de résistance proches de 24,4 $ et 25,6 $. Le vendeur de l’UUP y apparaîtra.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 4: Skillz (SKLZ)

Skillz (NYSE :SKLZ) l’action a déjà perdu près de 80 % de sa valeur. Il a culminé en février, mais c’est le rouleau de la mort depuis lors. Les taureaux ont fait de gros efforts en mai et ont très bien réussi pendant un moment. Mais cet effort s’est également soldé par un désastre, puisqu’il a chuté de 60 % par rapport au sommet de juin.

Il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec le stock. Le pari ici est moins scientifique que les trois autres principales transactions boursières aujourd’hui. La base de l’appel est d’attraper une machette qui tombe. Même s’il semble que la lame mesure 12 pouces de long et a un petit manche, le risque en vaut la peine.

Parce qu’il n’y a pas de déclencheur spécifique, je classerais cela comme une opportunité de swing trade spéculatif. Aujourd’hui, l’action SKLZ atteint de nouveaux creux depuis des mois. Il a été plus bas, mais c’était en mai 2020. Il n’y a pas de niveaux de soutien ou de rebond récents à cibler. C’est un achat et un espoir, mais les investisseurs devraient définir un stop loss. Ceux-ci varient d’une personne à l’autre car nous avons tous des niveaux de tolérance au risque différents.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.