4 principales transactions boursières pour jeudi: DNUT, SMH, X, EAT

Les marchés ont encore eu du mal mercredi lors de la publication des minutes de la Réserve fédérale. C’est après un jour rouge avant, et c’est rare de nos jours.

L’hypothèse est qu’ils vont effectivement diminuer vers cette année. Les investisseurs cherchaient peut-être des indices pour dire le contraire, mais ils ne les ont pas compris. Quoi qu’il en soit, les actions sont toujours proches de leurs plus hauts historiques. Donc dans l’ensemble, les taureaux sont aux commandes.

Les ours, en revanche, attendent tous que la correction commence. Ils ont tous les deux raison, mais aucun ne peut savoir « quand » ce sera. En attendant, il existe de nombreuses opportunités à court terme disponibles. Cela dit, voici quatre principales transactions boursières pour jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Krispy Kreme (DNUT)

C’est la deuxième fois au marché public pour Krispy Kreme (NASDAQ :DNUT). Et ça a été pour le moins difficile. Le stock de DNUT a trébuché hors de la porte d’une manière terrible. Il a chuté de 37% du premier jour au plus bas d’hier.

Ils ont annoncé leurs bénéfices mardi et les investisseurs tentent de reprendre pied. Maintenant, ces efforts feront face à de fortes ventes à chaque rebord qu’ils ont essayé de tenir. Le premier ordre du jour pour les taureaux sera d’arrêter de faire de nouveaux creux. Cette place se concentre sur 13,60 $ ou, idéalement, la clôture de mardi de 14 $ par action.

Le canal descendant pour les traders actifs est clair. Ce rebond s’il tient peut atteindre 15 $, mais je m’attendrais à ce que les vendeurs y soient. S’ils ne donnent pas plus de 50 centimes, les taureaux peuvent percer. Ensuite, ils font face à la zone de résistance mucky 15 $ / 16 $. À court terme, il sera difficile de s’en sortir.

Dans l’ensemble, le temps est l’ingrédient dont ils auront vraiment besoin. Plus important encore, ils doivent également maintenir le progrès. Perdre à nouveau 14 $ dégonflerait l’effort de rallye. Ajoutez à cela la pression que ressentent les indices, et ça va être dur. Les négociants d’actions DNUT doivent être agiles et s’arrêter rapidement, tandis que les investisseurs doivent être patients et ne pas tout adhérer.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

La réaction du jour au lendemain aux bénéfices est binaire. C’est principalement dû à des sentiments et non à des faits réels. La plupart des rapports sur les bénéfices ont été solides, mais les réactions sont moyennes. Nvidia (NASDAQ :NVDA) les gains déclarés ce soir, et cela influencera le ETF de semi-conducteurs vecteurs VanEck (NASDAQ :SMH).

Avec un peu de chance, cela pourrait alimenter le SMH pour revenir au sommet du canal. Cela équivaudrait à un rallye de 5%, mais il se heurtera à des lignes de résistance en cours de route. La zone de volume occupé à court terme est d’environ 261 $ par action. Il y a des vendeurs qui rôdent là-bas. Le prochain niveau à s’inquiéter serait de 5 $ de plus.

Néanmoins, l’opportunité est réelle et tout ce dont elle a besoin est une étincelle. Inversement, si 254 $ échoue, alors il y aura de la douleur. La conséquence à la baisse pourrait amener l’action SMH à sa base près de 246 $. Dans l’ensemble, les taureaux sont aux commandes, il y a donc beaucoup de soutien à 242 $. À long terme, c’est une ligne critique à tenir, mais cela nécessite que les marchés corrigent – pas seulement le SMH.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : acier aux États-Unis (X)

Acier des États-Unis (NYSE :X) l’action est confrontée à une grande opportunité d’évasion. La ligne de 30 $ est en lice depuis dix mois. Il y a eu deux grosses batailles le 10 mai et en novembre dernier. Les ours les ont gagnés, mais voici les taureaux qui essaient à nouveau.

S’ils peuvent retirer cela, le potentiel de hausse peut être supérieur à 30 %. Il y aurait des zones de résistance en cours de route, mais cela vaut la peine d’essayer. Si les ours gagnent à nouveau, la partie ne sera pas terminée. Tout comme il y a de la résistance, il y a des acheteurs qui se cachent en dessous.

Après un fondu, les taureaux peuvent remonter l’effort à partir de près de 25 $ par action. Ils tenteraient alors un autre coup à lui. Tant qu’ils le font à partir de bas plus élevés, ils finiront par réussir. Le motif est haussier et ressemble à une tasse et une poignée, ils ont juste besoin d’un déclencheur. Fondamentalement, je ne peux pas garantir une excitation similaire avec une croissance des revenus incohérente.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Brinker International (EAT)

Brinker International (NYSE :MANGER) a d’abord été durement touché par le rapport sur les résultats. Encore une fois, les métriques étaient très bien en termes absolus ; C’est les attentes qui étaient éteintes. Wall Street a la mauvaise habitude de punir une action sur la base de faux prétextes. C’est là que l’opportunité d’aujourd’hui s’est présentée.

L’action EAT est tombée mercredi dans une zone pivot à long terme. Ceux-ci fournissent généralement un support à l’action des prix. En fait, les acheteurs se sont intensifiés et le prix est passé de 48 $ du jour au lendemain à près de 53 $ par action. C’est une gamme très large pour un rapport fort.

La zone d’environ 45 $ a servi de base à un rallye de 65% à la fin de l’année dernière. Les taureaux ne vont pas abandonner si facilement. L’opportunité est de la remonter, mais avec des attentes réalistes. Les indices sont proches des sommets, il pourrait donc y avoir des inconvénients. En outre, il existe des niveaux de résistance dans les actions EAT à 54 $, 56 $ et 60 $ pour n’en nommer que trois. Le commerce serait réel tant que le plancher tiendrait.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.