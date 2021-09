4 principales transactions boursières pour jeudi: LCID, DKNG, DLTR, EDIT

in

Après avoir été martelée mardi, la Bourse a tenté de reprendre pied mercredi. Mais le marché ne réussit pas très bien à convaincre les investisseurs qu’il a atteint un creux. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Lucid Motors (LCID)

Je n’ai pas été très optimiste sur Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) quand il s’agit de l’entreprise, mais nous avons martelé cette chose sur les techniques.

N’oubliez pas que nous étions acheteurs sur la configuration longue agressive alors que les actions LCID ont récupéré 17,50 $. Ensuite, l’action a récupéré le niveau clé de 21 $, suivi de ses moyennes mobiles clés. Maintenant, nous trouvons une résistance là où elle a été attirée pendant un mois entier.

Voyez que la moyenne mobile sur 10 jours continue de soutenir l’action Lucid et voyons si nous obtenons une poussée vers 30 $. Au-dessus de 30 $, et ce stock pourrait courir encore plus loin.

À ce stade, cependant, les investisseurs auraient dû ou auraient dû réaliser au moins une partie des bénéfices, à mon avis.

Meilleures transactions d’actions pour demain n ° 2: DraftKings (DKNG)

Comme les autres valeurs de croissance, DraftRois (NASDAQ :DKNG) a été sous pression. Cependant, l’intention de la société de procéder à des fusions et acquisitions (M&A) de 22 milliards de dollars – alors qu’elle n’a elle-même qu’une capitalisation boursière d’environ 20 milliards de dollars – a clairement convaincu certains investisseurs de réduire les risques en vendant l’action.

Il est maintenant en baisse dans sept des huit dernières sessions.

Avec la baisse de mardi en dessous de 50,72 $, nous avons techniquement eu une rotation mensuelle à la baisse sur l’action DKNG. C’est donc un niveau que les taureaux doivent récupérer s’ils veulent ramener le stock aux moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

Au-dessus, cela ouvre la porte à plus de 60 $.

À la baisse, cependant, voyons si le titre peut rebondir sur le support de la tendance haussière. En dessous de cette marque, la moyenne mobile sur 21 mois peut être mise sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Dollar Tree (DLTR)

Arbre à dollar (NASDAQ :DLTR) a grimpé plus haut mercredi, grimpant de plus de 16% à 100 $. Cela dit, c’est un graphique assez désordonné, c’est pourquoi j’ai utilisé l’hebdomadaire au lieu du quotidien.

De retour au-dessus du niveau clé de 97 $ et de la moyenne mobile sur 200 semaines, les actions sont aux prises avec la mesure hebdomadaire VWAP et la moyenne mobile sur 21 semaines.

Si le stock peut dépasser ces mesures, cela met en jeu les 50 semaines. Au-dessus des 50 semaines et du plus haut du troisième trimestre, il y a près de 107 $ sur la table.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous de 97 $ de taureaux peut avoir des taureaux qui veulent faire preuve de prudence. Sinon, les acheteurs peuvent être longs contre ce niveau.

Top Trades for Tomorrow n°4 : Editas Medicine (EDIT)

Editas Médecine (NASDAQ :ÉDITER) profite de l’action de prix opposée à celle du DLTR, en baisse de près de 19 % et s’effondrant à travers plusieurs niveaux clés et moyennes mobiles. Le plus récent était le support de la tendance haussière (ligne bleue).

Maintenant en baisse de quatre jours consécutifs, Editas a chuté de plus de 31 % au cours de cette période.

S’il peut récupérer le support de la tendance haussière, recherchez un retour vers la moyenne mobile à 200 jours et la zone de comblement des lacunes. Au-dessus de cela, le deuxième comblement des lacunes pourrait se situer près de la moyenne mobile à 50 jours.

À la baisse, cependant, le niveau de 37,63 $ et la moyenne mobile sur 21 mois pourraient être sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.