4 principales transactions boursières pour jeudi: F, NKE, ZS, WYNN

Ce fut une autre séance calme de la bourse jeudi, avec les indices sur l’eau juste avant le long week-end de vacances. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Ford (F)

Gué (NYSE:F) s’est très bien négocié ces dernières semaines. Je l’ai déjà dit, mais le recul m’a semblé vraiment constructif.

Les actions ont trouvé un support autour de 11,25 $ et la moyenne mobile de 21 semaines, consolidant les gains importants des derniers trimestres. Avec l’action de la semaine dernière, les actions ont éclaté au cours de la moyenne mobile sur 10 semaines et de la résistance à la baisse (ligne bleue).

Avec le déménagement de cette semaine, les actions ont franchi le sommet de 2018 à 13,50 $. Ce mouvement ouvre l’extension de 161,8% à la hausse près de 15 $. S’il peut tenir au-dessus de la zone de 13 $ à 13,50 $, les taureaux peuvent continuer à le pousser plus haut.

Lors d’un plongeon, voyons si la moyenne mobile sur 10 semaines sert de support.

Top des échanges d’actions pour demain n ° 2: Nike (NKE)

Comme Ford, Nike (NYSE:NKE) a consolidé pendant la majeure partie de 2021. Au quatrième trimestre, les actions ont dépassé 130 $ et ont atteint près de 150 $.

En recul, le titre a maintenu la zone de 130 $ et la moyenne mobile sur 10 mois. Cependant, le rebond a été freiné par la moyenne mobile sur 21 semaines.

Maintenant, les actions essaient de tourner au-dessus du sommet de la semaine dernière près de 137,50 $. S’il peut le faire, voyons si Nike peut clôturer la semaine au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et pousser au-dessus de 140 $ dans la résistance à la baisse (ligne bleue). Au-dessus de la résistance à la baisse, la zone de 145 $ à 147 $ est en jeu. Si nous pouvons continuer à augmenter, nous verrons peut-être une cassure de plus de 150 $.

À la baisse, cependant, une perte du plus bas de cette semaine pourrait remettre 130 $ en jeu, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 mois et 50 semaines.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Zscaler (ZS)

Zscaler (NASDAQ:ZS) profite d’une belle journée, récoltant plus de 12% sur des bénéfices meilleurs que prévu. Il n’y a qu’un seul problème: le niveau de 200 $.

Les actions se sont écartées et ont atteint des sommets d’avril proches de 200 $. La question est de savoir si l’action ZS donnera aux taureaux une rotation mensuelle à la hausse par rapport au sommet du mois précédent ou agira-t-elle à nouveau comme résistance?

La disposition actuelle pourrait nous mettre en place pour une rotation mensuelle de deux fois en juin. S’il ne peut pas dépasser ce niveau, nous pourrions voir le repli boursier plus bas, mettant potentiellement en jeu la moyenne mobile à 50 jours.

Au-dessus de 200 $ pourrait ouvrir le stock à un éventuel rebond dans la zone de 225 $. Si elle perd trop d’élan à la baisse, l’action ZS pourrait combler une grande partie de l’écart.

Principaux métiers de demain n ° 4: Wynn Resorts (WYNN)

Regardez la configuration dans laquelle nous nous trouvons Centres de villégiature à Wynn (NASDAQ:WYNN). Les actions ont continué à maintenir la moyenne mobile de 21 semaines, puis la forte rotation de cette semaine a donné aux taureaux de quoi se régaler.

Plus précisément, Wynn a donné aux taureaux une rotation de plusieurs semaines plus élevée, a effacé les moyennes mobiles de 200 et 10 semaines et a freiné la résistance à la baisse.

Peut-être que cette rotation échoue, mais il n’est pas difficile d’imaginer un rallye jusqu’à la zone de 140 $ à 143 $. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu la zone de 150 $ à 155 $.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous de 120 $ pourrait mettre en jeu un test de la moyenne mobile sur 10 mois.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur WYNN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.