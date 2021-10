4 principales transactions boursières pour jeudi: AMD, NFLX, WISH, NVAX

Les actions ont connu un rebond épique au cours de la semaine dernière, alors que les actions reprennent vie alors que la saison des bénéfices démarre. Examinons donc quelques-unes des principales transactions boursières au cours de la semaine.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Advanced Micro Devices (AMD)

L’emménagement Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) a incroyablement bien payé. Nous avons surfé sur la percée dans celui-ci et la récente rotation ne devrait surprendre personne.

L’action a dépassé la résistance à la tendance baissière (ligne bleue) et a continué à récupérer la moyenne mobile à 50 jours. À partir de là, nous avons assisté à une puissante rotation hebdomadaire à deux fois supérieure à 108,44 $.

Si les taureaux manquaient la cassure, cette rotation était leur deuxième chance.

Depuis lors, les actions ont augmenté, effaçant la jambe «B» à près de 114,50 $. Plus impressionnant encore, l’action AMD a trouvé ce niveau supporté plus tôt cette semaine. En essayant maintenant de pousser plus haut, voyons si les actions AMD peuvent entrer dans la zone de 120 $ à 122,50 $.

Cependant, si l’action recule à la place, recherchez un support proche de 114,50 $. En dessous de cette marque, la moyenne mobile sur 10 jours est en jeu.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Netflix (NFLX)

Netflix (NASDAQ :NFLX) a été la composante FAANG la plus performante au cours des dernières périodes d’un et de trois mois.

Après une récente course à des sommets historiques, l’action a plongé exactement là où nous le recherchions, à l’extension de 161,8% près de 647,50 $.

L’action a initialement ouvert en baisse mercredi après les bénéfices, mais elle rebondit par rapport à la moyenne mobile de 21 jours et se rapproche du plus haut précédent à 615,60 $.

À partir de là, j’aimerais voir une résistance supérieure à 640 $, mettant en jeu le plus haut historique actuel et le niveau de 650 $. Sur ce dernier, et la zone de 690 $ à 700 $ pourrait éventuellement être sur la table.

Néanmoins, un niveau inférieur à 615 $ pourrait faire baisser la zone en jeu de 590 $ à 600 $, ainsi que la moyenne mobile sur 50 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : ContextLogic (WISH)

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) est en mode panne totale depuis août. C’est à ce moment-là que les actions ont plongé sous le niveau clé de 7,63 $. Même si l’action s’est redressée après les creux de cette journée à fort volume, elle n’a pas pu récupérer cette marque clé.

C’est pourquoi nous avons su l’éviter.

Lors des rallyes suivants, le niveau de 7,63 $ a également continué à faire office de résistance. Il en va de même pour les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours. Alors que l’action WISH a récupéré ces moyennes mobiles, elle a encore d’autres obstacles sur le chemin malgré le rallye de 14% de mercredi.

Plus précisément, le niveau de 6,15 $ est devenu une marque notable. Juste au-dessus de ce niveau se trouve la mesure VWAP quotidienne et la moyenne mobile sur 50 jours. Si ces niveaux se combinent pour agir comme une résistance, les taureaux voudront voir les moyennes mobiles à 10 et 21 jours agir comme support.

En dessous de ces moyennes mobiles, le support de la tendance haussière est en jeu (ligne bleue). En dessous de cela et le plus bas de ce mois à 4,61 $ pourrait être en jeu.

Au-dessus des 50 jours, une mesure VWAP quotidienne pourrait ouvrir la porte à une compression pouvant atteindre 7,63 $.

Top Trades pour demain n°4 : Novavax (NVAX)

Enfin, nous avons Novavax (NASDAQ :NVAX), qui a plongé plus bas sur la journée. L’action a ouvert en baisse de 23,5%, bien que les taureaux aient fait un excellent travail en offrant celui-ci au plus bas.

Ce faisant, l’action a évité de sortir des plus bas de mai près de 117 $, tout en récupérant la moyenne mobile sur 21 mois. L’ampleur de ce rallye fait de l’action NVAX un commerce difficile à partir d’ici, car le risque de baisse est considérablement large.

Si les actions peuvent rester au-dessus de la moyenne mobile de 21 mois, le plus bas d’octobre près de 154 $ pourrait être en jeu, suivi du niveau de remplissage des lacunes à 160,20 $.

Remarquez comment la zone de 175 $ est passée du support tout au long de l’été à la résistance en octobre. Cela a précédé le déclin massif d’aujourd’hui. Si les actions comblent le vide, un retour vers cette zone peut être en magasin.

En dessous de la moyenne mobile de 21 mois, Novavax est susceptible d’un nouveau test du plus bas de mercredi et de la zone des 117 $. En dessous de cela, et 100 $ pourraient être en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.