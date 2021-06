4 principales transactions boursières pour jeudi: Dogecoin, CCL, TWTR, ROKU

La journée d’aujourd’hui ressemblait à une lente séance de bourse au milieu de l’été, avec les indices qui s’effondrent lentement et le S&P 500 près des sommets de tous les temps. Regardons quelques commerçants boursiers supérieurs pour jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Dogecoin (DOGE-USD)

Les crypto-monnaies ont été partout sur la carte et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ne fait pas exception à cette observation. Pendant que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres se sont raffermis mardi au milieu de ce qui semblait être une panne potentielle, le groupe n’est pas encore sorti du bois.

Lorsque je regarde le graphique journalier de Dogecoin, je vois l’action en dessous de ses moyennes mobiles à court terme. Je vois également une action qui ne parvient pas à récupérer une zone de support précédente et subit une pression à la baisse par sa moyenne mobile sur 10 jours.

Si Dogecoin récupère les deux mesures, voyez comment il gère le niveau de 30 cents, s’il y parvient.

En revanche, j’aimerais voir la crypto tenir sa moyenne mobile de 21 semaines. Si ce n’est pas le cas et que Dogecoin retombe en dessous de 20 cents, nous pourrions envisager un nouveau test des plus bas et une baisse de la moyenne mobile de 200 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Carnival Cruise (CCL)

Un stock de réouverture populaire, Croisière Carnaval (NYSE : CCL) a été volatile mais méthodique. Remarquez la façon dont il négocie entre ses retracements clés, tout en respectant les zones de support et de résistance antérieures.

Plus tôt ce mois-ci, Carnival a franchi le retracement de 50 %, mais n’a pas pu atteindre le niveau de 31,50 $. Maintenant stable le long de la moyenne mobile de 50 jours, nous attendons un recul plus profond ou une confirmation via une rotation plus élevée.

Si c’est le premier, recherchez une baisse de la moyenne mobile sur 21 semaines. Cela devrait soutenir le stock, mais si ce n’est pas le cas, le retracement de 50% pourrait être retesté.

Si c’est le dernier cas, les taureaux agressifs ont au moins besoin d’une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Les taureaux plus conservateurs voudront une clôture au-dessus du retracement de 50 %, mettant en jeu le niveau de 31,50 $. Au-dessus, cela pourrait débloquer le retracement de 61,8%.

Et oh oui, CCL rapporte ses bénéfices jeudi.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Twitter (TWTR)

En entrant mercredi, c’était un regard tremblant pour Twitter (NYSE :TWTR). Aujourd’hui, le stock a l’air mieux.

Au début de la session, nous étions confrontés à un comblement d’écart proche de 64 $ et à une résistance à la baisse (ligne bleue). Le titre atteignait également sa moyenne mobile de 21 semaines.

Tous ces niveaux auraient pu se combiner pour agir comme une résistance. Au lieu de cela, Twitter a poussé et c’est impressionnant. Maintenant, poussant plus haut, je veux voir si l’action peut grimper jusqu’au retracement de 61,8% à 68,70 $. Au-dessus de cela, 70 $ et plus sont en jeu.

À la baisse, regardez pour voir que l’action se maintient au-dessus de 64 $ et la moyenne mobile de 21 semaines jusqu’à ce que les moyennes mobiles de 10 jours rattrapent leur retard.

Les meilleures transactions pour demain n ° 4: Roku (ROKU)

Roku (NASDAQ :ROKU) a été en feu, il n’y a pas d’autre façon de le dire. L’action a progressé pendant cinq séances consécutives, grimpant de plus de 26% au cours de cette période. On pourrait dire qu’il ne méritait pas de tomber autant en premier lieu, mais ce qui est fait est fait.

A partir de là, la navigation devient un peu délicate. Après une telle course, il est difficile d’être long Roku à moins qu’il n’ait été acheté à un prix beaucoup plus bas. S’il continue à augmenter, j’ai le niveau de 434 $ sous surveillance pour un potentiel de comblement des lacunes.

Si nous obtenons une baisse, voyez comment la zone de 395 $ à 400 $ fait office de support. Ci-dessous, la moyenne mobile sur 10 jours est en jeu. Une correction de tout ce qui se situe entre cette plage – les 10 jours à 400 $ – serait incroyablement saine et aiderait à revenir au-dessus de 450 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans ROKU. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.