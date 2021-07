4 principales transactions boursières pour jeudi: AMD, TTD, HD, CZR

in

Les actions ont légèrement augmenté avant la publication des minutes de la Réserve fédérale, puis ont rebondi un peu après cela. Jusqu’à présent, nous avons vu beaucoup d’hésitations cette semaine, mais pas beaucoup de suivi. Regardons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Advanced Micro Devices (AMD)

Après avoir vu l’éclatement plus haut dans Nvidia (NASDAQ :NVDA), ça m’a fait réfléchir Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA). Plus précisément, cela m’a fait demander quand il atteindrait de nouveaux sommets.

Cette question a presque reçu une réponse il y a quelques jours alors que les actions ont bondi de 88 $ au milieu des années 90. Cependant, l’action a perdu du terrain malgré une montée lente vers 95 $. Mercredi, AMD a chuté à la baisse, se situant tout près de la moyenne mobile à 10 jours.

Le stock doit trouver sa place ici et donner un rebond aux taureaux s’il veut que les techniques restent intactes. S’il peut le faire, AMD pourrait attraper une belle rotation dans la zone de 94 $ à 95 $. Au-dessus du plus haut de cette semaine, le plus haut historique pourrait atteindre 99 $.

À la baisse, voyez que la zone de 87 $ à 89 $ sert de support.

Les principales transactions boursières de demain n° 2 : le bureau de négociation (TTD)

j’ai signalé Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) – et en fait, les autres noms ci-dessous – avant l’ouverture de mercredi matin en tant que candidats commerciaux potentiels. TTD a été le meilleur interprète d’un mile.

Dès le départ, les actions ont augmenté quotidiennement par rapport au plus haut de mardi. À un moment donné, TTD a en fait augmenté chaque semaine au début de la session. Malgré la baisse par rapport au sommet d’aujourd’hui, j’aime toujours la façon dont celui-ci se met en place.

Il pourrait y avoir un peu plus de faiblesse dans la zone de 74 $ à 75 $, où il trouve la moyenne mobile de 10 jours et la moyenne mobile de 21 unités sur le graphique de quatre heures ci-dessus.

Sur une rotation de quatre heures supérieure à 78,54 $ et une course dans la zone de 80 $ est possible. Une clôture en dessous de 74 $ laisse TTD comme “sans contact” pour le moment.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Home Depot (HD)

Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) pourrait aller de deux manières dans mon esprit. Pour l’instant, il penche vers une « rotation » au lieu d’un « déclin plus profond », mais revoyons les scénarios.

Mardi, Home Depot a plongé dans les moyennes mobiles de 10 et 50 jours et a rapidement remonté des plus bas. À partir de là, je cherchais une rotation potentielle quotidienne supérieure à 323,83 $, que nous avons obtenue mercredi.

Cela ouvre la zone de 327,50 $ à 330 $ pour un échange rapide à la hausse. Au-dessus de 330 $ et il est possible que nous voyions une course prolongée pour le détaillant de rénovation domiciliaire.

À la baisse, recherchez un mouvement en dessous du plus bas de cette semaine. Cela met un recul plus profond en jeu, potentiellement jusqu’à la moyenne mobile de 21 jours, mais aussi potentiellement dans la fourchette basse de 300 $.

Comme je l’ai dit, avant la séance d’aujourd’hui, celle-ci aurait pu aller de deux manières. Pour l’instant, cela se passe avec le jeu de rotation, mais nous devons le voir gagner plus de 324 $. Sinon, la HD reste vulnérable.

Top Trades pour demain n°4 : Caesars Entertainment (CZR)

Comme TTD, le graphique de Divertissement Caesars (NASDAQ :CZR) est un regard de quatre heures. Cependant, il a également une mesure hebdomadaire ici aussi.

Vous remarquerez que CZR détenait la moyenne mobile de 200 unités sur le graphique de quatre heures, ainsi que la moyenne mobile de 21 semaines. Ces deux niveaux ont cédé mercredi, bien que le niveau de 94,40 $ semble se maintenir.

Cette configuration avait l’air beaucoup mieux il y a 24 heures, mais je ne suis pas encore prêt à l’abandonner. C’est alors que Vegas est en plein essor et Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN) plonge jusqu’à la moyenne mobile de 200 jours. Vous n’êtes peut-être pas d’accord, mais CZR & Co. a mon attention pour un rebond potentiel.

Les taureaux agressifs sont probablement longs contre 94 $, tandis que les taureaux plus conservateurs attendront probablement une sorte de rotation au-dessus des moyennes mobiles clés décrites ci-dessus. Dans l’un ou l’autre scénario, je veux voir un retour au-dessus de 100 $.

De retour au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et la zone de 106 $ pourrait être sur la table. A la baisse, une cassure de 94$ pourrait mettre 90$ en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD et TTD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.