4 principales transactions boursières pour jeudi: CCL, PLTR, MU, HOOD

Amis, nous sommes en négociation fin août. Que peut-on attendre de plus du marché ? Les volumes sont faibles et les gammes sont serrées. Le marché oscille près des sommets historiques avec la réunion de la Fed à Jackson Hole. Nous obtenons de bons mouvements dans les actions individuelles pour nos principales transactions boursières, mais essayez de garder une certaine perspective en ce qui concerne la saisonnalité du marché. Ce sont des jours de bourse lents, car les investisseurs profitent du reste de l’été et s’occupent des tâches avant l’année scolaire.

Meilleures transactions boursières de demain n° 1 : Carnival Cruise (CCL)

je regardais de plus près Croisière Carnaval (NYSE :CCL) alors que l’action continue d’essayer de récupérer la moyenne mobile de 200 jours. Après une belle remontée à 31,50 $, cette action a rencontré une forte résistance et a commencé à reculer.

Le retracement de 50% près de 30 $ n’a pas servi de support après avoir servi de résistance antérieure, laissant des taureaux têtus tenant le sac alors que ce nom reculait dans un déclin douloureux.

Au milieu de cet automne, l’action CCL a perdu la moyenne mobile à 200 jours en tant que support, qui s’est depuis transformée en résistance. De retour près de cette marque maintenant, l’action CCL est également aux prises avec la baisse de la moyenne mobile sur 50 jours, tandis que le retracement de 38,2 % se situe un peu plus haut, à 24,66 $.

Au-dessus de 25 $, et ce titre pourrait remonter vers 30 $.

Cependant, s’il ne peut pas récupérer ces moyennes mobiles clés, le support de la tendance haussière sera de retour. Un échec à maintenir cette mesure pourrait mettre le plus bas de juillet sur la table, à 19,19 $. En dessous, le retracement de 23,6% est de retour.

Les meilleures transactions boursières de demain n°2 : Palantir (PLTR)

Palantir (NYSE :PLTR) nous a donné un très bon coup plus tôt ce mois-ci, grimpant de plus de 11% sur des bénéfices meilleurs que prévu. Au milieu de ce mouvement, l’action a récupéré à la fois la moyenne mobile de 50 jours et de 200 jours.

Il semblait que l’action donnait un ton très fort, mettant en jeu le plus haut de juin à 27,50 $, suivi d’un mouvement potentiel vers le niveau de remplissage au nord de 31 $.

Au lieu de cela, cependant, chaque rallye de plus de 25 $ a été vendu, car l’action PLTR a du mal à se maintenir au-dessus de ses moyennes mobiles clés. Par exemple, il perd sa moyenne mobile sur 200 jours mercredi.

Je veux vraiment garder la zone de 23,50 $ sur mon radar. Près de cette marque, nous avons les moyennes mobiles à 21 et 50 jours, ainsi qu’un support de tendance haussière (ligne bleue). Tant que cette zone tient lieu de support, le stock PLTR est correct. En dessous, il est possible que nous voyions une baisse à 21 $.

Cependant, au-dessus du plus haut de ce mois à 25,94 $, et les niveaux haussiers dont nous venons de parler pourraient être sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Micron (MU)

Micron (NASDAQ :UM) les actions ont augmenté ce jour-là, mais ont eu du mal dans un domaine clé.

Lorsque nous superposons les mesures hebdomadaires avec le graphique journalier, nous pouvons voir que l’action Micron n’a pas beaucoup réagi à la moyenne mobile de 200 jours, mais elle était très réactive à la moyenne mobile de 50 semaines.

C’était un soutien en juillet et août, bien que la baisse en août n’ait été repoussée que d’un jour. Maintenant, cependant, cette mesure agit comme une résistance.

Dans l’ensemble, le stock doit retrouver ce niveau à mon avis, et même alors, il a une bataille difficile. Ces batailles incluent le niveau clé de 76,40 $, la moyenne mobile de 21 jours et la moyenne mobile de 50 jours en baisse, dont la dernière a rejeté l’action. Au-dessus de ces mesures ouvre la porte à plus de 80 $.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous du plus bas de mercredi remet 69 $ à 70 $ en jeu.

Top Trades for Tomorrow n°4 : Robinhood (HOOD)

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) attire l’attention. Après une hausse semblable à un mème, l’action a glissé dans une configuration en coin descendant, dont elle est sortie mardi.

Plus tôt dans la journée, j’ai remarqué que Robinhood nous donnait une réaction très mesurée ce jour-là. Cela a donné aux investisseurs une chance d’obtenir une position longue par rapport au plus bas de la session, car la moyenne mobile à 10 jours se tenait comme support.

Maintenant, les taureaux recherchent une clôture au-dessus de 50 $ et une poussée au-dessus de la mesure VWAP près de 52 $. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu le retracement de 50%, à 63,72 $. Au-dessus de cela, et le retracement de 61,8% pourrait être sur la table, près de 69 $.

À la baisse, cependant, une clôture en dessous de la moyenne mobile de 10 jours forcera probablement les taureaux à court terme à s’arrêter.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.