4 principales transactions boursières pour jeudi: AMZN, SBUX, COIN, U

Le S&P 500 a décroché un autre record mercredi, mais n’a pas réussi à donner aux taureaux un suivi bien nécessaire. C’est un jeu d’attente à travers ces sessions de trading estivales lentes. Regardons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Amazon

Amazon (NASDAQ :AMZN) n’a pas bien performé depuis la publication de ses bénéfices fin juillet, les actions ayant baissé depuis. En fait, un nom dont on parlait si souvent semble maintenant être rarement discuté parmi les commerçants.

Les actions testent la moyenne mobile de 200 jours avec l’action de mercredi. Cependant, cela n’a pas été une marque de soutien très solide cette année. Au lieu de cela, la moyenne mobile sur 50 semaines a été.

Évidemment, cette mesure peut vaciller ou même faiblir, mais pour l’instant, 3 250 $ devraient tirer un rebond d’Amazon à condition qu’elle plonge aussi loin.

La seule préoccupation que j’ai est que la moyenne mobile sur 50 semaines suit maintenant une tendance latérale au lieu d’augmenter. Cela diminue sa force à mon avis. C’est particulièrement vrai si le Nasdaq commence à corriger en même temps, ce qui réduirait ma confiance dans cette détention de niveau clé.

Si cela tient, voyons si Amazon peut récupérer la moyenne mobile sur 10 jours, qui agit actuellement comme une résistance. Au-dessus, cela pourrait mettre les 50 jours sur la table. Une cassure de la moyenne mobile sur 50 semaines pourrait accroître la pression de vente sur AMZN à moins que cette mesure ne soit rapidement récupérée.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Starbucks

j’ai couvert Starbucks (NASDAQ :SBUX) ce matin, alors que je parcourais les cartes la nuit et que j’ai vu quelque chose que j’aimais. Cela dit, la configuration reste similaire aujourd’hui – et potentiellement meilleure.

Les actions ont connu une solide course vers de nouveaux sommets historiques, mais ont reculé au cours des dernières semaines. Maintenant, à la moyenne mobile de 50 jours, je cherche un rebond.

Les taureaux agressifs peuvent être longs ici et chercher un rebond jusqu’à 119 $. Au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, la zone de 122,50 $ à 123 $ pourrait être mise en jeu. Les taureaux plus conservateurs peuvent envisager d’attendre pour acheter jusqu’à ce que nous voyions une sorte de rotation plus élevée, comme une rotation quotidienne à la hausse, par exemple.

À la baisse, une cassure de 114,25 $ pourrait mettre 108 $ à 110 $ sur la table, ainsi que la moyenne mobile de 200 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Coinbase

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) semblait qu’il allait se négocier assez bien aujourd’hui, avec une hausse des bénéfices. Cependant, ces gains ne pouvaient pas tenir. Au lieu de cela, COIN est en train de redescendre en dessous du plus haut de deux jours.

Voir un fondu aussi copieux n’est pas si inspirant, mais s’il détenait 282 $, alors le stock le ferait au moins en faisant des progrès.

Un recul au-dessus de 282 $ est préférable, mais maintenant, le plus haut à 294 $ est ce que nous devons surveiller. Plus de 294 $ et la zone de 302 $ à 305 $ seront en jeu. Au-dessus, cela pourrait ouvrir le stock à une course plus élevée, potentiellement au retracement de 61,8%.

En revanche, surveillez le plus bas de cette semaine. Une pause met en jeu la moyenne mobile de 10 jours avec la zone de 256 $. Le non-respect de cette zone met les moyennes mobiles sur 21 et 50 jours sur la table.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Unity Software

Le dernier mais non le moindre est Logiciel Unity (NYSE :U), qui monte en flèche sur les revenus et n’abandonne pas ses gains.

Avec le rallye d’aujourd’hui, Unity explose au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours ainsi que du niveau notable de 115 $. Avec cette décision, les taureaux espèrent désespérément voir ces mesures devenir un soutien.

Si les actions peuvent continuer à monter, voyons si le retracement de 61,8% est une cible possible à la hausse, proche de 137 $. Au-dessus de cela, le comblement de l’écart de près de 150 $ est en jeu.

À la baisse, recherchez la moyenne mobile sur 50 jours pour servir de support si Unity clôture en dessous de 115 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.