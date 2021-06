4 principales transactions boursières pour jeudi: AMC, BBBY, GME, HPE

Les marchés poursuivent leur lente progression à la hausse, mais nous voyons des poches d’explosivité. Plus précisément, le commerce à court terme s’est réchauffé cette semaine. Cela dit, examinons certains de ces candidats pour nos principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières de demain n ° 1 : AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE :AMC) est devenu complètement déconnecté de la réalité. Il a fallu un certain temps – des mois, en fait – pour que ces actions Reddit prennent enfin feu à nouveau. Mais ils s’enflamment à des hauteurs impressionnantes.

Il n’y a pas si longtemps, je soulignais l’enchevêtrement d’AMC avec le retracement de 61,8% proche de 14,50 $. Peu de temps après, les actions avaient doublé en quelques jours seulement. À un moment donné mercredi, le titre était en hausse de plus de 100 % pour la séance.

Le rallye a été époustouflant, même s’il est aussi fou. C’est aussi une excellente leçon sur les raisons pour lesquelles la vente à découvert de ces types d’actions peut être un désastre total. Être à court d’actions AMC à 15 $ la semaine dernière est maintenant une perte de 400%.

Alors que les actions explosent dans les mesures d’extension à quatre reprises – les extensions de 423,6% et de 461,8% – je réserverais au moins une partie, sinon la totalité, des bénéfices sur les positions longues. Peut-être que nous verrons une plus grande compression dans les jours ou les semaines à venir, mais les investisseurs devraient vouloir verrouiller certains de ces méga gains.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Bed Bath & Beyond (BBBY)

Le commerce à court terme se répand également dans d’autres noms, comme Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY). Fait intéressant, c’était mon premier choix pour le concours Action de l’année de cette année avec InvestorPlace.

Cependant, je ne savais pas que ce type d’action sur les prix suivrait bientôt l’appel.

Avec le rallye d’aujourd’hui, l’action BBBY a grimpé au retracement de 61,8% près de 42 $. Si nous obtenons une poussée au-dessus de cette mesure, les 40 $ supérieurs sont possibles. Au-dessus de 50 $, et le plus haut de janvier près de 54 $ est possible.

À la baisse, cependant, je veux voir 33 $ agir comme support. Ce niveau de résistance antérieur a maintenu un couvercle sur les actions BBBY il y a quelques mois.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: GameStop (GME)

Compte tenu de toutes ces discussions sur les compressions courtes de Reddit, certains d’entre vous se demandent probablement GameStop (NYSE :GME).

Le leader de ce mouvement a bien fait ces derniers temps, mais cela n’a pas été le point culminant de l’acte actuel. Cela appartient à AMC. Pour la part de GameStop, les actions se sont ralliées à la zone de résistance de mars entre 280 $ et 300 $.

S’il ne peut pas franchir cette zone, voyez si la moyenne mobile sur 10 jours et la zone de 210 $ agissent comme support. Dans le cas contraire, la moyenne mobile à 50 jours et le support de la tendance haussière (ligne bleue) pourraient être en jeu.

Si GameStop dépasse 300 $, il pourrait rapidement mettre 348,50 $ en jeu, suivi d’un éventuel passage à 400 $.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Hewlett Packard Enterprise (NYSE :HPE) ne donne pas grand-chose aux taureaux après avoir déclaré des revenus, car ils sont à peu près stables ce jour-là.

J’aimerais un couple de jours calmes pour finir la semaine. Cela donnerait à ce titre un bon petit repos après un puissant rallye. Plus précisément, j’aimerais voir l’action terminer la semaine au-dessus de la moyenne mobile sur 10 semaines mais en dessous de 16,23 $.

Cela pourrait mettre en place le stock HPE pour une rotation hebdomadaire vers le haut la semaine prochaine.

Sur un mouvement en dessous de 15,62 $ – le plus bas de mai – nous pourrions avoir une rotation mensuelle à la baisse. Cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 semaines.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.